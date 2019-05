Ataki hakerskie w IV 2019

Check Point Software Technologies prezentuje najnowsze zestawienie najbardziej uciążliwych zagrożeń kwietnia. Okazuje się, że na miano lidera zasłużył sobie ponownie kopiący kryptowalutę Cryptoloot. W zestawieniu cyberbezpieczeństwa Do najbezpieczniejszych państw należały Bośnia i Hercegowina, Dania oraz Islandia. Nasz kraj uplasował się na 18. pozycji.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Rawpixel.com - Fotolia.com Haker Aktywność hakerów rośnie, a codziennie na całym świecie dochodzi nawet do 50 mln ataków – wynika z analiz firmy Check Point.

Ataki hakerskie, czyli wciąż cryptominery

Jak wynika z analiz firmy Check Point, ataki hakerskie nieustannie dopisują - każdego dnia na całym świecie dochodzi do nawet 50 mln incydentów.W kwietniu najbezpieczniejszym zakątkiem Europy okazała się Bośnia i Hercegowina, ze wskaźnikiem 31,3. Drugie miejsce przypadło w udziale Danii (35,4), a trzecie - Islandii (35,6). Powodów do zadowolenia nie mają Macedonia i Litwa (indeks zagrożeń odpowiednio 94 i 90,1), które nie tylko uplasowały się w ogonie europejskiego zestawienia, ale jednocześnie znalazły się w czołówce siedmiu najbardziej zagrożonych krajów na świecie.Polska zajęła 18 pozycję w europejskim zestawieniu, wyprzedzając m.in. Niemcy czy Rosję. Dane jednak mogą niepokoić… w porównaniu do poprzedniego miesiąca, spadliśmy w Europie o trzy pozycje, natomiast wskaźnik zagrożeń dla naszego kraju wzrósł z 35,3 do 41,9!Z analiz Check Pointa wynika, że cryptominery (czyli nielegalne narzędzie wykorzystujące moce obliczeniowe komputerów do kopania kryptowalut) wciąż pozostają najczęściej wykorzystywanymi narzędziami wśród cyberprzestępców. Cryptoloot pozostaje najpopularniejszym z nich, choć jego udział na świecie spada i wynosi obecnie niecałe 5,5%. W Polsce natomiast utrzymuje się na niezmiennym poziomie – szkodnika wykryto w ponad 11% polskich sieci firmowych.Światowym numerem dwa jest XMRig, cryptominer, który dzięki pracy bezpośrednio na urządzeniu końcowym, a nie na samej przeglądarce internetowej jest w stanie wykopywać kryptowalutę Monero bez potrzeby sesji aktywnej przeglądarki internetowej na komputerze ofiary. Podium z kolei zamyka JSEcoin, czyli cryptominer zarażający przeglądarki internetowe. W Polsce sytuacja wygląda zgoła odmiennie - na drugim miejscu uplasował się sLoad, czyli tzw. downloader, infekujący komputery m.in. trojanami bankowymi; a na trzecim, keylogger i infostealer, Hawkeye.Jak podają eksperci, po dwóch latach na listę dziesięciu najpopularniejszych na świecie typów malware wrócił trojan bankowy Trickbot, który został wykorzystany w kampanii hakerskiej zbiegającej się z dniem podatkowym w USA. Kampania spamowa wysyłała e-maile z załączonymi plikami Excel, które pobierały Trickbota na komputery ofiar. Po pobraniu Trickbot mógł rozprzestrzenić się i wykradać dane bankowe oraz poufne dokumenty podatkowe.