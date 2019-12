Ceny energii elektrycznej uderzają w automotive. Jak przeciwdziałać?

Branża automotive nie ma dziś najłatwiejszego życia. Nie pomagają jej ani spowolnienie gospodarcze, ani napięcia handlowe, ani też wzrost kosztów pracowniczych. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność dostosowania się do rygorystycznych wymogów pod względem emisji CO2, a więc również inwestycji w elektromobilność. Do tego rosną również ceny energii elektrycznej, a motoryzacja musi przecież współpracować z najbardziej energochłonnymi partnerami, jak np. branża hutnicza czy chemiczna. To nie może pozostawać - i nie pozostaje - bez wpływu na jej działalność - pisze Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

fot. roibu - Fotolia.com Fabryka samochodów Sytuacja w przemyśle motoryzacyjnym jest coraz trudniejsza.

Podwyżki cen energii elektrycznej bardzo niepokoją producentów części motoryzacyjnych. Udział energii elektrycznej w kosztach jest znaczny choć zależny od produkowanego asortymentu. Nasza branża współpracuje ściśle z przedsiębiorstwami z branż uznawanych za energochłonne – takich jak hutnicza czy chemiczna, które szczególnie odczuwają podwyżki cen energii, a to odbija się także na branży automotive. Coraz wyższe ceny energii elektrycznej są niestety nieuchronne, podobnie jak zmniejszanie się konkurencyjności produktów firm z Polski w Europie tym wywołane - mówi Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.