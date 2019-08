Obsługa klienta w instytucjach: urzędy skarbowe vs ZUS

Obsługa klienta w urzędach skarbowych i ZUS-ie często bywa tematem dyskusji. Jakie zdanie mają o niej polskie mikrofirmy? Z Badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości wynika, że skarbówka wypada tu znacznie lepiej. Dobre zdanie o pracy jej urzędników ma niemal połowa badanych. W przypadku ZUS odsetek zadowolonych sięga 38%.

Ocena skarbówki rośnie wraz ze stażem prowadzenia biznesu

Ocena ZUS nieco niższa

– Widać, że US i ZUS starają się o profesjonalną obsługę przedsiębiorców. Jednak obsługa klientów i wymiar „ludzki” urzędu to jedna strona medalu. Druga jest taka, że aż 76% ankietowanych przedsiębiorców oczekuje niższych składek ZUS, a 68% – niższych podatków. Były to dwa najczęściej wskazywane przez badanych ułatwienia w prowadzeniu biznesu, jakich oczekują ze strony państwa – podkreśla Joanna Swatowska-Rybak, kierownik Badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości w firmie inFakt.

Badanie zrealizowane dla inFakt przez ARC Rynek i Opinia wskazuje, że obsługę klienta w urzędach skarbowych raczej dobrze i zdecydowanie dobrze ocenia 46% respondentów. Złą opinię wyraził co piąty badany (18%), a pozostali stwierdzili, że nie jest ona ani dobra, ani zła. Na uwagę zasługuje fakt, że noty stawiane przez ankietowanych wzrastają wraz ze stażem prowadzenia działalności. Najbardziej powściągliwi w ocenach są bowiem przedsiębiorcy, którzy własnym biznesem zajmują się krócej niż rok (37%). Wśród firm funkcjonujących na rynku przeszło 2 lata odsetek zadowolonych z obsługi klienta w skarbówce rośnie do niemal 50%ZUS w oczach przedsiębiorców wypada nieco gorzej niż fiskus. Raczej dobrze lub zdecydowanie dobrze ocenia go 38% ankietowanych. 19% badanych formułuje złe oceny, a 43% postrzega ubezpieczyciela neutralnie.Analizując wyniki dla ZUS, warto też pamiętać, że instytucja została w ostatnim czasie wyróżniana m.in. za standardy dotyczące obsługi klientów. W konkursie Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA Good Practice Award wyróżniony został program „Po pierwsze klient”. Natomiast Polska Agencja Przedsiębiorczości wyróżniła ZUS za wprowadzanie innowacji w zakresie elektronicznego kontaktu z klientem.