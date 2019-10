Trójmiasto cierpi na deficyt powierzchni biurowych

Deweloperzy działający na terenie Trójmiasta nie nadążają z "produkcją" biur. Z najświeższego opracowania Cushman & Wakefield wynika, że nowa podaż jest wchłaniana w błyskawicznym wręcz tempie. Współczynnik absorpcji netto dla I półrocza br. osiągnął 16 300 mkw., co oznacza, że był niemal równy powierzchni nowo oddanej do użytkowania (17 400 mkw.). Do końca br. Trójmiasto ma zyskać jeszcze ok. 50 000 mkw. nowych biur.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sergii Figurnyi - Fotolia.com Gdańsk Brakuje wolnej powierzchni biurowej w Trójmieście.

Kluczowym ośrodkiem miejskim na północy naszego kraju niezmiennie pozostaje Trójmiasto, cenione nie tylko ze względu na wyrobioną już markę, ale również infrastrukturę czy komunikację. Jak wskazuje Cushman & Wakefield, u schyłku I połowy br. łączne zasoby trójmiejskiego rynku biurowego osiągnęły 792 400 mkw., w następstwie czego udało mu się utrzymać silną, trzecią pozycję wśród rynków regionalnych, ustępując jedynie Krakowowi i Wrocławiowi, czyli miastom, które dysponują już ponad milionem mkw.Największymi oddanymi do użytkowania projektami I półrocza były: dostarczony przez Apollo-Rida Poland Heweliusz (10 000 mkw.) dostarczony przez Apollo-Rida Poland, a nową podaż (17 400 mkw.) uzupełnił Garnizon – Hiro (5 000 mkw., Hossa) oraz Office Park Kokoszki B (2 400 mkw.)Dość ograniczona dostępność powierzchni biurowych na trójmiejskim rynku sprawiła, że całkowity wolumen najmu, którym zamknęła się pierwsza połowa br., sięgnął ł 35 200 mkw. (+ 36% r/r), z czego 43% stanowiły renegocjacje i odnowienia umów najmu, 39% nowe umowy, a 18% ekspansje. Wśród największych transakcji znalazły się trzy umowy Nordea w Olivia Business Center (największa z nich została zawarta w budynku Olivia Star – 10 846 mkw. – ekspansja i renegocjacja), a także nowe umowy Dynatrace oraz Amazon – obie na ok. 4 000 mkw.Na koniec czerwca br. stopa pustostanów w Trójmieście wyniosła 6,1%, a stawki za najlepsze powierzchnie biurowe utrzymały się na poziomie 14 EUR/mkw./miesiąc.