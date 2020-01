Produkcja stali w Polsce spada

Po wyjątkowo dobrej koniunkturze w trzech kwartałach 2018 roku, od dwunastu miesięcy rynek stalowy w Polsce odczuwa znaczące spowolnienie - wynika z raportu Market Monitor opracowanego przez firmę Atradius. Jednak polskim przedsiębiorstwom z branży stalowej i metalowej pomaga popyt wewnętrzny.

Kliknij, aby powiekszyć fot. .shock - Fotolia.com Fabryka W ciągu ostatnich trzech lat branża metalowa w Polsce osiągnęła wzrost na poziomie 3,4 proc.

– Mimo to, sytuacja polskich przedsiębiorców nadal jest satysfakcjonująca, ponieważ silny pozostaje popyt krajowy. Zwiększa się zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe i budynki mieszkalne, branżę napędzają również wysokie wydatki publiczne na infrastrukturę tj. drogi, kolej i sektor energetyczny. Dobrym prognostykiem jest fakt, że w 2019 roku liczba bankructw z sektora stalowego i metalurgicznego nie zwiększyła się, co oznacza, że branża stalowa doświadczona cyklicznymi problemami w latach poprzednich, oczyściła się w pewnym stopniu z firm nie przystosowanych do zmiennych warunków ekonomicznych. Nadal jednak widzimy potrzebę dokładnego analizowania sytuacji konkretnego kontrahenta oraz sektora, na którym działa - twierdzi Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w Atradius.

- Należy również zwrócić uwagę, że wysoka konkurencyjność oraz presja cenowa spowodowały, że marże polskich producentów i dystrybutorów stali oraz metali pogorszyły się. W ciągu najbliższych miesięcy spodziewamy się dalszych obniżek marż – mówi Arkadiusz Taraszkiewicz.

Według danych World Steel Association produkcja stali spadła w pierwszym półroczu 2019 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 o 6 proc. Po 9 miesiącach roku ubiegłego spadek wyniósł 8 proc. Co jest przyczyną spadku produkcji? Dzieje się tak głównie za sprawą zwiększonego importu stali zza granicy. Stal importowana jest spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim z Azji Wschodniej, Rosji, Ukrainy i Turcji. Kraje te przekierowały swój import z USA, po zmianie tamtejszych taryf importowych. Doprowadziło to do znacznego spadku cen wielu wyrobów stalowych. Unia Europejska wprowadziła wprawdzie cło w wysokości 25 proc. nakładane po wyczerpaniu kontyngentów, co miało ograniczyć import stali, ale to posunięcie okazało się niewystarczające.Za spadek produkcji stali w Polsce odpowiadają też wysokie ceny energii i surowców (wzrost cen rudy żelaza związany jest ze wstrzymaniem wydobycia w Brazylii po katastrofie w jednej z kopalń) oraz rosnące koszty uprawnień do emisji CO2. Na domiar złego, z uwagi na większy niż w krajach sąsiadujących udział węgla (większe koszty CO2) w produkcji energii w Polsce, wzrost kosztów energii elektrycznej jest bardziej odczuwalny u nas niż w krajach sąsiadujących.Według prognoz World Steel Association z października 2019 r, globalny popyt na stal w 2020 r. wzrośnie o 1,7%. W Unii Europejskiej w roku 2020 WSE oczekuje wzrostu o 1,1%.Według ekspertów, problematyczną kwestią dla polskich firm pozostaje system podzielonej płatności, mający na celu ograniczenie oszustw związanych z podatkiem VAT. Wśród przedsiębiorstw istnieje obawa dotycząca pogorszenia się płynności finansowej w związku z zamrożeniem środków na rachunku VAT.