Polacy wybierają OZE. Pompy ciepła coraz popularniejsze

W czasach drożejącego prądu i kryzysu klimatycznego poszukiwanie alternatywnych źródeł energii nabrało głębokiego sensu. Polacy mają tego coraz większą świadomość, czego dowodem może być rosnąca popularność pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Z analizy zrealizowanej przez Oferteo.pl wynika, że takie rozwiązania pojawiają się w naszych domach coraz częściej.

Instalujemy głównie pompy ciepła

Ogrzewamy budynki i wodę

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Do czego ma służyć poszukiwane urządzenie Założenie instalacji OZE w domu służy głównie do ogrzewania zarówno budynku jak i wody. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

OZE nie tylko w nowych domach

Dlaczego pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych?

Dofinansowanie

„Czyste powietrze” – program umożliwiający pomoc w formie dotacji lub pożyczki na montaż źródeł ciepła w budynkach. (2018–2029) „Mój prąd” – ogólnopolski rządowy program wsparcia finansowego inwestycji polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW. (2019–2024) „Prosument” – program skierowany do osób, które planują wykonanie małej instalacji lub mikroinstalacji OZE, produkującej prąd lub ciepło na własne potrzeby z możliwością sprzedaży nadwyżek energii.

Nadejście jesieni nieuchronnie wiąże się z coraz to chłodniejszą aurą. Ta ostatnia tradycyjnie już sprawia, że ożywać zaczynają dyskusje o spowijającym nasz kraj smogu oraz rosnących kosztach ogrzewania domu.Ci z nas, którzy nie pozostają obojętni wobec kwestii ekonomicznych i środowiskowych, coraz częściej decydują się na instalacje w swych domach urządzeń, które pozwalają na czerpanie energii ze źródeł odnawialnych . Badania zrealizowane przez serwis Oferteo.pl potwierdzają, że rozwiązaniem cieszącym się wśród Polaków największą popularnością, są pompy ciepła. Na przestrzeni ostatniego roku zdecydowała się na nie ponad połowa respondentów. 41% badanych zainstalowało panele fotowoltaiczne , a 7% – kolektory słoneczne.W ostatnich latach rzesza zwolenników pomp ciepła znacząco się podwyższyła. Dzieje się tak najprawdopodobniej ze względu na fakt, że jest to tanie w eksploatacji i oszczędne źródło ciepła o długiej żywotności. Mogą być wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej, a ich rozmiary zbliżone są do niewielkiej lodówki. Ciepło przekazywane jest ze źródła dolnego (powietrza, gruntu, wody) do górnego dzięki wodzie, która krąży w instalacji centralnego ogrzewania.Wyniki badania Oferteo.pl, największego polskiego serwisu łączącego poszukujących usług z ich dostawcami, pokazują, że w ciągu ostatniego roku Polacy decydowali się na założenie instalacji OZE w domu głównie do ogrzewania zarówno budynku jak i wody. Taki powód wskazało aż 68% badanych. 15% poszukiwało urządzenia do chłodzenia, a podgrzewanie wody jako wyłączny cel wskazało 9% ankietowanych. Pozostałe 8% zainteresowane było tylko ogrzewaniem budynku.Na ekologiczne rozwiązania Polacy decydowali się często już na etapie budowy lub projektu. Odsetek takich zapytań wynosił odpowiednio 18 i 14%. Jednocześnie okazuje się, że urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej chętnie implementujemy również w istniejących budynkach. 27% wszystkich zapytań dotyczyło domów 6-letnich i starszych, a 38% zleceniodawców to właściciele domów maksymalnie 2-letnich.Najczęściej (49% przypadków) zapytania dotyczyły budynków do 150 m2, a w 46% – od 150 do 300 m2. Zamieszkiwały je zwykle 3 lub 4 osoby (58%). Rzadziej były to rodziny 5–6-osobowe (20%), a także single i pary (18%).Niezależność i samowystarczalność energetyczna budynków staje się obecnie bardzo popularnym kierunkiem w budownictwie. Coraz więcej osób podejmuje decyzję o instalacji urządzeń służących do pozyskiwania energii z OZE. Najczęściej kierują się oni aspektami finansowymi oraz ekologicznymi.Instalacja pompy ciepła lub paneli fotowoltaicznych to jednorazowy koszt od około 30 do nawet 70 tys. złotych. Taka cena odstrasza wielu inwestorów. Jednak oszczędności wynikające z wdrożenia tego typu rozwiązań pozwalają na zwrot inwestycji w ciągu kilkunastu lat. Ponadto biorąc pod uwagę, że koszty paliw nieodnawialnych (węgla, gazu) będą prawdopodobnie wzrastać, to czas ten może się nawet skrócić.Coraz więcej osób decyduje się zostać prosumentem (czyli jednocześnie producentem oraz konsumentem wyprodukowanej energii) także z powodów ekologicznych. Potrzeba ograniczenia emisji szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza oraz walka ze smogiem to tematy powracające co roku wraz z nadejściem sezonu grzewczego. Niektóre miasta zaczęły już podejmować realne działania w celu poprawy stanu powietrza. W Krakowie od 1 września bieżącego roku obowiązuje uchwała antysmogowa, która wprowadziła całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Za jego złamanie grozi grzywna w wysokości nawet do 5 000 zł.Wysoka cena instalacji to powód, który zmusza wiele chętnych osób do rezygnacji z ekologicznych rozwiązań w swoim domu. Niekoniecznie jednak musi tak być. Warto mieć świadomość, że samodzielna produkcja energii ze źródeł odnawialnych to inicjatywa bardzo mocno wspierana przez rząd. Istnieją liczne programy wsparcia prosumentów takie jak dotacje, ulgi podatkowe, nisko oprocentowane pożyczki.Obecnie dostępne są następujące programy wsparcia: