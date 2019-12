Wskaźniki HR 2019 dla branży automotive

Raport wskaźnikiHR 2019 dla branży automotive zawiera analizę 43 wskaźników związanych z fluktuacją kadr, absencją, efektywnością pracy oraz nakładami na szkolenia.

Fluktuacja kadr

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Czas potrzebny na rekrutację pracowników poszczególnych szczebli organizacji Biorąc pod uwagę poziom wskaźnika skuteczności rekrutacji należy podkreślić niewątpliwą poprawę procesu pozyskiwania nowych pracowników w porównaniu do roku poprzedniego. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Absencja

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Wskaźnik niewykorzystanych urlopów Absencja ogólna pracownika z branży automotive jest zbliżona do poziomu dla całego sektora produkcyjnego oraz do danych ogólnopolskich. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Efektywność pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 3. Liczba zatrudnionych przypadająca na jednego pracownika pionu personalnego Branża ta charakteryzuje się również najwyższą liczbą zatrudnionych przypadających na jednego pracownika pionu personalnego. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Nakłady na szkolenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 4. Porównanie planowanych i wykorzystanych budżetów szkoleń na pracownika w branży Poziom planowanego budżetu szkoleń na pracownika był w tej branży zdecydowanie niższy w porównaniu do całego sektora produkcyjnego. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Podsumowanie

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Biorąc pod uwagę poziom wskaźnika skuteczności rekrutacji należy podkreślić niewątpliwą poprawę procesu pozyskiwania nowych pracowników w porównaniu do roku poprzedniego (wzrost wskaźnika o 1,8 p.p.). Ponadto, zaobserwowano wyższą stabilność kadry kierowniczej, czego odzwierciedleniem jest wzrost wskaźnika o 3,4 p.p. W 2018 roku wzrósł także odsetek osób powracających do firmy. Warto podkreślić, że wyniki ogólnopolskie wskazują na zmniejszającą się stabilność kadry kierowniczej przy stałym poziomie odsetka powrotów pracowników do firmy.W 2018 roku wzrósł również czas potrzebny na rekrutację specjalisty i lidera zespołu prowadzoną przez dział HR. Z drugiej strony, sektor automotive zmniejszył znacząco czas potrzebny na zatrudnienie kierownika i menadżera. Dane ogólnopolskie wskazują tymczasem na wzrost czasu potrzebnego na zatrudnienie wyżej wymienionych fachowców.Absencja ogólna pracownika z branży automotive jest zbliżona do poziomu dla całego sektora produkcyjnego oraz do danych ogólnopolskich. Branża automotive charakteryzuje się jednak nieco wyższym poziomem wskaźnika absencji chorobowej oraz chorobowej własnej, który nie uwzględnia kobiet w ciąży i opieki nad członkiem rodziny. Z drugiej strony, pracownicy tego sektora częściej niż osoby zatrudnione we wszystkich firmach produkcyjnych korzystają z urlopów, bowiem wskaźnik niewykorzystanych dni urlopowych jest niższy o 1,5 dnia.Analiza danych z 2018 roku wskazuje na poprawę produktywności branży automotive. Zarówno wskaźnik produktywności pracowników etatowych, jak i wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia jest wyższy w porównaniu do całego sektora produkcyjnego. Warto zwrócić również uwagę na liczbę pracowników przypadających na kierownika, która w branży automotive jest najwyższa. Ponadto, branża ta charakteryzuje się również najwyższą liczbą zatrudnionych przypadających na jednego pracownika pionu personalnego.Poziom planowanego budżetu szkoleń na pracownika był w tej branży zdecydowanie niższy w porównaniu do całego sektora produkcyjnego. W konsekwencji, pracownicy tych firm spędzali na szkoleniach średnio o godzinę mniej niż zatrudnieni w sektorze produkcyjnym.Szczegółowe informacje na temat rotacji, absencji, efektywności pracy oraz nakładów na szkolenia znajdą Państwo w raporcie wskaźnikiHR 2019 dla firm z branży automotive.