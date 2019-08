W aż 10 z 19 branż naszej gospodarki widoczna jest przewaga kobiet. Warto zatem pomyśleć, aby świadczenia medycyny pracy były dostosowane nie tylko do charakteru wykonywanych obowiązków, ale również do płci i wieku zatrudnionych. Należy także mieć świadomość, że zapewnienie pracownikom odpowiedniej profilaktyki w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych może okazać się kluczowe dla dbałości o ich zdrowie.

zakwaterowanie i gastronomia,

pozostała działalność usługowa,

działalność finansowa i ubezpieczenia,

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,

handel i naprawa pojazdów samochodowych,

obsługa rynku nieruchomości,

administracja publiczna i obrona narodowa,

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Jak powinna wyglądać medycyna pracy w firmach z przewagą kobiet?

Kliknij, aby powiekszyć fot. tiero - Fotolia.com Nauczycielka Nauczycielki i nauczyciele są jedną z grup o najwyższej zapadalności na choroby zawodowe.

– Jednak dostosowanie medycyny pracy do specyfiki działalności firmy to nie wszystko, trzeba również brać pod uwagę wiek i płeć zatrudnionych. Pracodawcy działający w branżach, w których przeważają kobiety, powinni zadbać o zapewnienie im odpowiedniej profilaktyki onkologicznej i neurologicznej. Warto też pamiętać, że kobiety już nawet w młodym wieku narażone są na osteoporozę oraz różnego rodzaju schorzenia o podłożu hormonalnym – zauważa Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Edukacja

– Każde wykrycie schorzenia na wczesnym etapie jego rozwoju daje większe szanse na jego zwalczenie i powrót do zdrowia. Dlatego nauczycielki i nauczyciele, zwłaszcza ci z długim stażem pracy, powinni przynajmniej raz w roku poddać się rzetelnej kontroli laryngologicznej. Fakt ten powinni mieć również na uwadze zarządcy szkół i starać się zapewnić im dostęp do tych świadczeń w ramach medycyny pracy – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Zakwaterowanie i gastronomia

Kobiety bardziej narażone na uciążliwość pracy

– Uciążliwość pracy w równym stopniu co inne czynniki wpływa negatywnie na zdrowie pracowników. Pracodawcy muszą pamiętać, że zapewnienie skutecznej profilaktyki w ramach medycyny pracy, ma pozytywny wpływ nie tylko na samopoczucie pracowników, ale przekłada się też na efektywność przedsiębiorstwa. Dzięki regularnym badaniom i kontrolom lekarskim zmniejsza się bowiem prawdopodobieństwo długotrwałych absencji chorobowych – wskazuje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Dominację kobiet w 10 z 19 branż gospodarki narodowej potwierdza opracowany przez GUS raport „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy”. Najwięcej pań (około 80 proc. całości personelu) pracuje w opiece zdrowotnej , pomocy społecznej oraz w edukacji. Inne sektory, w których zaznacza się przewaga płci pięknej to:Obowiązujące regulacje wskazują, że w ramach medycyny pracy każdemu pracownikowi należy zagwarantować stały dostęp do profilaktyki medycznej, która pozwoli mu na utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej. Ze względu na to, że oczekiwanie na konsultacje specjalisty z ramienia NFZ trwa w naszym kraju nawet lata, pracodawcy coraz chętniej decydują się na grupowe ubezpieczenia zdrowotne , które zapewniają szybki dostęp do świadczeń. Co więcej, ubezpieczyciele pozwalają na daleko idącą personalizację zakresu ubezpieczenia, np. za pomocą pracowniczych programów profilaktycznych.Czynniki obecne w miejscu pracy czy wynikające z jej charakteru też muszą być brane pod uwagę. W związku z tym poniżej wyjaśniamy pokrótce, na jakie choroby narażeni są pracownicy w 3 branżach, w których przeważają kobiety:Osoby zatrudnione w tym sektorze narażone są na kilkanaście różnych chorób zawodowych. Najczęściej borykają się z chorobami zakaźnymi lub pasożytniczymi, ale wiele z nich ma również problemy z układem ruchu lub obwodowym układem nerwowym. O ile zapadnięciu na choroby zakaźne bądź pasożytnicze nie można zapobiec dzięki świadczeniom profilaktycznym, o tyle wadom postawy i problemom z układem nerwowym już tak. Pracownicy tego sektora powinni zatem mieć dostęp do regularnych konsultacji i badań ortopedycznych i neurologicznych.Nauczycielki i nauczyciele są jedną z grup o najwyższej zapadalności na choroby zawodowe . Od lat stanowią grupę o podwyższonym ryzyku występowania chorób narządów głosu i słuchu. Powinni mieć stały dostęp do profilaktyki otolaryngologicznej oraz chorób układu oddechowego.Osoby pracujące w tej branży są przede wszystkim narażone na ryzyko nabytych wad postawy oraz schorzenia układu oddechowego. Wśród chorób zawodowych, na które zapadają pracujący w tym sektorze, wymieniane są m.in. astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa oraz przewlekłe choroby układu ruchu. Dlatego pracodawcy powinni szczególną uwagę zwracać na zapewnienie im stałego dostępu do konsultacji i badań pulmonologicznych i alergicznych, a także regularnych wizyt u ortopedy.Oprócz ryzyk zdrowotnych charakterystycznych dla poszczególnych branżach trzeba też zauważyć, że kobiety są bardziej od mężczyzn narażone na negatywny wpływ uciążliwości pracy. To jedyny rodzaj zagrożenia w warunkach pracy dotyczący częściej kobiet niż mężczyzn .