Francuskie firmy w Polsce. 25 lat udanych inwestycji

Francuska Izba Przemysłowa oraz KPMG przedstawiają raport „25 lat polsko-francuskiego partnerstwa. Inwestycje francuskie w Polsce”. Opracowanie dowodzi m.in., że przedsiębiorcy znad Sekwany są zadowoleni z prowadzenia biznesu w kraju. Niemal wszyscy (95%) deklarują, że ich doświadczenia ze współpracy z polskimi przedsiębiorstwami są pozytywne lub bardzo pozytywne. O zwiększeniu nakładów inwestycyjnych na przestrzeni kolejnych trzech myśli ponad 70 proc. badanych. Największym wyzwaniem dla francuskich firm są rosnące koszty pracy i niestabilność przepisów.

Francuskie firmy chętnie inwestują nad Wisłą

Co czwarta firma z Francji zainwestowała w Polsce co najmniej 1 mln dolarów. Francuskie firmy najwięcej inwestują w obszarze handlu i w przemyśle – blisko jedna na cztery średnie i duże firmy francuskie w Polsce działa w sektorze handlu, a 23 proc. w przemyśle. Sieci handlowe z Francji są jednymi z największych graczy w sektorze, a przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej od lat inwestują w zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce – mówi Bogusław Kowal, Dyrektor, Szef French Desk w KPMG w Polsce.

Francja 4. największym odbiorcą towarów eksportowanych z Polski

Od przeszło ćwierć wieku francuskie i polskie firmy zacieśniają współpracę biznesową, budując coraz trwalsze relacje zarówno gospodarcze, jak i społeczne. W obliczu skokowego wręcz postępu technologicznego i licznych zmian społecznych, przedsiębiorcy obu krajów idą ramię w ramię, wspólnie stawiając czoła wyzwaniom współczesnej europejskiej gospodarki. Obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej jest doskonałą okazją ku temu, aby ukazać, jak te bilateralne działania przedsiębiorców usprawniły na przestrzeni lat rozwój lokalnego rynku, wspierając gospodarczy rozwój obu krajów. Minione ćwierć wieku dowodzi, że współpraca się opłaca. Jestem przekonany, że kontynuacja wspólnie podejmowanych projektów inwestycyjnych przez francuskie i polskie firmy będzie przynosić dalsze korzyści, zarówno dla konsumentów, jak również dla całej gospodarki, także w wymiarze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – mówi Jean-François Fallacher, Prezes CCIFP i Prezes Zarządu Orange Polska.

Firmy francuskie planują zwiększać nakłady inwestycyjne w Polsce

W ciągu ostatnich 5 lat zdecydowana większość firm (73 proc.) zwiększyła wartość nakładów inwestycyjnych w Polsce. W przypadku 15 proc. badanych przedsiębiorstw wartość inwestycji zwiększyła się ponad dwukrotnie. Bardzo dobrą wiadomością dla polskiej gospodarki jest to, że 7 na 10 firm francuskich działających w kraju planuje zwiększać nakłady inwestycyjne w ciągu najbliższych 3 lat – mówi Bogusław Kowal, Dyrektor, Szef French Desk w KPMG w Polsce.

Współpraca z polskimi firmami

Jak czytamy w raporcie, Francja to trzeci, największy inwestor w Polsce (wg państwa siedziby podmiotu dominującego w grupie kapitałowej). U schyłku 2017 roku łączna wartość inwestycji działających na naszym rynku francuskich firm osiągnęła poziom 81 mld zł.Pokaźna część dochodu obecnych w Polsce francuskich przedsiębiorstw jest reinwestowana w kraju. Dane za 2017 rok wskazują, że poziom reinwestycji zdołał osiągnąć rekordowy pułap 3,6 mld zł, co odpowiadało niemal połowie (48 proc.) łączne dochodu francuskich inwestorów z tego roku.Francja jest jednym z głównych odbiorców towarów eksportowanych z Polski, a wartość eksportu systematycznie rośnie. Znaczenie współpracy handlowej między Polską a Francją dobrze obrazuje fakt, że udział wartości eksportu do Francji stanowi już 2,5 proc. PKB Polski.Wiele firm z Polski z powodzeniem prowadzi biznes nad Sekwaną. Skumulowana wartość kapitału polskich inwestycji we Francji wyniosła 2,1 mld zł w 2017 r. Największy udział w łącznych przychodach generowanych przez polskie firmy działające we Francji miały firmy z sektora przemysłowego.Aż 75 proc. ankietowanych firm ocenia pozytywnie lub bardzo pozytywnie atrakcyjność inwestycyjną Polski. Prawie połowa badanych firm przewiduje, że w ciągu następnych 3 lat atrakcyjność inwestycyjna Polski pozostanie na niezmienionym, wysokim poziomie. Francuskie firmy, które wzięły udział w badaniu KPMG i CCIFP mają bardzo dobre zdanie o polskich pracownikach – najbardziej pozytywne oceny dotyczą menedżerów i specjalistów.W ciągu ostatnich 5 lat francuskie firmy działające w Polsce najczęściej inwestowały w zwiększenie zatrudnienia (55 proc. wskazań), nowe biura lub oddziały (43 proc.) i nowe zakłady produkcyjne (20 proc.). Wg deklaracji przedsiębiorcy z Francji w perspektywie kolejnych 3 lat będą w dalszym ciągu inwestować przede wszystkim w otwieranie nowych biur i oddziałów oraz zakładów produkcyjnych. Blisko 70 proc. przedstawicieli francuskich firm, przewiduje wzrost nakładów inwestycyjnych w ciągu kolejnych 3 lat.Nie bez znaczenia dla rozwoju polskiej gospodarki jest fakt, że blisko co piąta ankietowana firma francuska działająca w Polsce prowadzi działalność badawczo-rozwojową, a 57 proc. zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne w tym obszarze w perspektywie 3 lat. Dodatkowo aż 70 proc. inwestorów z Francji prowadzi działalność CSR lub dobroczynną w Polsce.Zdaniem firm francuskich działających nad Wisłą, wyzwaniami, jakie przed nimi stoją w ciągu następnych 3 lat są przede wszystkim rosnące koszty pracy (42 proc.), zmieniające się przepisy (40 proc.), a także dostępność pracowników (35 proc.).Firmy francuskie działające w Polsce cenią sobie współpracę z polskimi partnerami biznesowymi. 95 proc. francuskich przedsiębiorstw ma pozytywne lub bardzo pozytywne doświadczenia ze współpracy z polskimi przedsiębiorstwami.Także jakość produktów lub usług oferowanych przez polskie firmy jest doceniana przez francuskich przedsiębiorców (73 proc.). Zdaniem ankietowanych mocną stroną polskich partnerów biznesowych jest łatwość i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, a także duże doświadczenie i korzystny czas dostawy.