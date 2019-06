Usługi fachowców w Polsce

O tym, że w Polsce brakuje fachowców, mówi się nie od dziś. Niestety nic też nie wskazuje na to, aby sytuacja miała ulec radykalnej poprawie. Najbardziej deficytowymi profesjami są hydraulicy, ale brakuje również budowlańców, dekarzy, stolarzy czy elektryków. Więcej szczegółów przedstawia raport opracowany przez Fixly.pl.

specjaliści od naprawy sprzętu gospodarstwa domowego i RTV (19 proc.),

złote rączki (16 proc.), a więc fachowcy od różnego rodzaju napraw czy prac montażowych,

elektrycy (14 proc.),

ekipy sprzątające (10 proc.),

stolarze (8 proc.) oraz

malarze (7 proc.).

- Szukałam kogoś do remontu kuchni. Firma, którą polecił mi znajomy nie była w stanie zagwarantować terminu, chociaż chodziło tylko o odświeżenie, nie żaden kapitalny remont. Nie miałam alternatywy, a prawda jest taka, że nie wiedziałam jak się zabrać za szukanie firmy budowlanej. To moje pierwsze mieszkanie, więc nie miałam doświadczenia w tego typu sprawach. Po jakimś czasie spróbowałam w Internecie i ku mojemu zaskoczeniu udało się szybko znaleźć fajną ekipę. Faktem jest jednak, że w całości poświęciłam na to ponad miesiąc. - mówi Pani Monika, która zlecała na Fixly remont kuchni.

Z badania zrealizowanego przez Fixly.pl wynika, że co najmniej jedną pracę wymagającą pomocy fachowca ma do wykonania w swoim domu aż 3 na 4 Polaków. Najbardziej poszukiwanymi fachowcami są hydraulicy (22 proc. wskazań). Na kolejnych pozycjach plasują się:Którzy fachowcy kosztują Polaków najwięcej? Okazuje się, że statystyczny Kowalski najwięcej - ponad 6 tys. zł - przeznacza na ekipę budowlano-remontową - ponad 6 tys. zł. Patrząc na największe miasta w Polsce najdrożej pod tym względem jest w Łodzi i Krakowie. Mieszkańcy tych miast zadeklarowali, że na usługi firm budowlanych wydają ok. 11 tys. zł. Najmniej natomiast wydają rzeszowianie i zielonogórzanie - niecałe 3 tys. zł.Na drugim miejscu, za ekipą budowlano-remontową znajduje się stolarz, na którego usługi Polacy przeznaczają ok. 4,5 tys. zł rocznie. Nieco ponad 2 tys. zł kosztują nas z kolei hydraulik, elektryk, malarz oraz parkieciarz.Mówiąc o rynku usług w Polsce często zwraca się uwagę, że znalezienie fachowca wymaga sporej ilości czasu. Jak to ma się w rzeczywistości? Wyniki badania pokazują, że nie jest wcale tak źle. Hydraulika, czyli najczęściej poszukiwanego fachowca, 64 proc. Polaków znajduje w ciągu 24h. Tylko 10 proc. osób potrzebuje na to więcej niż tydzień. Podobnie, jeśli chodzi o elektryka (59 proc. znajduje w 24h) oraz firmę przeprowadzkową (55 proc. znajduje w 24h).Najgorzej wskaźnik ten wypada jednak w przypadku budowlańców - tylko co piąta osoba znajduje ekipę do budowy czy remontu w ciągu jednego dnia. Aż 1/3 Polaków potrzebuje na to więcej niż siedem dni.Gdy w domu pojawiają się jakieś prace do wykonania, to większość Polaków zwraca się od razu o pomoc fachowca. Najczęściej samodzielnie staramy się wykonywać drobne prace montażowe, takie jak przymocowanie półek czy zawieszenie karniszy. Tego typu zadań podejmuje się 48 proc. osób. Swoich sił próbujemy również przy niewielkich usterkach hydraulicznych (40 proc.), takich jak naprawa cieknącej rury, oraz pracach związanych z elektryką (35 proc.), np. awariach sprzętu AGD czy wymianie lamp. Tylko co piąta osoba zabiera się za malowanie lub tapetowanie.