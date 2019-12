Firmy logistyczne w lepszych nastrojach niż ich klienci

Wprawdzie firmy logistyczne mają dziś nieco słabsze nastroje niż w minionym roku, to jednocześnie ich przewidywania co do przyszłość pozytywnie wyróżniają je na tle przedsiębiorstw handlowych czy produkcyjnych. Ich optymizm wynika m.in. z przekonania o stosunkowo niewygórowanych kosztach łańcucha dostaw w naszym kraju oraz konkurencyjności Polski jako miejsca do inwestycji.

Firmy logistyczne wciąż w dobrym nastroju

- Problemy z zapełnieniem wakatów wykwalifikowanymi pracownikami oraz rosnąca presja płacowa to dwa największe wyzwania, przed którymi stoi logistyka i cały sektor łańcucha dostaw. To one w największym stopniu wpływają na niepewność i obniżenie nastrojów, widoczne w branży. Pytani przez nas respondenci martwią się także spowolnieniem globalnego wzrostu gospodarczego w tym w niemieckim sektorze produkcyjnym, który może wpływać na słabsze wyniki na międzynarodowej arenie handlowej Trzeba jednak zaznaczyć, że gorsze nastawienie do przyszłości nie wynika na razie z faktycznie gorszych wyników biznesowych firm, a jedynie dużego poczucia niepewności w związku z perspektywą różnych zmian i zawirowaniami na rynku międzynarodowym. Badani przez nas respondenci nie zwrócili uwagi na aspekty związane z cenami nieruchomości lub dostępnością powierzchni jako mającymi wpływ na poziom optymizmu biznesu – mówi Beata Hryniewska, Szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE.

fot. Arsel - Fotolia.com Firmy logistyczne w dobrych nastrojach Firmy logistyczne są bardziej pozytywnie nastawione do przyszłości, niż przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, korzystające z usług logistycznych.

W skali UE wciąż czujemy się pewnie

- Polskę cechuje bardzo wysoka atrakcyjność i konkurencyjność inwestycyjna. Odczuwane spowolnienie to spadek dynamiki wzrostu. Rynek w dalszym ciągu rośnie, tylko nieco wolniej - komentuje Michał Samborski, Head of Development, Panattoni Europe. I dodaje: - Sektor logistyczny i łańcucha dostaw jest kluczowym elementem gospodarki, na tyle niezbędnym, że jego odporność na spowolnienie jest duża, zwłaszcza że jesteśmy dopiero na początku rozwijającego się e-commerce. Mniejszy optymizm firm produkcyjnych i handlowych wbrew pozorom będzie dziać na korzyść branż – świadomość zbliżającego się spowolnienia pozwala odpowiednio się do tego przygotować. Widzimy, że to się dzieje, a firmy wciąż inwestują w przyszłość poprawiając swoją konkurencyjność. Największe nakłady przekazują na operacje flotowe, magazyny oraz innowacyjne technologie – podsumowuje Michał Samborski.

Z najnowszej odsłony publikowanego przez CBRE i Panattoni Europe raportu "Confidence Index 2019/2020" wynika, że Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce pikował z 57,4 do 49 pkt. Analogicznie jednak jak miało to miejsce w poprzednich edycjach badania, różnice pomiędzy branżami są wyraźnie dostrzegalne. Firmy logistyczne, choć ich nastrój jest gorszy niż ostatnio, w przyszłość patrzą z większym optymizmem (53,9 pkt, spadek z 64,1), niż korzystające z usług logistycznych przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe (44 pkt., spadek z 50,4).Przypomnijmy, że Wskaźnik Poziomu Optymizmu bazuje na kalkulacjach, które obejmują odsetek respondentów wskazujących zmianę na lepsze, brak zmian oraz pogorszenie w sektorze. Wynik przekraczający 50 oznacza przewidywanie zmian na lepsze, a poniżej 50 - zmian na gorsze. Im rezultat jest bardziej oddalony od 50, tym silniejsze jest przekonanie o ewentualnej poprawie lub pogorszeniu w przyszłości.Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy oceniając sytuację w Polsce w odniesieniu do reszty Unii Europejskiej, cały czas są świadomi swoich przewag. 7 na 10 osób uważa, że koszty działań w ramach łańcucha dostaw w naszym kraju są korzystniejsze niż średnie w Europie. To więcej, niż w zeszłym roku, gdy uważało tak 58% respondentów. Również atrakcyjność inwestycyjna Polski została oceniona bardzo pozytywnie. 59% przedsiębiorców wierzy, że Polska ma przewagę konkurencyjną jako destynacja inwestycyjna w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (wzrost z 47% z ubiegłego roku). Szybkość działań w ramach łańcucha dostaw i dostępność wykwalifikowanej siły roboczej to kolejne elementy, w których nasze firmy czują się pewnie – na „lepsze niż średnie” wskazało odpowiednio 41% i blisko 49% respondentów.Wyniki zawarte w raporcie CBRE i Panattoni Europe „Confidence Index 2019/2020” pokazują jednocześnie, że konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej obniżają formalności i biurokratyczny proces decyzyjny. W tej w kwestii firmy są zgodne, niezależnie od branży. Na przykład proces pozyskiwania pozwoleń na budowę przez 36% respondentów został oceniony jako gorszy, niż średnia w Unii Europejskiej.