Świat: wydarzenia tygodnia 45/2019

Już od dłuższego czasu świat oczekuje wygaszania się konfliktu pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Ta wojna pomiędzy dwoma supermocarstwami negatywnie odbija się nie tylko na gospodarkach obu rywali, ale też na globalnej gospodarce. Obecnie światowe oczekiwania sprowadzają się do uzgodnienia nowych reguł wymiany handlowej pomiędzy mocarstwami. Wojna handlowa między dwoma gigantami gospodarczymi naruszyła wypracowaną w ostatnich latach równowagę i obniżyła poziom zaufania tak niezbędny w globalnym handlu. Oczekuje się więc uzgodnienia stopniowego zniesienia wzajemnych ceł na towary, oraz podpisanie finalnego porozumienia kończącego toczącą się od kilkunastu miesięcy wojnę handlową. Ostatnie tygodnie to okres intensywnych negocjacji połączonych z wykorzystywaniem światowych mediów do wywierania nacisków na drugą stronę. Z komunikatów obu rywali do pozycji światowego lidera w przyszłym układzie sił w świecie wynika, że ostatni etap rozmów ma w większym niż dotąd stopniu charakter konstruktywny. Negocjatorzy uzgodnili stopniowe zniesienie dodatkowych taryf w miarę postępów w realizacji ugody. Mówi się o pierwszej fazie porozumienia, w ramach którego obie strony zrezygnują z wprowadzenia karnych ceł zaplanowanych na grudzień, ale też zrezygnują z taryf nałożonych we wrześniu i wcześniej. To od pewnego czasu była linia negocjacyjna forsowana przez Pekin. Mówi się nieoficjalnie, że w listopadzie lub grudniu dojdzie do podpisania I fazy umowy handlowej pomiędzy obu mocarstwami chociaż na razie strony nie mogą wciąż uzgodnić …. lokalizacji, gdzie prezydenci obu mocarstw mieliby podpisać porozumienie handlowe. Myślę, że w coraz większym stopniu na zakończeniu konfliktu zależy obu mocarstwom. Chiny dostrzegają potrzebę ugody, kończącej konflikt i dającej "oddech" osłabionej gospodarce. Natomiast Biały Dom jest pod rosnącą presją amerykańskiego biznesu, który liczy na ustabilizowanie się sytuacji sprzyjającej rozwojowi interesów. W USA rozpoczął się też okres przedwyborczy i ekipa D. Trumpa chce jak najszybciej wygasić konflikt, który zamierza przedstawić jako sukces. Proponujemy uważną obserwację tego segmentu globalnej polityki, na który może mieć także wpływ postępowanie karne w amerykańskim Kongresie przeciw prezydentowi...

Stwierdzenie, że "planeta Ziemia stoi w obliczu zagrożenia klimatycznego" jest trywialne, bo w ostatnim okresie ta świadomość znacznie wzrosła na całym świecie. Mimo to uważam za celowe zasygnalizowanie kolejnego wydarzenia, które będzie sprzyjało dalszemu wzrostowi presji na działania sprzyjające ochronie ziemskiego klimatu. Powstał raport podpisany przez ponad 11 tys. naukowców ze 153 krajów mówiący o tragicznych skutkach zmian klimatu. Wskazuje on kierunek światowych działań niezbędny, aby nie doszło do tragedii. Mówi też, że "aby zapewnić zrównoważoną przyszłość, musimy zmienić sposób, w jaki żyjemy, a łączy się to z koniecznością poważnych zmian w sposobie funkcjonowania naszego globalnego społeczeństwa i interakcji z naturalnymi ekosystemami". Główny kierunek zmian to odejście od czynników sprzyjających potencjalnemu kryzysowi. Raport wskazuje na konieczność: zahamowania wzrostu populacji planety, odejście od paliw kopalnianych, zmniejszenie spożycie mięsa i wycinkę lasów. Raport zaznacza, że upływający czas działa przeciw nam, mieszkańcom planety...

Technologia 5G to jeszcze nie koniec linii rozwojowej, czeka nas kolejny etap i jak to bywa we współczesnym świecie nie będzie on ostatnim. Większość ludzi na całym świecie nadal korzysta z sieci 4G. W wielu krajach rozpoczyna się wdrażanie technologii 5G. W tej dziedzinie liderem są Chińczycy. Konkurencja stara się przeszkadzać w utrwalaniu ich przewagi. Na czele przeciwników są Stany Zjednoczone i amerykańskie firmy, które są jeszcze dziś opóźnione. Stosują "czarny PR" lansując opinię, że zastosowanie chińskich rozwiązań zagraża bezpieczeństwu, czemu protestują Chińczycy. W cieniu tej wojenki usłyszeliśmy oficjalny komunikat, że Chiny zaczęły już prace nad technologią 6G, czyli technologią mobilną szóstej generacji. Z tego komunikatu dowiadujemy się, że powołano dwie grupy robocze, z których jedną tworzą: " instytucje rządowe odpowiedzialne za promowanie badań i rozwoju łączności w standardzie 6G, a drugą grupę zasilą przedstawiciele 37 uniwersytetów, instytutów badawczych i przedsiębiorstw, którzy zajmą się kwestiami technicznymi i wsparciem". Warto dodać, że już wprowadzenie standardu 5G ma umożliwić pięćdziesięcio- a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. A to umożliwić m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast. Pierwszym krajem w 2019 roku, który wprowadził pełny, komercyjny dostęp do sieci 5G była Korea Południowa. Władze Chin oświadczyły, że do końca 2019 roku planują zainstalować w 50 miastach w całym kraju ponad 50 tys. stacji bazowych 5G. Jednym z czołowych firm na tym rynku jest koncern Huawei Technologies, na który Stany Zjednoczone nałożyły w tym roku sankcje gospodarcze.

W świecie trwają rozważania nt przyszłości naszego świata. Od pewnego czasu obserwuję eksperymenty dot. rynku pracy, w tym zatrudnienia, organizacji pracy, bezpieczeństwa społecznego... Uważam za celowe poinformować o japońskim eksperymencie z czterodniowym tygodniem pracy, który został przeprowadzony przez Microsoft w Japonii. Test trwał jeden miesiąc, a wyniki były obiecujące: uzyskano zwiększenie przychodu na pracownika o 40 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Te wyniki uzyskano w następujących warunkach: pełnoetatowi pracownicy dostali pięć wolnych piątków, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. W trakcie trwania eksperymentu pracownicy mieli skracać spotkania do maksymalnie pół godziny i wybierać rozmowy online zamiast twarzą w twarz. 92 proc. uczestników tego testu wyraziło zadowolenie ze wprowadzonych rozwiązań, a Microsoft dodatkowo odnotował też spadek zużycia energii elektrycznej o 23 proc., a także oszczędności na zużytym papierze do drukarek (59 proc.).

Google ogłosił, że przejmuje firmę Fitbit, która produkuje elektronikę do noszenia, w tym opaski monitorujące naszą aktywność fizyczną. Kwota transakcji opiewa na 2,1 mld USD. Bez odpowiedzi jest jeszcze pytanie: czy mu się to opłaci? Obecnie do grupy urządzeń do noszenia, zalicza się takie rozwiązania jak smartwatche czy trackery fitness, a dzięki nim możesz kontrolować swój plan dnia, czy monitorować swoją dzienną aktywność. Urządzenia marki Fitbit wciąż działać będą zarówno z telefonami z Androidem, jak i iOS-em.

Nad Wisłą

Nad Odrą

Nad Tamizą

POLSKA W EUROPIE I NA ŚWIECIE – PROGNOZY I ZAGROŻENIA NA 2020 ROK. Wzrost PKB na świecie w 2019 roku wyniesie ok. 3 proc, a gospodarki państw rozwiniętych zwolnią do 1,7 proc.Najnowszy raport World Economic Outlook wskazuje, że przewidywany wzrost gospodarczy na świecie w 2019 roku utrzymuje się na poziomie 3 proc. To znaczący spadek w porównaniu do 2017 roku, kiedy wynosił on 3,8 proc. Prognozy na 2020 rok to globalny wzrost do 3,4 proc., przy czym gospodarki państw rozwiniętych mają zwolnić do 1,7 proc. W ubiegłym roku Polska dołączyła do tego właśnie grona, awansując z grupy krajów rozwijających się. Nie wiadomo jednak, czy i jak odczujemy skutki aktualnej sytuacji w Europie, która determinuje rozwój światowej gospodarki? A są to napięcia w relacjach handlowych, bariery geopolityczne oraz niepewność związana z secesją Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty europejskiej.Na arenie międzynarodowej państwa będą musiały zażegnywać wszelkie konflikty, które zakłócają płynność handlową i wymianę usług. Wyzwaniem dla sił rządzących są również zmiany klimatyczne, wynikające z prowadzonej przez lata polityki regulującej przemysł, szczególnie krajów rozwiniętych. Europa właśnie odczuwa znaczący spadek koniunktury. Co więcej, słabszy czas rynków strefy euro trwa od połowy 2018 roku, z czym mierzą się między innymi polscy przedsiębiorcy, a prognozy ekspertów World Economic Outlook mówią o w wzrostach, ale niewielkich i w dalekiej perspektywie – komentuje Bartosz Najman, wiceprezes Inelo i Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK).Roczny raport Global Transactions Forecast opracowywany we współpracy z instytucją Oxford Economics wśród czynników, mających największy wpływ na negatywne zmiany gospodarcze krajów UE oraz spadek koniunktury wymienia głównie spowolnienie ekonomiczne w Niemczech oraz ciągłą niewiadomą w sprawie brexitu. - Sytuacja głównie w cieśninie Folkestone-Calais i w Dover po secesji Brytyjczyków będzie tragiczna szczególnie dla branży transportowej. Gdy dołożymy do tego obostrzenia Komisji Europejskiej dotyczące swobody przewozów w ramach tak zwanego pakietu mobilności, chaos to delikatne określenie niepewnej przyszłości – dodaje Bartosz Najman. Jak będzie na pewno? Możemy się jedynie domyślać, dlatego warto być na bieżąco z najnowszymi informacjami gospodarczymi dla wybranych krajów starego kontynentu.Rosnąca konsumpcja prywatna, a także ożywienie w inwestycjach spowodowały wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 roku na poziomie 4,3 proc. Tak wynika z danych Banku Światowego. Jednocześnie w kolejnych dwóch latach może wynieść odpowiednio 3,6 proc. w 2020 i 3,3 proc. w 2021 roku. Warto zaznaczyć, że prognozy są jednymi z bardziej optymistycznych w Europie. Co zatem może nam zaszkodzić? Zdecydowanie osłabienie głównego partnera handlowego. Country Raport Poland 2019 wskazuje, że 27,9 proc. towarów sprowadziliśmy w 2018 roku z Niemiec, wywieźliśmy tam niewiele mniej, bo 27,4 proc. wszystkich eksportowanych dóbr z Polski. To nasz główny partner handlowy, na co zatem warto zwracać szczególną uwagę, patrząc na kondycję ekonomiczną niemieckiego biznesu?W Niemczech zauważalne jest znaczące spowolnienie gospodarcze, gdzie produkcja przemysłowa jest niższa niż rok temu. W dużej mierze za tę sytuację odpowiedzialne są nowe unijne standardy dotyczące emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dlaczego? Sektor motoryzacyjny odnotowuje straty, co nie jest korzystne również dla rodzimych przedsiębiorców. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego największe spadki z powodu tąpnięcia przemysłu zachodniego sąsiada odczują firmy nastawione na eksport.Podczas gdy w 2018 roku niemiecki rynek zanotował 1,5 proc. wzrost gospodarczy, w bieżącym roku było to jedynie 0,5 proc. Prognozy na kolejny rok to 1,2 proc. Jednak należy pamiętać, że to tylko przewidywania i wiele zależy od tego, co w najbliższym czasie zadzieje się na arenie międzynarodowej, w szczególności w obszarze wymiany handlowej. Już teraz niemiecki rząd asekuracyjnie obniża wskaźnik wzrostu swojego PKB na 2020 do 1 proc.Zadyszka u Niemców ma również wpływ na działalność polskich przedsiębiorców, głównie w transporcie drogowym. To tam najczęściej podróżują ciężarówki na polskich tablicach rejestracyjnych i to właśnie z sąsiadem zza Odry handlujemy do tej pory najwięcej. Z danych rynkowych Grupy Inelo wynika, że w wymianie towarowej między Polską a Niemcami aż 63 miliony ton przewiezione zostały przez rodzimych przewoźników, a tylko dwa miliony ton przez niemieckich transportowców. GUS podaje, że w ubiegłym roku wartość eksportowanych przez nas towarów za zachodnią granicę wyniosła 264 mln złotych, czyli blisko o 9 proc. więcej niż w ubiegłych latach. A badanie OCRK wyraźnie pokazało najpopularniejszy kierunek destynacji kierowców polskich ciężarówek. Do Niemiec jeździ co najmniej 52 proc. naszych truckerów – komentuje Łukasz Włoch, ekspert OCRK. - Przewoźnicy odczują mniejsze zapotrzebowanie na frachty do Niemiec spowodowane recesją w gospodarce tego państwa. Cały ten proces nastąpi nie nagle, a etapami, jednak to nie powinno uspokoić czujności właścicieli polskich firm – dodaje.Brytyjczycy wiedzą, że chcą recesji ze struktur unijnych, ale wydaje się, że nie wiedzą, jak zakończyć długotrwały związek z UE. Rozwody nie są ani łatwym, ani przyjemnym procesem, co w ostatnim czasie jest mocno widoczne w relacjach na linii Londyn – Bruksela. Priorytetem dla obu stron jest utrzymanie płynności wymiany towarowej i usług na linii Wielka Brytania a państwa członkowskie Wspólnoty. Najnowsza edycja World Economic Outlook wskazuje wzrost gospodarki Wielkiej Brytanii na poziomie 1,2 proc. w 2019 roku - to spadek o 0,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Prognozy są bezpieczne na najbliższy czas. Wszystko może się jednak zmienić, gdyż brexit zaburzy istniejący układ handlowy, a także politykę eksportową krajów UE na teren Zjednoczonego Królestwa. Co więcej, najbardziej uderzy w branżę rolno-spożywczą – wyjaśnia Bartosz Najman, wiceprezes Inelo i OCRK.Średnia wartość PKB w Wielkiej Brytanii wyniosła 1,8 proc. w latach 2001-2011, podobny wynik Brytyjczycy osiągnęli dziesięć lat później, tj. 1,7 proc. Rekordowy wzrost z 2016 roku w wysokości 3,1 proc. znacząco odbiega od obecnych prognoz, a te utrzymują się na poziomie 1,4 proc. na przyszły rok. Przy czym eksperci zgodnie podkreślają, że w przypadku brexitu bez racjonalnej umowy z unijnym legislatorem nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak zachowa się brytyjski rynek w ciągu co najmniej dwóch do pięciu lat po secesji.Najważniejszy cel obu stron negocjacyjnych to zapewnienie bezpieczeństwa na granicy Wielkiej Brytanii i UE, a także jak najmniej zakłóceń w wymianie towarowej. Tak zwane „trader readiness” to priorytet Pałacu Westminsterskiego. Jednak szacuje się, że przynajmniej połowa przedsiębiorców nie będzie właściwie przygotowana na brexit. W badaniu OCRK 70 proc. respondentów ocenia odejście Wielkiej Brytanii od Wspólnoty jako negatywną lub zdecydowanie negatywną. Blisko 30 proc. przedstawicieli sektora transportu drogowego przyznaje również, że planuje wycofać część taboru z krajów Zjednoczonego Królestwa, a 40 proc. aktywnie poszukuje zleceń w innych miejscach Europy – komentuje Bartosz Najman.To ważna informacja - tym bardziej, że według danych rynkowych polskie ciężarówki stanowią ponad 20 proc. w ogólnym obrocie przewiezionych towarów między Europą a Wielką Brytanią. Ponadto przewozy z lub do Anglii realizowane przez firmy transportowe z Polski to blisko milion kursów rocznie, a branża transportowa jest jednym z sektorów najbardziej narażonych na wahania ekonomiczno-gospodarcze. Dlatego rekomendujemy naszym partnerom wsparcie w interpretowaniu nowego prawa, przestrzegania regulacji i procedur administracyjnych, które będą obowiązywać w przeprowadzaniu transakcji z państwem trzecim, a także właściwego planowania czasu pracy kierowców – dodaje Łukasz Włoch z OCRK.