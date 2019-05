Prywatny detektyw specjalistą od zdrad?

Detektyw często kojarzy się nam z Herkulesem Poirot, czyli wąsatym specjalistą od wyjaśniania tajemniczych zbrodni. Dziś jednak specyfika tego zawodu jest nieco inna niż przedstawiała to swoim czytelnikom Agatha Christie. Z raportu opracowanego przez serwis Oferteo.pl wynika, że przeszło 60% spraw prowadzonych przez rodzime biura detektywistyczne dotyczy niewierności i zdrad, a tym, czego oczekują ich klienci, są zdjęcia i sprawność działania.

– Współpracując z detektywem, jego klienci dają mu dostęp do bardzo intymnych informacji o swoim życiu. Takie relacje wymagają dużo zaufania. Przed podjęciem współpracy warto więc nie tylko sprawdzić opinie o detektywie, ale także spotkać się i poznać daną osobę – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Najwięcej zleceń dla detektywów w woj. mazowieckim

Klienci nastawieni są na natychmiastowe działanie

Jak zostać detektywem?

Jak wynika z przeprowadzonego badania, w 34% przypadków detektywi zajmowali się udowadnianiem zdrad, a w 28% – weryfikowaniem, czy partner osoby zlecającej śledztwo byłby do niej zdolny. Osobom, które proszą o pomoc detektywa, często chodzi również o ustalenie miejsca pobytu bliskiej osoby. Takich spraw dotyczyło niemal co ósme pośród wszystkich zleceń, które otrzymali detektywi w minionym roku.Wart podkreślenia jest fakt, że o niewierności i zdradach chcą przekonać się nie tylko partnerzy albo partnerki podejrzanych, ale również teściowie, przyjaciele czy krewni.Pośród innych zleceń pojawiają się również polecenia ustalenia czyjejś przeszłości (7%), pomocy w ustaleniu opieki prawnej nad dzieckiem (7%) czy wykonania wywiadu gospodarczego (6%). Najrzadziej Polacy zgłaszają się do agencji detektywistycznych w sprawach związanych z uzależnieniem (3%) bądź kradzieżą (2%).Klienci często mają wobec detektywów sprecyzowane oczekiwania dotyczące dowodów lub zakresu wykonanych przy prowadzeniu sprawy czynności. Według danych pochodzących z Oferteo.pl, największego polskiego serwisu łączącego poszukujących usług z ich dostawcami, w przypadku jednej trzeciej z nich było to wykonywanie zdjęć, a 27% zlecało śledzenie. Znacznej części zleceniodawców zależało również na zlokalizowaniu poszukiwanej osoby (16%), a 9% – na monitorowaniu wskazanego miejsca. Najrzadziej detektywi otrzymywali zlecenia polegające na wykryciu podsłuchu i urządzeń monitorujących (5%). Istnieje też grupa klientów, która ustalenie zakresu niezbędnych czynności pozostawia profesjonaliście.W 2018 roku usługi detektywistyczne cieszyły się największą popularnością w województwie mazowieckim, skąd pochodziło 14% wszystkich zapytań złożonych w serwisie Oferteo.pl. Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie z 12% udziałem, a pierwszą trójkę zamyka Wielkopolska z wynikiem 10%. Na końcu zestawienia znalazły się województwo świętokrzyskie z wynikiem niespełna 3% i opolskie – prawie 2%.Zgłaszając się do detektywa, większości osób zależy na natychmiastowym podjęciu działań. 58% zleceniodawców chce, aby czynności zostały podjęte tak szybko, jak to możliwe, a 36% decyduje się na rozpoczęcie działań w ciągu miesiąca. Więcej czasu, bo 2–3 miesiące daje detektywowi jedynie 5,5% klientów.W Polsce prowadzenie działalności detektywistycznej jest regulowane. Oznacza to, że praca w tej branży wymaga spełnienia konkretnych warunków oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Do świadczenia usług detektywistycznych przede wszystkim niezbędna jest licencja. Musi posiadać ją przedsiębiorca, jego pełnomocnik lub przynajmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania go.Licencja detektywa wystawiana jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Aby móc się o nią ubiegać, należy spełnić ściśle określone warunki. Przyszły detektyw musi mieć skończone 21 lat, być obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego UE (lub na podstawie przepisów – mieć prawo do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski), wykształcenie przynajmniej średnie i pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie możne być on osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie może się przeciwko niemu toczyć postępowanie w tym zakresie.Uzyskanie licencji nie jest możliwe w przypadku osoby, która została w okresie ostatnich 5 lat zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej nie tylko w Polsce, ale także w każdym innym państwie. Dodatkowo należy posiadać pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Policji odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania oraz odbyć odpowiednie szkolenia dotyczące znajomości prawa.Ze względu na specyfikę tej pracy każdy detektyw musi posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające jego zdolność psychiczną do wykonywania czynności detektywistycznych.