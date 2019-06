Festiwale muzyczne 2019. Przygotuj dość gruby portfel

The Smashing Pumpkins, Lana Del Rey, Kylie Minogue, Calvin Harris, Solange, Suede czy Kraftwerk. To jedynie garstka wykonawców, których usłyszą w tym roku audiofile wybierający się na największe festiwale muzyczne. Ile trzeba za to zapłacić? Z analizy Bancovo wynika, że duże, cieszące się renomą imprezy nie należą do najtańszych.

- Jednym z najbardziej cenionych w Polsce festiwali muzycznych jest odbywający się w Gdyni - Open’er Festival. Pobyt na całej imprezie (karnet 4 dni) to koszt 599 zł. W przypadku osób przyjezdnych trzeba pomyśleć o bilecie uwzględniającym pole namiotowe – to podnosi koszt do 699 zł. Dobra wiadomość jest taka, że bilety są jeszcze dostępne, ale lepiej nie zwlekać z zakupem, bo tuż przed imprezą zostają często pojedyncze wejściówki na niektóre dni. W dodatku od 11 czerwca cena wejściówek wzrosła. Obecnie za 4-dniową wejściówkę z polem namiotowym, dojazdem i wydatkami na jedzenie zapłacimy około 1 500 zł - mówi Monika Charamsa, Prezes Bancovo.

Posłuchać muzyki jak VIP

- Jeśli na krajowym festiwalu zamierzamy spędzić czas jako VIP lub wymarzyliśmy sobie udział w dużym zagranicznym festiwalu, trzeba założyć koszty od 3 tys. zł w górę. To już spory wydatek, nie dla każdego melomana dostępny ze względów finansowych. Gdy na taki cel nie ma odłożonych pieniędzy, można pomyśleć o pożyczce. Na pewno trzeba starannie porównać oferty kredytowe, nie warto decydować się na pierwszą lepszą. Teraz to nie jest problemem, bo np. na platformie Bancovo można to zrobić w kilkanaście minut – mówi Monika Charamsa z Bancovo.

Festiwale, których nie możesz przeoczyć



Open’er Festival

Bilety jednodniowe 279 zł

Karnet weekendowy (Pt., Sob) + pole namiotowe 489 zł

Karnet weekendowy (Pt., Sob) 419 zł

Karnet 4 dni + pole namiotowe 699 zł

Karnet 4 dni 599 zł

Kraków Live Festival

Karnet 2 dni 399 zł

Bilet jednodniowy 249 zł

Audioriver Festival

Karnet 2 dni 300 zł

Ile kosztują wejściówki na największe zagraniczne festiwale?



Rock Am Ring

Karnet weekendowy 189 EUR

Bilet jednodniowy 95 EUR

Karnet weekendowy VIP 999 EUR

Bilet jednodniowy VIP 399 EUR

Roskilde Festival

03.07.2019 140 EUR

04.07.2019 140 EUR

Karnet na cały festiwal (niedostępne) 280 EUR

Best Kept Secret

Karnet weekendowy 175 EUR

Bilet jednodniowy 80 EUR

Ci uczestnicy, którzy zamiast pola namiotowego postanowią przenocować w hotelu, muszą liczyć się, że będzie ich to kosztować nawet dwa-trzy razy więcej. Znacznie większe wydatki dotyczą również tych, którzy chcą pojawić się na festiwalu jako fan VIP.Bilety, a właściwie pakiety VIP oferuje większość dużych festiwali muzycznych. W przypadku Open’er Festival obejmują one bezpłatny parking, osobne wejście na festiwal, wstęp do strefy VIP z recepcją, informacją, bezpłatną szatnią, komfortowymi miejscami siedzącymi, widokiem na główną scenę, strefą bezpłatnych napojów oraz zapleczem sanitarnym o podwyższonym standardzie. Niektóre z festiwali gościom ze statusem VIP umożliwiają wstęp do stref, w których można porozmawiać z artystami. Bycie VIP-em to przyjemność, która kosztuje przeważnie kilka tysięcy złotych.W przypadku festiwali zagranicznych VIPem można się poczuć już podczas zakupu biletu – jest drogo. Koszt kilkudniowego pobytu na festiwalu w Niemczech, Danii czy Holandii może być bardzo duży i w takim przypadku trzeba zaplanować wydatki rzędu kilku tysięcy złotych – od 3 tysięcy do nawet 9-10.3 – 6 lipca 2019, Gdynia Lotnisko Gdynia – KosakowoSprzedaż od 18.12.2018 do 10.06.2019 lub do wyczerpania biletów:Sprzedaż od 11.06.2019 o ile bilety będą jeszcze dostępne – tzw. Final Call:16-17.08.2019 – Muzeum Lotnictwa PolskiegoBilety dostępne do 6 sierpnia lub do wyczerpania puli biletów.Bilety dostępne od 7 sierpnia do wyczerpania puli biletów.26-28.07.2019 - PłockBilety dostępne do wyczerpania puli biletów.07-09.06.2019 – Nürburg, NiemcyBilety dostępne do wyczerpania puli biletów.29.06-07.07.2019 - Roskilde, DaniaDostępne bilety na poniżej wymienione dni.31.05-02.06.2019 – Hilvarenbeek, Holandia