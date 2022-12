Nastroje konsumentów jeszcze lepsze w grudniu 2022

W grudniu 2022 dalsza poprawa nastrojów konsumenckich. Z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że poprawa dotyczy zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w grudniu 2022 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w grudniu 2022 r.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 41,9 i był o 2,1 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,2 p. proc. i 2,5 p. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,2 p. proc. i 1,8 p. proc.). Niższą wartości niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 0,5 p. proc.).W odniesieniu do grudnia 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 14,6 p. proc.W 2022 r. BWUK był o 20,2 p. proc. niższy w porównaniu do 2021 r. i osiągnął wartość -39,8.Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 3,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -30,7.Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (o 5,2 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 4,2 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 2,5 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz 0,5 p. proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia.W grudniu br. WWUK osiągnął wartość o 11,0 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2021 r.W 2022 r. wartość WWUK była o 14,5 p. proc. niższa niż w 2021 r. i ukształtowała się na poziomie -29,5.