Sklepy internetowe. Jaki silnik e-commerce najpopularniejszy?

Jak wynika z badania zrealizowanego przez firmę hostingową Linuxpl.com, najpopularniejszymi silnikami e-commerce w Polsce są PrestaShop oraz WooCommerce, wykorzystywane odpowiednio przez 52 i 39 proc. badanych. Tym, co ma największe znaczenie dla właścicieli sklepów i developerów e-commerce, są wydajność oraz bezpieczeństwo działania ich sklepów.

Najpopularniejsze silniki e-commerce w Polsce

Jak sklepy poprawiają wydajność działania?

Oczekiwania sklepów dot. wydajności i bezpieczeństwa wobec firm hostingowych

„Wydajność i bezpieczeństwo to obszary, na których w największym stopniu zależy przedstawicielom polskiej branży e-commerce, co nie może dziwić. Przedstawiciele branży doskonale znają statystyki, które mówią, że sklep, który ładuje się o 5-6 sekund dłużej może tracić nawet 66 proc. konwersji! Zapewnienie bezpieczeństwa klientów to również absolutna podstawa działania serwisów e-commerce” – mówi Artur Pajkert z Linuxpl.com.

Respondenci wśród najczęściej stosowanych przez siebie mechanizmów służących poprawie wydajności działania ich sklepów wskazywali optymalizację obrazków.

Badanie Linuxpl.com przeprowadzono w kwietniu br. - przy okazji prac nad PrestaShop BoostTM, rozwiązaniem zapewniającym szybsze działanie i bezpieczeństwo PrestaShop - na grupie 287 respondentów, wśród których znaleźli się zarówno właściciele e-sklepów, jak i programiści związani z e-commerce Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych wynika, że najpopularniejszymi silnikami e-commerce, oprócz wspomnianych we wstępie PrestaShop i WooCommerce, są Magento oraz Shopper (po 8 proc. wskazań). Respondenci wskazywali również na mniej popularne rozwiązania, jak ShopGold czy OpenCart. Warto podkreślić, że wskazania nie sumują się do 100 proc., ponieważ więcej niż co 2. z badanych jest właściciele więcej niż jednego sklepu, z których część korzysta z różnych silników.Respondenci wśród najczęściej stosowanych przez siebie mechanizmów służących poprawie wydajności działania ich sklepów wskazywali optymalizację obrazków (65 proc.) i stosowanie innych opcji, które są dostępne w ramach silnika sklepowego (55 proc.). Na dalszych pozycjach pojawiły się: dodatkowy cache obiektowy, np. memcached, redis (50 proc.), minifikacja HTML, JS i CSS (48 proc.) i kompresja GZIP (41 proc.). Najrzadziej stosowane są lazy loading (28 proc.) i CDN (13 proc.). Co ciekawe, 17 proc. respondentów przyznało, że nie zna lub w ogóle nie stosuje tego typu mechanizmów.Więcej interesujących informacji Linuxpl.com uzyskał prezentując twierdzenia i prosząc o wskazanie, w jakim stopniu respondent się z nimi zgadza. Firma posługiwała się skalą Likerta, zakładającą pytanie w formie - „W jakim stopniu, od 1 do 5, zgadzasz się z poniższym twierdzeniem…”.I tak, ze stwierdzeniem - „mój sklep jest dobrze zoptymalizowany pod kątem obciążenia i czasu ładowania” - większość pytanych zgodziła się w umiarkowanym stopniu. Niemal pełna zgoda (80 proc.) panowała z kolei ze stwierdzeniem, że „fajnie, jakby firma hostingowa wdrożyła dodatkowe mechanizmy optymalizacji/skrócenia czasu ładowania sklepu”.Jeszcze więcej osób (90 proc.) uważa, że „ochrona sklepu przed atakami hakerskimi jest bardzo ważna”. Dodatkowo większość respondentów chciałaby, „żeby firma hostingowa zajęła się dodatkowym zabezpieczeniem sklepu” przez wykonywanie takich działań, jak regularny backup, dostęp do certyfikatu SSL, zapewnienie dostępu do dysków SSD i szybszych baz danych.Ostatnie pytanie w ankiecie Linuxpl.com dotyczyło czynników, które są najbardziej istotne przy wyborze pakietu hostingowego. Najważniejszy (90 proc. wskazań) okazał się krótki czas ładowania witryny. Drugim z kolei, z 82 proc. poparciem, okazały się automatyczne kopie zapasowe, a trzecim – wysokie kompetencje ludzi pracujących w pomocy technicznej (69 proc.). Na dalszych pozycjach znalazły się ustawienia w zakresie SEO/SEM (50 proc.), darmowy certyfikat SSL (49 proc.), dostęp do Memcached, Redis itp. (38 proc.), a także zaawansowane narzędzia developerskie, jak dostęp SSH czy Git/ SVN (33 proc.), obsługa http/2 (27 proc.) i program partnerski (9 proc.).