Koniunktura konsumencka VI 2019

W czerwcu br. koniunktura konsumencka w naszym kraju kształtowała się całkiem nieźle. Z danych opublikowanych właśnie przez GUS wynika, że w przeddzień wakacji zapanował większy optymizm - względem poprzedniego miesiąca poprawie uległy zarówno bieżące, jak i przyszłe nastroje konsumenckie.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w czerwcu 2019 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w czerwcu 2019 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz jego wartości składowe Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był o 1,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 9,6. Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 3,1 p. proc. i o 2,1 p. proc.). W odniesieniu do czerwca 2018 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 3,5 p. proc.Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 2,6 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 7,5. Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składowe. Największe wzrosty odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (o 5,3 p. proc.) oraz oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (o 3,9 p. proc).W czerwcu br. WWUK osiągnął wartość o 3,5 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2018 r.