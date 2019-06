Europa: wydarzenia tygodnia 23/2019

Za ok. trzy tygodnie (28-29 czerwca) odbędzie się szczyt przywódców krajów grupy G20 w japońskiej Osace, a teraz w Fukuoce spotykają się ministrowie finansów tych krajów. Tematy rozmów dotyczą wyzwań stojących dziś przed światową gospodarką (w przeddzień Bank Światowy obniżył wcześniejsze prognozy wzrostu ekonomicznego do 2,6 proc. (obniżając o 0,3 proc. prognozę styczniową). Jedną z głównych kwestii jest brexit, oraz wojna handlowa USA-Chiny. Ja chciałbym zwrócić uwagę na problem wprowadzenia skutecznych regulacji, które określa się jako "podatek od tech gigantów". Analitycy nie mają wątpliwości że problem dotyczy przede wszystkim amerykańskich firm tzw. GAFA czyli Google, Amazon, Facebook i Apple.

To jeden z tematów wielkiego globalnego problemu, jakim jest unikanie opodatkowania. Jak widać problem dotyczy firm amerykańskich, które nie płacą podatku w krajach, gdzie robią interesy, ale też wiadomym jest, że w obecnej sytuacji międzynarodowej trudno będzie wprowadzić wiążące rozwiązania bez zgody administracji USA. Jak dotąd w ramach tak UE jak i OECD nie udaje się znaleźć rozwiązania akceptowanego przez ogół krajów. Znaczące kroki w tym zakresie uczyniła Francja. W ubiegłym miesiącu odbyło się pierwsze czytanie we francuskim parlamencie ustawy o modelu przyszłego opodatkowania. Ma on być zastosowany wobec firm świadczących usługi cyfrowe z globalnymi przychodami przekraczającymi 750 mln euro i przychodami we Francji powyżej 25 mln euro. Podatek ma wynieść trzy procent i dać budżetowi Francji poważne wpływy...

Jak ten świat szybko się zmienia. Nie jest zbyt odległy czas, kiedy Deutsche Bank to była "marka", a bank był symbolem Niemiec i potęgi niemieckiej gospodarki. Gdy dziś ktoś powie, że największy polski bank PKO BP prześcignął pod względem wartości giełdowej Deutsche Bank, to brzmi to niewiarygodnie. Bo dziś DB ma bardzo poważne problemy z rentownością, nie radzi sobie w nowym otoczeniu regulacyjnym, a na dodatek nie udało mu się wejść w fuzję z innym bankiem (Commerzbank), co miało rozwiązać niektóre z tych problemów. W ostatnich latach Deutsche Bank miał też sporo kłopotów wizerunkowych. DB został obciążony uczestnictwem i karą za naruszenie przepisów rynku forex musiał zawrzeć ugodę w sprawie oskarżeń o zmowę z innymi bankami, a także otrzymał karę za manipulowanie stopami procentowymi. W 2017 roku Włosi oskarżyli Deutsche Bank o wywołanie kryzysu... Podczas gdy akcje PKO BP rosną, notowania Deutsche Banku są pod presją sprzedających, inwestorzy uciekają z akcjonariatu niemieckiego banku. W ciągu ostatnich pięciu lat kapitalizacja DB systematycznie spadała w rytm pogarszającej się sytuacji finansowej, w miarę jak niekorzystnie kształtowały się koszty działalności spółki i malały przychody. Trudno jeszcze dziś powiedzieć, jaka jest przyszłość tej jeszcze niedawno znakomitej niemieckiej marki. Radzę obserwować zasygnalizowany proces, ale perspektywy nie są optymistyczne...

Volkswagen to także znakomita niemiecka marka od lat obecna praktycznie na całym świecie. Przemiany na rynkach motoryzacyjnych są widoczne także w strukturze zatrudnienia w tym koncernie. Ostatnio zapowiedziano redukcję zatrudnienia nawet o 7 tys. etatów do 2023 roku, ale równocześnie planowane jest przyjęcie do pracy minimum 2 tys. pracowników o kompetencjach związanych z IT. Obecnie VW zatrudnia 185 tys. osób, ale nie można zapominać, że cały koncern obejmuje też marki takie jak Audi, Skoda i Seat. Plany VW przewidują, że od 2023 roku Volkswagen chce osiągać roczny zysk w wysokości 5,9 mld euro.

Od szeregu dekad jesteśmy przyzwyczajeni, że kierunki rozwoju lotnictwa pasażerskiego wyznaczają dwa czołowe koncerny Boeing i Airbus oraz to, co powstaje w tych firmach w warunkach tworzonych przez ich konkurowanie. Ostatnio okazało się, że jest inna możliwość. Flying-V to nazwa, pod którą kryje się projekt samolotu przyszłości, nad którym pracują holenderskie linie lotnicze KLM i Uniwersytet Techniczny w Delft. Mimo, że parametrami mógłby konkurować z Airbusem 350, to jak się ukazuje opiera się na odmiennym podejście do projektowania pasażerskich statków powietrznych. Twórcy Flying-V zakładają, że zabierze on na pokład do 314 osób w standardowej konfiguracji kabiny, i 160 m3 cargo. To, czym Flying-V odróżnia się od dotychczasowych koncepcji jest zintegrowanie w skrzydłach kabiny pasażerskiej, ładowni towarowo-bagażowej i zbiorników paliwa. W sensie eksploatacyjnym Flying-V przez mniejszą masę ma zużywać o 20 proc. mniej paliwa niż Airbus A350, który jest uważany za najbardziej zaawansowany samolot na świecie". Rekomenduję obserwację tego rewolucyjnego projektu...

W świecie ugruntowuje się opinia, że Google stało się zbyt potężne. Natomiast brak jednoznacznej koncepcji co z tym zrobić. W pierwszej kolejności powinniśmy określić obszary, w których ten globalny koncern niebezpiecznie dominuje. Jak wiadomo kontroluje on ponad 37 proc. rynku reklam internetowych, ponad 92 proc. rynku wyszukiwarek, jest właścicielem największego na świecie serwisu z kontentem wideo (YouTube) i produkuje oprogramowanie, które jest wykorzystywane przez 8 na 10 telefonów na świecie (Android). Ta indywidualna przewaga w powyższych obszarach jest widoczna na świecie i coraz głośniejsze są wezwania do działań na rzecz ograniczenia tej potężnej firmy. Pojawił się szeroki zakres proponowanych działań regulacyjnych (w tym zwiększony nadzór, nowe ograniczenia dotyczące rozszerzania działalności) a nawet podział firmy. Regulacyjne organy unijne "obdarowały" Google kilkakrotnie karami finansowymi, łącznie Komisja Europejska kazała zapłacić Google'owi 10 mld USD za praktyki antykonkurencyjne. Przypominam, że w Stanach Zjednoczonych nałożono na firmę dość niewielkie kary za naruszenie zasad prywatności, a obecnie Departament Sprawiedliwości USA przygotowuje dochodzenie antymonopolowe dot. Google'a. Zbiega się to z podobnymi działaniami ze strony UE, ale nie przewiduję, by obie strony połączyły swoje dochodzenia, a tym bardziej, by ogłosiły wspólny werdykt i wyznaczyły wspólnie karę.

WDROŻENIE CHMURY MOŻE PRZYSPIESZYĆ CYFROWE ZMIANY W FIRMACH. POD TYM WZGLĘDEM POLSKA JEDNAK ZAJMUJE JEDNO Z OSTATNICH MIEJSC W EUROPIE.Według Deutsche Telekom usługi chmurowe mogą przyspieszyć cyfrową transformację firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Tymczasem w Polsce wciąż korzysta z nich raptem średnio co dziesiąta firma, przy czym prym wiodą głównie duże przedsiębiorstwa. Adaptację cloudu na polskim rynku - także wśród małych i średnich przedsiębiorstw - ma przyspieszyć nawiązana właśnie współpraca T-Mobile z Microsoftem. Telekom planuje zatrudnić 3,5 tys. specjalistów, którzy wspomogą klientów biznesowych w cyfrowej transformacji i migracji do chmury.– Cyfrowa rewolucja stawia wiele wyzwań. Największym są oczekiwania klientów, które zmieniają się głównie przez firmy typowo cyfrowe. Te potrafią dostarczać usługi tu i teraz, mocno spersonalizowane, więc wszystkie firmy starej ekonomii muszą się do tego dostosować, a to wymaga głębokiej transformacji i zmiany sposobu myślenia. Kolejnym wyzwaniem są kompetencje pracowników i zdobywanie talentów. Dziś każdy aspekt działalności firmy wymaga kompetencji technicznych, digitalowych, więc wszyscy staramy się zdobyć te same zasoby, których na rynku jest zdecydowanie za mało – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Jakub Górnik, dyrektor odpowiedzialny za rozwój produktów w T-Mobile Polska.Pomimo wielu wyzwań cyfryzacja stała się dla biznesu koniecznością i priorytetem – niezależnie od wielkości organizacji i branży. Jest warunkiem utrzymania się na rynku, umożliwia tworzenie nowych modeli biznesowych i możliwość lepszego odpowiadania na potrzeby klientów w czasie rzeczywistym.– Przede wszystkim nowe technologie w biznesie pozwalają się nam szybciej adaptować do zmieniających się warunków konkurencji. Stanowią też platformę, dzięki której potrafimy lepiej zrozumieć ewoluujące potrzeby naszych klientów – mówi Mariusz Chochołek, prezes T-Systems Polska. – Dobrym przykładem jest branża retail. Format niektórych galerii handlowych przypomina showroomy, które nie prowadzą sprzedaży detalicznej. Dziś kluczowym elementem sukcesu jest właśnie połączyć ten świat fizyczny ze światem cyfrowym.Jak podkreśla, w realiach cyfrowej rewolucji biznes oczekuje od operatorów telekomunikacyjnych, że dostarczą na rynek kompleksowe rozwiązania „end-to-end”, które odpowiadają na konkretne wyzwania.– Żeby móc zaoferować takie rozwiązania, potrzebujemy partnerów. Dlatego właśnie ogłosiliśmy partnerstwo z Microsoftem, żeby móc stać się operatorem multiservice. W ramach tej współpracy przygotujemy ofertę, która umożliwi polskim firmom nadrobienie zaległości w ich podróży do środowisk chmurowych Microsoftu, da im możliwość wykorzystania bardzo innowacyjnych systemów, które rozwiązują konkretne problemy w poszczególnych branżach – mówi Mariusz Chochołek.Według Deutsche Telekom usługi chmurowe mogą być akceleratorem cyfrowej transformacji firm w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego telekom nawiązał strategiczne partnerstwo z firmą Microsoft, w ramach którego wspólnie zapewnią usługi chmury publicznej Microsoft Azure, usług Dynamics 365 i Office 365 w dziewięciu krajach: w Polsce, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Węgrzech, Rumunii, Macedonii, Czarnogórze i Grecji.– Startujemy od bardzo oferty komercyjnej, a już dzisiaj oferujemy darmowe assessmenty cloudowe. Jesteśmy przekonani, że z naszą pomocą Polska, będąc dzisiaj na 3. miejscu od końca pod względem adopcji chmury w Europie, przeskoczy przynajmniej kilka pozycji w górę w ciągu następnych trzech lat – mówi Mariusz Chochołek.Rozwiązania chmurowe zapewniają firmom cały szereg korzyści – usprawniają pracę, zapewniają bezpieczeństwo, eliminują konieczność rozbudowy serwerowni i inwestowania w odpowiednią infrastrukturę IT. Według Deutsche Telekom usługi chmurowe umożliwią firmom wdrażanie nowych rozwiązań w ciągu zaledwie kilku minut, oszczędzając od 30 do 50 proc. kosztów operacji IT w porównaniu z rozwiązaniami lokalnymi.Według danych Eurostatu rozwiązania chmurowe wykorzystuje 11,5 proc. polskich przedsiębiorstw, z czego jedną trzecią (ok. 37 proc.) stanowią duże firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Dla porównania z chmury korzysta ponad połowa przedsiębiorstw w Finlandii (65 proc.), Szwecji (57 proc.) i Danii (56 proc.).– Adaptacja chmury w Polsce jest na poziomie 11 proc. i tutaj znacząco odstajemy od naszych zachodnich kolegów. Dlatego planujemy stworzyć portfolio dla firm z segmentu MŚP, które najbardziej tego potrzebują – mówi Jakub Górnik.Telekom już w tej chwili dysponuje kilkudziesięcioosobowym zespołem specjalistów, świadczącym pełen zakres usług w kwestii migracji cloudowych i pełnego wsparcia firm w transformacji cyfrowej. Docelowo ten zespół ma się powiększyć do 3,5 tys. pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w nowym centrum T-Mobile, obsługującym region Europy Środkowo-Wschodniej.– Współpracę z Microsoftem w ramach naszego centrum akceleracyjnego chmury w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczynamy już od czerwca. W ciągu kolejnych miesięcy będziemy dodawać kolejne usługi, planujemy zakończyć pracę w drugim półroczu tego roku – mówi Jakub Górnik. – To centrum będzie milowym krokiem na polskim rynku technologicznym. Do tej pory żadna firma nie świadczyła usług tak kompleksowo, jak my planujemy robić, zarówno w zakresie telekomunikacyjnym, informatycznym, jak i całej podróży klienta do chmury.