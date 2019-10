Na rynku biurowym CEE rządzą inwestorzy zagraniczni

Przed nami wyniki opracowanego przez Skanska, Colliers International oraz Dentons raportu "CEE Investment Report: Thriving Metropolitan Cities". Autorzy opracowania dowodzą, że w nadchodzącym czasie dynamika rynku w Europie Środkowo-Wschodniej raczej nie będzie hamować. Zadowalająca koniunktura oraz bardzo dobre wyniki gospodarcze największych miast regionu to koło zamachowe inwestycji, również na ich rynkach biurowych. Zasoby tych ostatnich rosną już od kilku lat, osiągając obecnie poziom 21,8 mln metrów kwadratowych, a do 2021 roku mają powiększyć się o kolejne 20%.

Na skróty

Łączne zasoby biurowe największych miast regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) liczą sobie 21,8 mln metrów kwadratowych.

Do końca 2021 roku pula dostępnych biur ma powiększyć się o kolejne 20%, osiągając tym samym poziom 26,5 mln metrów kwadratowych.

Ubiegłoroczne inwestycje na rynku nieruchomości w regionie warte były ok. 13,2 mld euro, z czego przeszło 5 mld euro ulokowano w nieruchomościach biurowych.

W regionie wyraźnie zaznacza się bezprecedensowy wręcz napływ kapitału zagranicznego – od RPA po Azję (w tym z Singapuru, Filipin, Chin, Korei Południowej i Malezji).

W tym roku największą aktywnością w regionie CEE wykazali się inwestorzy południowokoreańscy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Mike Mareen - Fotolia.com Biurowiec Łączne zasoby biurowe największych miast regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) liczą sobie 21,8 mln metrów kwadratowych.

– Jako największy deweloper przestrzeni biurowej w regionie przyglądamy się napływowi zagranicznych inwestorów z wielkim zainteresowaniem. Szczególnie dotyczy to inwestorów z Azji, poszukujących zasobów biurowych na rynkach CEE – mówi Adrian Karczewicz, dyrektor ds. transakcji w biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – W 2018 r. dokonaliśmy pierwszej transakcji z inwestorem z Filipin, a w tym roku pierwszej bezpośredniej transakcji z funduszami koreańskimi w Budapeszcie. Koreańscy inwestorzy często inwestują także na rynkach europejskich za pośrednictwem firm zarządzających aktywami, takich jak CBRE GI, która była stroną naszej transakcji w Pradze. Największą i główną grupą inwestorów poszukujących zasobów klasy A z segmentu prime w naszym regionie byli tradycyjnie Europejczycy, głównie Niemcy. Sytuację tę zmienia napływ nowych graczy, szczególnie z Korei Południowej, którzy stają się coraz bardziej aktywni na rynkach CEE. Wiedzą, że w tym regionie mogą znaleźć najlepsze w swojej klasie, najnowocześniejsze obiekty biurowe oraz osiągnąć większe zwroty z inwestycji.

– W zeszłym roku inwestorzy z Azji wyraźnie zaznaczyli swoją obecność na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Dotyczy to szczególnie kapitału południowokoreańskiego. Również silnie reprezentowany jest kapitał singapurski, a Chińczycy, choć musieli nieco ograniczyć swoją aktywność w następstwie wojny handlowej z USA, wciąż zmierzają do realizacji swojej polityki „Pas i szlak”, która zapowiada się obiecująco z punktu widzenia przyszłych inwestycji. Korzystny kurs wymiany walut oraz większe zyski w regionie CEE, w połączeniu z dostępnością obiektów biurowych najwyższej klasy, a także z rozwojem logistycznym, powinny w najbliższych miesiącach w dalszym ciągu motywować azjatyckich inwestorów do lokowania kapitału w regionie.

– Ci z nas, którzy mieszkają i pracują w Europie Środkowo-Wschodniej obserwują od ponad dekady niezaprzeczalny i inspirujący rozwój głównych miast regionu. Znacząco poprawiła się jakość życia, wartość inwestycji krajowych i międzynarodowych rośnie w rekordowym tempie, a nasze gospodarki stały się zdywersyfikowane i zorientowane na przyszłość. Rynek nieruchomości przechodzi proces globalizacji, a my chcieliśmy przedstawić fakty oraz dane przemawiające zarówno za postępującą ewolucją tutejszych miast, jak i za pojawiającymi się w związku z tym możliwościami. Międzynarodowi inwestorzy coraz częściej podejmują decyzje inwestycyjne porównując nowe możliwości z posiadaną już wiedzą. Omawiając kluczowe elementy decydujące o atrakcyjności miasta pod względem inwestycji w porównaniu z podobnymi lokalizacjami, w raporcie podkreślono nie tylko różnice pomiędzy kluczowymi miastami regionu CEE, ale także porównano je z ich europejskimi odpowiednikami o ugruntowanej pozycji. Uważamy, że region daje największe możliwości stabilnego rozwoju w całej Europie, za czym wyraźnie przemawiają dowody – komentuje Luke Dawson, dyrektor zarządzający i kierownik ds. rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jednym z kluczowych trendów, o którym wspominają autorzy raportu jest to, że obecna dynamika rynku biurowego jak magnes przyciąga inwestorów z zagranicy, od RPA po Azję. Od 2013 r. region CEE odpowiadał za mniej niż 3% całego kapitału lokowanego przez inwestorów azjatyckich poza Azją. W tym roku wartość ta wzrosła do 9,5% w Europie Środkowo-Wschodniej oraz do 14,5% w całej Europie. Całkowita wartość kapitału azjatyckiego zainwestowanego bezpośrednio w regionie CEE od 2013 r. wynosi 7,7 mld euro. Dla porównania, wartość zainwestowanego kapitału niemieckiego wynosi 8,6 mld euro.Trend ten potwierdzają najnowsze dane. Zgodnie z raportem CEE Investment Report obecnie najbardziej aktywnymi inwestorami zagranicznymi są przedstawiciele Korei Południowej, którzy odgrywają coraz ważniejszą rolę na rynku nieruchomości komercyjnych. Z raportu wynika, że w pierwszej połowie 2019 r. firmy z samej Korei Południowej zainwestowały w regionie ponad 1 bln euro, czyli więcej niż inwestorzy niemieccy.David Dixon, partner w kancelarii Dentons w Warszawie specjalizujący się w międzynarodowych transakcjach na rynku nieruchomości stwierdza:Poza przeglądem sytuacji dotyczącej rynku kapitałowego i inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, w raporcie opisano także szeroko rozwój miast regionu, które przeszły głęboką transformację gospodarczo-społeczną.