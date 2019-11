Leasing samochodu. Jakie trendy po zmianach w prawie?

Leasing samochodu to opcja finansowania, która cieszy się wśród Polaków dość sporą popularnością. Na tym rynku wyraźnie zaznaczają się pewne tendencje. Jak się prezentują i czy wpływ na zachowania leasingobiorców wywarły ostatnie zmiany przepisów leasingowych?

Leasing samochodu o wartości 160 00 zł netto:

Jeśli cena samochodu to 160 000 zł netto, to po doliczeniu 50% VAT (36 800 VAT x 0,5) wartość samochodu będzie wynosić: 160 000 zł + (36 800 x 0,5) = 178 400‬ zł



Nadwyżka wynosi wówczas 178 400 – 160 000 = 18 400 zł



Wyliczenie proporcji: (18 400 zł / 178 400 zł) x 100% = 10,31%



Koszt podatkowy stanowi zatem: 100% – 10,31% = 89,69%



Część raty leasingowej niestanowiąca kosztu podatkowego: (1 000 zł + 50% x 230 zł) x 10,31% = 114,96 zł.

Leasing samochodu za...?

Polacy szukają samochodów używanych

Leasing samochodu od zaraz

Wkład własny rzadko przekracza 20%

Przypomnijmy, w tym roku leasing samochodu doczekał się dość istotnych zmian. Dotyczyły one sposobu rozliczania rat leasingowych na potrzeby działalności gospodarczej i miały istotne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcieli sfinansować auto warte więcej niż 150 tys. złotych.W świetle nowych przepisów, rata leasingu takiego pojazdu pozostaje kosztem podatkowym, ale niestety tylko w części. Znaczenie ma to, o ile cena samochodu (wliczając 50% VAT) przekracza limit 150 tys. złotych.Przyjrzyjmy się przykładowi:Powyższe wyliczenie nie dotyczą tych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na leasing samochodu tańszego niż 150 000 zł - oni mogą rozliczać raty na zasadach obowiązujących przed nowelizacją.Czy wprowadzone zmiany sprawiły, że firmy zaczęły wybierać inne samochody niż dotychczas?Z danych Oferteo.pl wynika, że w tym roku 68% badanych zdecydowało się na leasing samochodu tańszego niż 100 tys. zł, a 28% z nich decydowało się na pojazdy od 100 tys. zł do 200 tys. zł. Widać zatem, że obecnie samochody za ponad 100 tys. zł wybierane są nawet chętniej niż w 2018 roku, kiedy to poszukiwało ich 20% badanych. Odsetek osób, które mogą pozwolić sobie na leasing samochodu o wartości przekraczającej 200 tys. zł pozostał niezmienny i wynosi jedynie 4%.Polacy, którzy poszukiwali auta na Oferteo.pl, analogicznie jak rok wcześniej, stawiali na leasing samochodu używanego. Takiego właśnie pojazdu poszukiwało w 2019 roku 53% z nich. Jest to przewaga nieco mniejsza niż w roku 2018, kiedy odsetek ten wynosił 57%. Za samochód używany Polacy chcieli zapłacić zwykle do 50 tys. zł, a za nowy – od 100 do 200 tys. zł.Jeśli decydujemy się na leasing samochodu, to przeważnie chcemy (52% wskazań) rozpocząć współpracę jak najszybciej. 31% badanych jest w stanie poczekać na samochód miesiąc, a 17% – do 3 miesięcy.Zapytania złożone na Oferteo.pl wskazują, że ponad 80% polskich przedsiębiorców nie decyduje się wnieść wkładu własnego przekraczającego 20% ceny samochodu. Zwykle zobowiązują się oni do pokrycia od 5 do 20% kosztów inwestycji. 14% badanych zadeklarowało wniesienie wkładu własnego na poziomie między 21 a 35%, a jedynie 5% – powyżej 35%.Przedsiębiorcy decydujący się na leasing samochodu raty rozkładają zwykle na okres od 4 do 6 lat. Taką opcję wybiera aż 49% z nich. Często raty rozkładane są też na okres do 3 lat, tak dzieje się w 37% przypadków, a 8% badanych chce uzgodnić tę kwestię na późniejszym etapie. Ponad 6 lat na spłatę należności potrzebuje 6% ankietowanych.