Firmy kosmetyczne o Tarczy Antykryzysowej: nie trafia w potrzeby

Tarcza Antykryzysowa, czyli rządowe wsparcie dla przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami koronawirusa, nie spełnia oczekiwań 33% firm kosmetycznych - wynika ze zrealizowanego przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego badania „Branża Kosmetyczna vs. Covid-19”. Okazuje się również, że producenci kosmetyków sięgali po rządowe wsparcie nieco rzadziej niż inne sektory.



- Polski sektor kosmetyczny, który dziś jest 5. rynkiem w UE, jest bardzo elastyczny. Może wyjść z kryzysu obronną ręką i być branżą, która w obliczu nadciągającego światowego załamania gospodarczego, nie będzie wymagała tak dużego wsparcia jak inne gałęzie gospodarki. To czego potrzebuje od rządu to przede wszystkim instrumentów ochrony miejsc pracy, troski o łańcuchy dostaw, dobrej koordynacji odmrażania współpracy z krajami UE i sprawnych decyzji fiskalnych – mówi Blanka Chmurzyńska – Brown.

Firmy kosmetyczne najczęściej korzystały ze zwolnienia ze składek ZUS

- Wyniki naszego badania potwierdzają, że skutki mrożenia gospodarki były bardzo odczuwalne dla większości firm, a branża kosmetyczna równie mocno odczuła te skutki. Biznes jednak radził sobie z negatywnymi skutkami i to bez radykalnych rozwiązań w formie znacznej redukcji zatrudnienia i ograniczania działalności. Firmy kosmetyczne korzystały z własnego kapitału i wprowadzały nadzwyczajne oszczędności, aby przetrwać ten okres. Z możliwości wystąpienia do ZUS o odroczenie/umorzenie składek korzystały najczęściej mikrofirmy (48%.) oraz firmy małe (62%). Wśród firm średnich z możliwości wsparcia zawartych w Tarczy Antykryzysowej skorzystało blisko 39% badanych. Najrzadziej z instrumentów Tarczy Antykryzysowej korzystały duże firmy kosmetyczne – aż 50% z nich deklaruje natomiast, że jeszcze nie korzystały, ale planują zrobić to w przyszłości. Firmy, które eksportują więcej niż 1/3 swojej produkcji rzadziej (31%) niż firmy skoncentrowane na krajowym rynku (50 %) deklarowały, iż wstąpiły do ZUS o odroczenie/umorzenie składek – podsumowuje Blanka Chmurzyńska – Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Tarcza Antykryzysowa nie spełnia swojej funkcji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak oceniasz programy pomocy z Tarczy Antykryzysowej Najczęstszymi zarzutami respondentów wobec rządowych rozwiązań było to, że programy nie odpowiadają na potrzeby ich biznesu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W jakich obszarach pomoc Państwa będzie kluczowa?

Firmy kosmetyczne podkreślają, że w ich przypadku konieczna jest szczególna troska o:

łańcuchy dostaw i pomoc państwa we właściwej koordynacji niektórych procesów (dostęp do etanolu, możliwości importu surowców),

firmy eksportujące, które są dziś w trudnej sytuacji, dlatego potrzebna jest dobra koordynacja odmrażania działalności, zwłaszcza z państwami UE, ale nie tylko,

sprawne decyzje fiskalne, które dziś mogą ułatwić życie firmom (szybszy zwrot VAT, split payment, opóźnienie niektórych decyzji zmian w prawie podatkowym). Firmy kosmetyczne podkreślają, że w ich przypadku konieczna jest szczególna troska o:

- Pomoc państwa pomogła, zwłaszcza mikro i małym firmom, a pomoc ZUS, czy szybka interwencja ze środków Funduszu Pracy ułatwiała radzenie sobie z trudnościami. Firmy małe, średnie i duże korzystały z instrumentów ochrony miejsc pracy, choć żaliły się częściej niż mikroprzedsiębiorstwa na problemy z biurokracją i niejasną interpretacje przepisów – podkreśla prof. Jacek Męcina, współautor badania.

Kto poradzi sobie bez wsparcia rządowego?

Dlatego trzeba wyciągać wnioski z opinii firm, uruchomić rozwiązania na które biznes zwraca uwagę i przede wszystkim skutecznie odmrażać gospodarkę. Aby w kolejnych miesiącach sytuacja mogła być określona jako w miarę stabilna przy wszystkich trudnościach biznes musi mieć dostęp do instrumentów wsparcia, zwłaszcza, że większość analiz mówi o możliwym kolejnym uderzeniu pandemii późną jesienią – dodaje Blanka Chmurzyńska-Brown.

- Mimo, że firmy kosmetyczne radzą sobie w pierwszym miesiącu, a dziś kluczowym zadaniem jest odmrażanie gospodarki, poważne potraktowanie instrumentów związanych z ochrona miejsc pracy zyska na znaczeniu, gdy wygasną instrumenty Tarczy, a firmy albo dotknięte skutkami kryzysu, albo odczuwające mocno utrzymujący się spadek obrotów i produktywności będą zmuszone w ostatnim kwartale 2020 do poszukiwania radykalnego ograniczania kosztów.– podsumowuje wyniki badania prof. Jacek Męcina.

Jak podkreśla Blanka Chmurzyńska – Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, rodzime firmy kosmetyczne błyskawicznie zareagowały na potrzeby, które pojawiły się wraz z wybuchem pandemii. Aż 42% w zasadzie natychmiast podjęło kroki w kierunku przestawienia produkcji tak, aby zwiększyć w niej udział najbardziej potrzebnego w kryzysie asortymentu, a więc m.in. artykułów do higieny rąk lub środków do dezynfekcji klasyfikowanych jako produkty biobójcze lub wyroby medyczne Wśród tych, którzy wykorzystali pomoc rządową zawartą w Tarczy Kryzysowej najczęściej (42%) korzystano z odroczenia/umorzenie składek w ZUS. Co piąty badany skorzystał także z instrumentów ochrony miejsc pracy lub przestoju, a 5% z instrumentów płynnościowych. 35% badanych w momencie przeprowadzania badanie (początek maja) nie korzystała jeszcze z instrumentów pomocy z Tarczy Antykryzysowej, ale planuje to w przyszłości. 15% deklaruje natomiast, że nie zamierza z nich skorzystać. To dane zbieżne z wynikami badania przeprowadzonymi na ogóle przedsiębiorców wszystkich branż przez Konfederację Lewiatan.Oceniając instrumenty Tarczy Antykryzysowej tylko co piąty badany deklaruje, że program zawiera wartościowe elementy z punktu widzenia jego firmy. Najczęstszymi zarzutami respondentów wobec rządowych rozwiązań było to, że programy nie odpowiadają na potrzeby ich biznesu (33%), ich firmy nie mogą skorzystać z zawieszenia ZUS i danin podatkowych, co w tej sytuacji jest najważniejsze (26%),a programy są skomplikowane i informacja o nich nie dociera do przedsiębiorców (19%).Dostępne programy pomocy z rządowej Tarczy Antykryzysowej są najczęściej oceniane jako takie, które nie odpowiadają na potrzeby ich aktywności biznesowej przez firmy duże (45%). Z kolei małe firmy kosmetyczne są przekonane, że są to programy bardzo skomplikowane, a informacja nie dociera do przedsiębiorców (35%). Brak możliwości skorzystania z zawieszenia ZUS i danin podatkowych deklarują najczęściej firmy średnie (32%). Z twierdzeniem o tym, że programy z Tarczy Antykryzysowej nie odpowiadają na potrzeby firm, częściej zgadzają się te przedsiębiorstwa, które w swoim profilu aktywności mają także działalność eksportową – 36% firm eksportujących do 1/3 swojej produkcji i 36% firm eksportujących więcej niż 1/3 swojej produkcji – niż firmy skoncentrowane na rynku krajowym (23%).Na różne negatywne konsekwencje niewystarczającej pomocy ze strony państw wskazuje większość badanych firm. Aż 84% średnich i 85% dużych firm deklaruje, że może to spowodować pewne ograniczenia. Do zamknięcia działalności z powodu nieiewystarczającej pomoc ze strony państwa może dojść w przypadku aż 26% mikrofirm.Blanka Chmurzyńska-Brown podkreśla przy tym, że omawiane badania skupia się jedynie na problemach zdiagnozowanych w pierwszym miesiącu lockdownu, kolejne mogą się jeszcze pojawić.