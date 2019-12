61% Polaków nie wierzy w system emerytalny.

Z jednej strony nie ufamy temu, co oferuje nam polski system emerytalny (61%), z drugiej nie myślimy też o samodzielnym oszczędzaniu na emeryturę (63%). To jeden z głównych wniosków, do jakich prowadzi badanie zrealizowane dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

„Badanie pokazuje, że konieczne jest prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych zachęcających do samodzielnego oszczędzania na emeryturę. Wciąż większość Polaków nie robi nic, by zwiększyć swoje świadczenia, a duża część nadal nie wie, że ich emerytury będą niższe lub jest błędnie przekonana, że będą nawet wyższe” - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

Polacy zdają sobie sprawę, że przyszłe emerytury będą niższe od ich zarobków.

Jak czytamy w komunikacie z badania, polski system emerytalny wzbudza ufność zaledwie 11% Polaków. Pozostali albo nie ufają mu wcale (61%) albo też nie potrafią zająć w tej sprawie stanowiska. Najbardziej nieufni są sympatycy Koalicji Obywatelskiej (76%) i Lewicy (71%), a na drugim biegunie plasują się wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (47%).Tak wysoki poziom nieufności społecznej zdaje się potwierdzać, że ciągłe zmiany w systemie emerytalnym raczej nie przysporzyły mu fanów.Brak zaufania do systemu emerytalnego nie potęguje jednak skłonności do samodzielnego oszczędzania pieniędzy na jesień życia. Z badania wynika, że aż 63% z nas ani nie oszczędza, ani nie inwestuje z myślą o przyszłości. Samodzielne starania o wyższą emeryturę podejmuje jedynie 37% badanych.Co ciekawe, pod względem niepodejmowania działań służących podwyższaniu przyszłych emerytur, wyborcy trzech głównych ugrupowań politycznych okazują się wyjątkowo zgodni. O oszczędzaniu lub inwestowaniu z myślą o emeryturze nie myśli 63% wyborców PiS, 60% sympatyków Koalicji Obywatelskiej oraz 61% zwolenników Lewicy.Jednocześnie 6 na 10 Polaków doskonale zdaje sobie sprawę, że przyszłe emerytura będą niższe od pensji. Jedynie co dziesiąty jest zdania, że świadczenie emerytalne będzie przewyższać kwoty otrzymywane od pracodawcy, 27% badanych nie formułuje na ten temat żadnej opinii.Świadomość, że emerytura będzie niższa niż ostatnie zarobki jest zdecydowanie najwyższa wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (80%) i Lewicy (73%), a najniższa w elektoracie PiS (54%). Wśród wyborców partii rządzącej jest najwięcej osób błędnie przekonanych, że ich emerytura będzie wyższa niż ostatnie zarobki (14%) lub na podobnym poziomie (7%), czyli łącznie 21%, podczas gdy wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej łącznie takich osób jest 5%, a Lewicy - 12%.Obecnie średnie świadczenie emerytalne wynosi trochę ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia, a według szacunków obecni 30-40-latkowie będą otrzymywać emerytury w wysokości ok. 30% swoich ostatnich zarobków.Ponad połowa Polaków (54%) jest zwolennikami systemu wyliczania emerytury opartego na liczbie przepracowanych lat oraz wysokości odłożonych składek, czyli systemu, który obecnie w Polsce obowiązuje. Przekonanie o zasadności takiego systemu jest najbardziej rozpowszechnione w elektoracie Koalicji Obywatelskiej (71%) i Lewicy (73%), a najmniej wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości (52%).13% Polaków jest natomiast zdania, że wysokość emerytury powinna być taka sama dla wszystkich, niezależnie od tego, jak długo ktoś pracował i ile składek odłożył. Najwięcej zwolenników emerytury równej dla wszystkich jest wśród wyborców PiS (19%), a zdecydowanie mniej wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (8%) i Lewicy (6%).14% badanych uważa, że wysokość emerytury powinna zależeć od innych rozwiązań, a 19% nie jest w stanie jednoznacznie wypowiedzieć się na ten temat.