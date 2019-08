Sektor finansowy pod ostrzałem cyberataków

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy ofiarą cyberataku padło aż 81% przedstawicieli branży finansowej, a 26% z nich z atakami musiało mierzyć się więcej niż 5 razy. Dla porównania, w pozostałych sektorach jest to odpowiednio 68% i 16%. Jeszcze do niedawna, ze względu na poziom skomplikowania tego rodzaju ataków, odpowiedzialność za nie spoczywała przede wszystkim na podmiotach powiązanych z administracją państwową wrogich krajów. Dziś techniki te są dostępne dla większości cyberprzestępców. Wbrew temu, co zwykło się sądzić, motywacją tych ostatnich nie są wyłącznie pieniądze.

Nie tylko pieniądze

Z Korei w świat

Wiedza przede wszystkim

– Zwiększenie budżetu na ochronę planuje 94% podmiotów z sektora finansowego. Jednak samo wydawanie pieniędzy na rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa nie rozwiąże problemu. Zdarza się, że firmy padają ofiarami ataków z powodu prostych naruszeń, mimo przeznaczania milionów na bezpieczeństwo. Podstawą skutecznej ochrony jest zrozumienie, dlaczego przestępcy atakują dany podmiot. Jest to kosztowne i czasochłonne, jednak pozwala oszacować ryzyko ataków i wdrożyć odpowiednie środki ochrony. Pomaga także w szybszym wykrywaniu zdarzeń i reagowaniu na nie – wskazuje starszy analityk F-Secure, George Michael.

Ataki wycelowane w firmy z sektora finansowego miewają na celu kradzież pieniędzy, ale cyberprzestępcom częściej zależy na przejęciu danych, naruszaniu ich integralności oraz sabotażu, a więc m.in. na zakłócaniu pracy systemów lub niszczeniu informacji. Wykradzione dane finansowe mogą zostać wykorzystane do szantażu lub innych rodzajów manipulacji i socjotechnik. Ulubioną techniką cyberprzestępców jest ostatnio ransomware oraz ataki typu DDoS (distributed denial-of-service).Podobne ataki były dotąd prowadzone przez podmioty sponsorowane przez państwa reżimowe, często objęte sankcjami lub działaniami wojennymi. Celem kradzieży danych finansowych było monitorowanie działalności konkretnych osób czy dużych transakcji międzynarodowych. W ciągu ostatnich trzech lat z tego typu incydentami, zaobserwowanymi w ponad 30 krajach, powiązano Koreę Północną. Taktyki, techniki i procedury stosowane przez państwa upowszechniły się jednak także wśród „zwykłych” cyberprzestępców. Kradną oni dane uwierzytelniające banków, wysyłają fałszywe wnioski o przelewy, autoryzują nielegalne wypłaty z bankomatów.Sektor finansowy zazwyczaj dokłada starań, aby aktualizować swoje zabezpieczenia. Priorytetowymi kwestiami są bezpieczeństwo chmury i aplikacji (24%), zapobieganie wyciekom i utracie danych (23%), ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i ransomware (22%) czy zapobieganie lub minimalizowanie zagrożeń związanych ze szkodliwymi działaniami pracowników (21%).90% firm z branży korzysta przy tym z usług doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Najczęściej obejmują one zwiększanie świadomości dot. zagrożeń wśród pracowników, ocenę podatności, strategie bezpieczeństwa, zarządzanie prywatnością (m.in. w kontekście RODO) oraz analizę zagrożeń, prowadzoną m.in. przez tzw. etycznych hakerów.