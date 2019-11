Badania internetu Gemius/PBI X 2019

Polskie Badania Internetu (PBI) i firma badawcza Gemius opublikowały wyniki za październik 2019 roku. Liczba internautów w Polsce w październiku 2019 roku wyniosła ogółem 28,1 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) – 23,1 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 23,9 mln.

WYDAWCY

Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

DOMENY

Wszystkie urządzenia

fot. mat. prasowe Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia W przypadku domen, z których korzysta najwięcej internautów na pierwszym miejscu w październiku jest nadal google.com (91,63%).

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

Aplikacje mobilne

Październikowe wyniki badania Gemius/PBI bez zmian na miejscu lidera, gdzie wśród wydawców stron i programów internetowych najczęściej odwiedzanych przez internautów ponownie znalazła się Grupa Google z zasięgiem 94,01%. Na drugiej pozycji zmiana - z miejsca trzeciego awansuje Grupa Wirtualna Polska (75,75%), a facebook.com (74,93%) na miejscu trzecim. Grupa RAS Polska (74,14%) na pozycji czwartej. Piąta pozycja to Youtube.com (66,93%). Stawkę TOP 20 wydawców zamyka instagram.com (25,10%).W zestawieniu stron i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem wciąż jest Grupa Google (76,95%). Na drugim miejscu bez zmian youtube.com (59%), a facebook.com (58,49%) na pozycji trzeciej. Dwudziestkę zamyka instagram.com.Podium zestawienia TOP 20 wydawców, z których witryn i programów internetowych korzystają internauci przy użyciu urządzeń mobilnych, prezentuje się nieco inaczej niż we wrześniu. Zwycięża jak przed miesiącem Grupa Google (70,89%), ale na miejscu drugim z trzeciego pojawia się Grupa Wirtualna Polska (54,68%), a Grupa RAS Polska (54,67%) spada na miejsce trzecie.W przypadku domen, z których korzysta najwięcej internautów na pierwszym miejscu w październiku jest nadal google.com (91,63%). Na miejscu drugim nadal facebook.com (74,93%). youtube.com (66,93%) na miejscu trzecim. Kolejne miejsca zestawienia to wp.pl, onet.pl, i allegro.pl. Dwudziestkę zamyka instagram.com.Na pierwszej pozycji w zestawieniu TOP 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów na komputerach osobistych i tabletach znalazł się serwis google.com (73,05%). Na pozycji drugiej youtube.com (59%), a facebook.com (58,49%) na trzecim. google.pl dopiero na miejscu szóstym (40,75%).Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to w pażdzierniku na pierwszym miejscu google.com (69,46%), na drugim - facebook.com (44,68%), a na trzecim onet.pl (43,42%). Na ostatnim miejscu poradnikzdrowie.pl.Liderem październikowego zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 68,26%. Aplikacja Youtube z zasięgiem 67,09% na pozycji drugiej. Aplikacja Mapy Google z zasięgiem 57,89% na miejscu trzecim. Aplikacja Messenger (54,48%) na pozycji czwartej. Zestawienie zamyka Aplikacja Messenger (Google Inc.) z zasięgiem 12,52%.