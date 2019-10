Zniesienie wiz do USA. Polscy turyści będą szturmować Amerykę?

4 października br. Stany Zjednoczone oficjalnie już zaprosiły nasz kraj do programu ruchu bezwizowego. W pierwszych dniach po tej zapowiedzi Polacy zaczęli intensywne wyszukiwania połączeń lotniczych z USA. Statystyki KAYAK.pl dowodzą, że ruch w tym zakresie był 319% wyższy niż weekend wcześniej. Eksperci wyszukiwarki przyjrzeli się również, jak zainteresowanie podróżami za ocean zmieniało się w ciągu ostatnich miesięcy, podczas których dyskusjom o zniesieniu wiz do USA poświęcano dość sporo czasu.

Amerykański sen na wyciągnięcie ręki

Droga do zniesienia wiz do USA

„Chociaż zniesienie wiz do USA może zająć nawet kilka miesięcy, już dziś widzimy zainteresowanie Polaków planowaniem podróży do USA. Jak pokazują nasze dane, Stany Zjednoczone to obecnie drugi najpopularniejszy kierunek podróży wśród polskich turystów. W tym roku kraj odnotował też 27% więcej wyszukiwań lotów niż przed rokiem. Mamy nadzieję, że uproszczenie procesu i niższe koszty związane ze zniesieniem wiz, pozwolą jeszcze większej liczbie podróżnych spełnić wakacyjne marzenia i odwiedzić piękną Amerykę”.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowy Jork Na zapowiedź o zniesieniu wiz do USA, liczba wyszukiwań lotów wzrosła o 319%

W miniony piątek USA oficjalnie nominowały Polskę do programu Visa Waiver, co oznacza, że już wkrótce nie będziemy potrzebować wizy, aby w celach biznesowych lub turystycznych spędzić w Stanach nawet 90 dni. Pokaźny wzrost wyszukiwań lotów za ocean, odnotowany tuż po ogłoszeniu stanowiska amerykańskiego rządu, można potraktować jako zwieńczenie wzrostów obserwowanych przez cały rok - w tym roku Polacy lotów do USA szukali bowiem o 27% częściej niż w zeszłym.Ostatnie miesiące zaowocowały wieloma dyskusjami na temat zniesienia wiz do USA. Dane KAYAK.pl pokazują, że dyskursy te mogły wywrzeć znaczący wpływ na wzrost ilości wyszukiwań połączeń lotniczych z Ameryką. W pierwszym kwartale roku Polacy szukali lotów do Stanów 23% częściej niż w analogicznym okresie w 2018 roku. To w lutym 2019 r., został ogłoszony rekordowo niski wskaźnik odrzuceń wiz (na poziomie 3,99%)*, co mogło rozbudzić nadzieje wielu turystów.Wzrost liczby wyszukiwań odnotowano także po 23 września br., kiedy opinia publiczna została poinformowana o fakcie, że Polska spełniła wszystkie warunki niezbędne do przystąpienia do programu zniesienia wiz – odsetek odmów dla osób ubiegających się o amerykańską wizę spadł wtedy do 2,8%**. Jak pokazuje analiza KAYAK.pl, po tym ogłoszeniu Polacy szukali lotów do Stanów o 51% częściej niż tydzień przed nim.Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl komentuje: