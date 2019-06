Internetowa zbiórka pieniędzy w 2019 r. Kto, komu, ile?

Finansowanie społecznościowe cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością, a zbiórka pieniędzy w internecie już chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem. Organizatorzy zbiórek każdego dnia starają się pozyskać uwagę i wsparcie finansowe dla swoich idei i projektów. Ile jesteśmy w stanie wpłacić inicjatorom akcji? Kto jest do tego najbardziej skłonny? Kiedy najczęściej płyną przelewy? Odpowiedzi na te pytania dostarcza analiza opracowana przez serwis Zrzutka.pl.

Kto organizuje internetowe zrzutki?

Kto finansuje zbiórki?

Stomilionowa

Płeć osób odwiedzających platformy finansowania społecznościowego Wśród osób, które najczęściej odwiedzały portale finansowania społecznościowego w tym roku były kobiety 57,8%

- Celebrując stumilionową wpłatę, warto także podkreślić, że za naszym pośrednictwem internauci zorganizowali już 302 058 zbiórek online, z czego 291 399 to zrzutki prywatne, a 10 659 to publiczne. Na serwisie zarejestrowało się ponad ćwierć miliona użytkowników, a liczba wpłat wyniosła 1 567 925. - mówi Tomasz Chołast, współzałożyciel zrzutka.pl.

Przed nami wyniki już drugiego tak obszernego badania internetowych zbiórek pieniędzy . Pierwsze miało miejsce przed dwoma laty. Co zmieniło się od tego czasu? Kto jest organizatorem zbiórek, a kto dokłada do nich swoją cegiełkę? Jaka grupa wykorzystuje do tego przelewy błyskawiczne , a jaka tradycyjne? Ile wynosi średni datek? Na te i inne pytania odpowiada właśnie najnowszy raport platformy zrzutka.pl. Opracowanie bazuje na analizie przeszło 302 tysięcy zbiórek oraz zachowań ponad 8 milionów internautów w okresie pierwszego kwartału 2019 r.W dalszym ciągu najwięcej (blisko 70%) wpłat to kwoty do 50 zł, zarówno w bieżącym roku, jak i dwa lata wcześniej. Także bez zmian, pozostał udział drugiej (25%) największej grupy kwot wpłat, tj. 51-250 zł. Największe zmiany nastąpiły w przypadku wpłat na kwoty 251-500 zł. W 2019 roku stanowiły one 3,5%, co oznacz wzrost dynamice na poziomie 73,27% w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Bez zmian (1,6%) pozostały donacje przekraczające 500 zł.Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zwiększyła się średnia wartość przelewu. W bieżącym roku wynosi ona 70 zł, a w 2017 było to 65 zł. Zatem dynamika zmian była na poziomie 107,69%.Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zwiększyła się średnia wartość przelewu. W bieżącym roku wynosi ona 70 zł, a w 2017 było to 65 zł. Zatem dynamika zmian była na poziomie 107,69%.Wśród osób, które najczęściej odwiedzały portale finansowania społecznościowego w tym roku były kobiety 57,8%. W stosunku do roku 2017 nastąpiła duża zmiana. Gdyż wówczas to mężczyźni dominowali – 52,9%. W bieżącym roku ich udział spadł o 10,70%, co oznacza spadek na poziomie 20,23%.W obszarze zakładania i promowania zrzutek w dalszym ciągu dominują panowie. Jednak ich udział zmniejszył się o 5,97%, przy dynamice 9,11%, do poziomu 59,5%. Panie organizują zbiórki w internecie w 40,5% w 2019r vs 34,49% dwa lata wcześniej.Jeżeli chodzi o internautów, którzy realizują przelewy na zorganizowane zrzutki, to kobiety w ciągu ostatnich 2 lat umocniły swoją pozycję. Aktualnie blisko 2/3 wpłaty realizowanych jest przez płeć piękną, podczas gdy w 2017 roku było to 59,35%, a to oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 6,34%. Udział mężczyzn w tym roku spadł do poziomu 36,9%.Przygotowanie tegorocznego raportu zbiegło się z wyjątkowym wydarzeniem. Platforma zrzutka.pl, autor raportu i najpopularniejsza platforma crowdfundingowa dedykowana organizacji zbiórek na wszystkie cele, świętuje zebranie ponad 100 000 000 zł wpłat na zrzutki zorganizowane za pośrednictwem portalu.