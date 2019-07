Poczta e-mail - największe zagrożenie firmy?

Jak wynika z badania CISO Benchmark Study, szefowie odpowiedzialni za funkcjonowanie działów bezpieczeństwa informacji są przekonani, że największym niebezpieczeństwem dla biznesu są ataki przeprowadzanie za pośrednictwem poczty e-mail. Dziś poczta elektroniczna to cel 92,4% malware'u oraz 96% phishingu. Co więcej, okazuje się, że niechcianych wiadomości ciągle przybywa. Zrzeszeni w Cisco Talos badacze cyberbezpieczeństwa podają, że w kwietniu tego roku spam stanowił 85% wszystkich wiadomości e-mail.

Business Email Compromise (BEC), czyli włamanie się do firmowej poczty elektronicznej oraz Email Account Compromise (EAC), czyli wyłudzenie firmowych pieniędzy za sprawą fałszywych wiadomości.

Biznes nie dba o bezpieczeństwo e-maila

Zanim klikniesz w link w e-mailu czy otworzysz załącznik, sprawdź czy:

Adres e-mail odpowiada nazwie/imieniu i nazwisku nadawcy. Wiadomość nie zawiera literówek np. w nazwie firmy oraz czy logo nie jest rozmazane. Jeżeli mail wydaje się być niechlujny, może być to próba cyberataku. Wiadomość jest oznaczona jako wysoki priorytet. Jeżeli nadawca prosi nas o „natychmiastowe dokonanie płatności” lub „szybkie zalogowanie się do portalu” warto zweryfikować z czego wynika ten pośpiech. Nadawca prosi o podanie danych. Nigdy nie odpowiadaj na maile, w których nieznany Ci nadawca prosi np. o podanie danych do logowania do kont bankowych lub danych wrażliwych. Link zawarty w wiadomości nie wygląda podejrzanie np. czy nie jest to link tekstowy. Warto pamiętać, że po najechaniu na link tekstowy w dolnym pasku przeglądarki wyświetli się oryginalny adres URL, dzięki czemu można zobaczyć, jak wygląda w całości. Wiadomość zawiera załącznik w nieznanym formacie.

80% mniej spamu

„Rozwiązania Cisco na rzecz bezpieczeństwa wspierają postępujący trend migracji do chmury, m.in. przez inwestycje w innowacje w zakresie bezpieczeństwa poczty e-mail. Oferujemy kompleksowe rozwiązania, które nie tylko lokalizują wiadomości stanowiące potencjalne zagrożenia, ale również ostrzegają przed nimi inne urządzania. Rozwiązanie Cisco Email Security pozwoliło zredukować spam o 80% w firmach, które je wdrożyły” – mówi Mateusz Pastewski, specjalista ds. sprzedaży rozwiązań cyberbezpieczeństwa w Cisco Polska.

Technologie bezpieczeństwa poczty e-mail dostępne w rozwiązaniu Cisco Email Security:

Automatyczne filtrowanie i czyszczenie skrzynki pocztowej – oprogramowanie Cisco jest w stanie monitorować i fizycznie usuwać złośliwe pliki lub wiadomości w poczcie Office 365 (w wersji 12.0) na serwerach Exchange (on-premise, wersja 13.0) i wersjach hybrydowych.

– oprogramowanie Cisco jest w stanie monitorować i fizycznie usuwać złośliwe pliki lub wiadomości w poczcie Office 365 (w wersji 12.0) na serwerach Exchange (on-premise, wersja 13.0) i wersjach hybrydowych. CTR (Cisco Threat Response) – działa we współpracy z rozwiązaniami AMP (Advanced Malware Protection), Cisco Umbrella, ThreatGrid oraz NGFW (Next Generation Firewall) jako pojedynczy panel zarządzania, mający wgląd we wszystkie produkty. Mechanizm koreluje poszczególne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działanie każdej z technologii i przenosi je do warstwy aplikacyjnej, informując zarówno pozostałe produkty, jak i administratora. Dla przykładu, nawet jeżeli plik przejdzie przez firewall, CTR jest w stanie poddać go tzw. obserwacji zanim zdecyduje, czy stanowi zagrożenie.

– działa we współpracy z rozwiązaniami AMP (Advanced Malware Protection), Cisco Umbrella, ThreatGrid oraz NGFW (Next Generation Firewall) jako pojedynczy panel zarządzania, mający wgląd we wszystkie produkty. Mechanizm koreluje poszczególne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działanie każdej z technologii i przenosi je do warstwy aplikacyjnej, informując zarówno pozostałe produkty, jak i administratora. Dla przykładu, nawet jeżeli plik przejdzie przez firewall, CTR jest w stanie poddać go tzw. obserwacji zanim zdecyduje, czy stanowi zagrożenie. Regeneracja treści – znane w branży jako „rozbrajanie treści”; jeżeli wiadomości e-mail zawierają złośliwe pliki lub adresy URL, rozwiązanie pozwala odczytać wiadomość w przeglądarce, a element zostanie usunięty i umieszczony w pliku PDF podobnym do tych, które są poddawane kwarantannie. Rozwiązanie to daje użytkownikowi elastyczność w podejmowaniu decyzji, czy chce przeglądać zawartość załącznika.

Zebrane przez Cisco dane wyraźnie potwierdzają, że przedstawiciele biznesu są niemal w pełni świadomi do jakich strat mogą doprowadzić ataki na firmową pocztę. 3 na 4 respondentów badania CISO Benchmark Study wskazało, że wywarły one wpływ na działania operacyjne, a 47% stwierdziło, że doprowadziły do strat natury finansowej. A te ostatnie bywają niebagatelne. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby informacje podawane przez FBI. Analitycy Federalnego Biura Śledczego wzięli pod lupę dwa typy ataków:

Ich analiza dowiodła, że tylko te dwa rodzaje ataków doprowadziły w minionym roku do strat sięgających 1,3 miliarda USD.

Niestety, wraz z rozwojem mechanizmów zabezpieczeń, rośnie także doświadczenie i poziom zaawansowania działań cyberprzestępców. W związku z tym, biznes musi podchodzić do kwestii bezpieczeństwa poczty e-mail kompleksowo, niezależnie od tego, czy jej działanie opiera się na zasobach firmowych czy na chmurze.