Ulga B+R: skorzystało 43% firm, chociaż nie brakuje problemów

Ulga B+R wreszcie nie musi narzekać na brak popularności. Jak informuje KPMG, w 2018 roku skorzystało z niej trzy razy więcej przedsiębiorców niż w poprzednich 12 miesiącach. Jest to efekt doprecyzowania regulacji i wymogów kwalifikacyjnych. Z drugiej strony podatnicy nadal napotykają pewne problemy - 4 na 10 z nich wspomina o braku pewności odnośnie tego, czy profil ich firmy może być rozumiany jako działalność badawczo-rozwojowa.

Ulga B+R - największe problemy

niepewność, czy prowadzona działalność kwalifikuje się do możliwości stosowania odliczeń,

zbyt duży formalizm,

trudności z klasyfikacją i alokacją kosztów, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi.

IP BOX jeszcze nie zachęca

Fakt, że preferencyjna stawka opodatkowania IP BOX nie będzie stanowiła zachęty do skorzystania ze środków ochrony własności intelektualnej może wynikać z niepewności odnośnie tego, w jaki sposób w praktyce będzie funkcjonował ten instrument wsparcia. Przypomnijmy, że jest to instrument wsparcia wprowadzony do legislacji stosunkowo niedawno i spółki nie zdążyły jeszcze wyrobić sobie praktyki, w jaki sposób efektywnie i bezpiecznie wykorzystywać IP BOX. Należy jednak zaznaczyć, że dla wielu przedsiębiorstw prowadzących projekty rozwojowe samodzielnie oraz wdrażających ich rezultaty, IP BOX może być ważną alternatywą lub uzupełnieniem dla ulgi B+R, m.in. z uwagi na ponoszenie przez firmy kosztów, które nie znalazły się w katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi. Dodatkowo IP BOX umożliwia także wykorzystanie preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% w ramach komercjalizacji praw własności intelektualnej, które nie podlegają odrębnemu zgłoszeniu, a niektóre spółki mogą nie mieć nawet świadomości, że je wypracowują: mowa tu o autorskim prawie do programu komputerowego – powiedział Kiejstut Żagun, dyrektor, szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

Wskaźnik intensywności prac badawczo-rozwojowych w sektorze przedsiębiorstw wyniósł w roku 2017 w Polsce zaledwie 0,67% PKB, co jest wartością o połowę niższą niż średnia UE. Ponad połowa badanych przedsiębiorców zadeklarowała, że na działalność B+R nie wydaje więcej niż 1% przychodów. Z kolei wydatki powyżej 3% przychodów przeznacza 12% firm. W perspektywie najbliższych 3 lat ponad 90% ankietowanych przedsiębiorstw prognozuje wzrost kosztów związanych z działalnością B+R, który nie przekroczy 5%.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez KPMG, w minionym roku z ulgi B+R skorzystało 43% badanych firm, co w ujęciu rocznym oznacza pokaźny wzrost o 29 p.p. Tak pokaźny wzrost z pewnością nie miałby miejsca, gdyby nie wprowadzone 1 stycznia 2018 r. zmiany w przepisach, których celem było pobudzenie innowacyjności wśród przedsiębiorców.Na ich mocy przedsiębiorcy zyskali możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania pełnych kosztów (100%), które ponieśli na badania i rozwój. W przypadku podatników posiadających status centrów badawczo-rozwojowych odliczeniu podlega nawet 150% wydatków.Nowe przepisy rozszerzyły również katalog kwalifikowanych kosztów, a także wprowadziły zapisy, które doprecyzowały zasady kwalifikowania wydatków na usługi firm zewnętrznych czy rozliczania czasu pracy pracowników zaangażowanych w działalność innowacyjną.Ulga B+R to rozwiązanie, które niewątpliwie może ułatwiać działalność badawczo-rozwojową. Jednocześnie jednak ciągle istnieją czynniki, które hamują przedsiębiorstwa przed skorzystaniem z tego rozwiązania. Zainteresowani wskazują tu przede wszystkim:W 2019 r. przedsiębiorcy w Polsce uzyskali możliwość korzystania z preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% na dochody uzyskane z praw własności intelektualnej. Większość badanych firm (57% wskazań) deklaruje jednak, że preferencyjna stawka opodatkowania IP BOX nie będzie stanowiła zachęty do zwiększenia wykorzystania formalnych środków ochrony własności intelektualnej. Dla 18% firm biorących udział w badaniu preferencyjna stawka opodatkowania IP BOX będzie stanowiła zachętę do używania patentu jako środka ochrony własności intelektualnej.