PIU: ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 10,6 mld zł

Jakie wyniki udało się osiągnąć ubezpieczycielom w pierwszych trzech miesiącach br.? Z informacji udostępnionych właśnie przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń osiągnęła poziom 10,6 mld zł. Z samego tylko OC wypłacono 2,5 mld zł, co jest wartością o 6,6 proc. wyższą od zanotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Najważniejsze dane dotyczące rynku ubezpieczeń po I kw. 2020 r.

10,6 mld zł dla poszkodowanych, w tym: 4,7 mld zł z ubezpieczeń na życie 4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) 1,9 mld zł z pozostałych ubezpieczeń

Wyższe odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych

Na ochronę życia wydajemy tyle samo

J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreśla, że w badanym okresie odszkodowania zarówno z OC komunikacyjnego , jak i z autocasco są wyższe niż rok temu. Jest to o tyle istotne, że prezentowane dane obejmują również marzec, a więc okres, w którym ze względu na pandemię Polacy przemieszczali się w dość ograniczonym zakresie.Na ochronę swoich pojazdów Polacy wydali w I kw. 2020 r. 5,9 mld zł, z czego ok. 3,7 mld zł stanowiły składki na OC, a 2,2 mld zł – składki na autocasco. Za prawie 1,2 mld zł kupiliśmy ubezpieczenia chroniące domy, mieszkania i firmy przed skutkami żywiołów. – W wynikach za I kw. 2020 r. widać wyraźny wzrost odszkodowań i świadczeń, spowodowany szkodami rolnymi. Miejmy nadzieję, że reszta roku będzie spokojna pod względem zjawisk pogodowych – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.Na ubezpieczenia na życie Polacy wydali w I kw. 2020 r. ponad 5,2 mld zł, niemal tyle samo co rok temu. Jak podkreśla J. Grzegorz Prądzyński, ostatnie miesiące były okresem, w którym Polacy w sposób szczególny uświadomili sobie, jak istotna jest ochrona własnego zdrowia i życia.Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kw. 2019 r. ok. 1,1 mld zł zysku netto – o ponad 7 proc. mniej niż rok wcześniej. Do budżetu państwa odprowadzili ponad 322 mln zł podatku dochodowego.