Condohotel, czyli zamrożona inwestycja i wątpliwe zyski?

Jeszcze do niedawna o rynku hotelowym w naszym kraju mówiło się niemal wyłącznie w kontekście intensywnego rozwoju. Podobnie w dyskusjach wypadała również rosnąca hotelom konkurencja, czyli apartamenty wypoczynkowe oraz obiekty typu condohotel. Niestety związany z pandemią kryzys może zamrozić znaczną część sprzedaży i realizacji nowych inwestycji - czytamy w opracowanym przez Emmerson Evaluation raporcie "Rynek hoteli oraz condohoteli w Polsce".

Wielkie plany

- Zamieszczone w naszym raporcie dane dla planowanej przyszłej podaży obiektów typu condohotel i apartamentów wypoczynkowych, wskazywały na początku 2020 r. na dynamiczny rozwój tego sektora w najbliższym czasie. Przybywało chętnych na korzystanie z ich oferty, rozwijała się gospodarka, rosły wynagrodzenia, a Polacy szukali nowych możliwości inwestowania. Nieruchomości, w tym także te przeznaczone na wynajem krótkoterminowy, cieszyły się ogromnym powodzeniem. Gdyby nie pandemia, rynek ten miałby przed sobą świetne perspektywy – wskazuje Dariusz Książak, Prezes Emmerson Evaluation.

Wielka niewiadoma

- Inwestorzy, którzy zakupili na własność pokoje w obiektach typu condohotel lub jednostki mieszkalne w obiektach z apartamentami wypoczynkowymi mogą spodziewać się dużych strat. W naszej opinii tego typu obiekty mogą ucierpieć w jeszcze większym stopniu niż tradycyjne sieci hotelowe. Prawdopodobna jest też prawie całkowita hibernacja rynku sprzedaży apartamentów wakacyjnych do końca bieżącego roku. Potencjalni inwestorzy w okresie tak dużej niepewności gospodarczej mogą nie być skłonni do zakupu tego typu jednostek – dodaje Prezes Emmerson Evaluation.

Od morza po góry

Jak czytamy w komunikacie z raportu, w ostatnich czasach zarówno obiekty typu condohotel , jak i apartamenty wypoczynkowe absolutnie nie mogły narzekać na brak zainteresowania ze strony inwestorów. Prognozy zakładały, że do 2022 roku rynek ten powiększy się o przeszło 70%, zyskując tym samym ponad 20 tys. pokoi. Dziś jednak trudno jest nawet przewidzieć, jaką część tego planu uda się zrealizować.Jak podaje Emmerson Evaluation, największą liczbę nowych pokoi (8,3 tys.) z planowaną datą oddania do użytkowania do 2022 r. miał zyskać pas nadmorski. Nadbałtycki rynek miały powiększyć m.in. I i II etap inwestycji Shelter Hotel&Apartments w miejscowości Rogowo z ofertą 500 apartamentów. Kilka nowych obiektów pojawić się miało także w Kołobrzegu i Świnoujściu.W górach nowe inwestycje miałyby dostarczyć na rynek ok. 5,5 tys. nowych pokoi i apartamentów na wynajem . Wśród nich wymienić można m.in. Infinity Zieleniec Ski&SPA oraz I etap inwestycji Green Club. Oba obiekty planowo miały posiadać po ok. 300 pokoi.Zbliżoną liczbę nowych jednostek, jak w pasie górskim (ok. 5,5 tys. pokoi), przewidziano w planach dla największych aglomeracji. Na tych rynkach do końca 2022 r. oddane do użytkowania miały zostać m.in. inwestycja Lokum Smart City i Krakowska 37 we Wrocławiu czy inwestycja Varsovia Pileckiego w Warszawie.Najmniejsza podaż, poniżej 1 tys. pokoi, zakładana była na terenie Warmii i Mazur. Jedną z planowanych inwestycji był m.in. condohotel Vista z ponad 140 pokojami.Autorzy raportu zaznaczają jednak, że w obliczu kryzysu wywołanego pandemią sytuacja i prognozy dla rynku diametralnie się zmieniły. Prawdopodobnie opóźni on realizację wielu inwestycji. Należy się również liczyć z tym, że znaczna część z nich w ogóle nie powstanie.Z danych Emmerson Evaluation wynika również, że najpopularniejszym pod względem podaży jest rejon pasa nadmorskiego, który w opracowaniu Emmerson Evaluation reprezentują kurorty wypoczynkowe, takie jak m.in. Władysławowo, Kołobrzeg, Świnoujście oraz miejscowości zlokalizowane na Półwyspie Helskim. Na koniec 2019 r. w tym rejonie funkcjonowało 17 obiektów typu condohotel i ponad 100 obiektów z apartamentami wypoczynkowymi oferujących w sumie ponad 14,5 tys. pokoi. Do jednych z największych możemy zaliczyć: Baltic Port Fort w Świnoujściu (130 pokoi), Saltic Resport&Spa w Grzybowie k. Kołobrzegu (ok. 160 pokoi) oraz Seaside Park w Kołobrzegu, posiadający w swojej ofercie ponad 200 pokoi na wynajem.Drugim rejonem pod względem wielkości podaży obiektów typu condo i apartamentów wakacyjnych jest pas górski obejmujący Zakopane, Białkę Tatrzańską, Wisłę, Ustroń oraz Karpacz, gdzie w 2019 r. powstało 8 tys. pokoi. Do najważniejszych otwarć w 2019 r. można zaliczyć uruchomienie 4* Forest Ski&Resort w Szklarskiej Porębie, ponad 170-pokojowego Lake Hill Resort&SPA w Podgórzynie niedaleko Karpacza, a także dwóch obiektów w Zakopanem – Nosalowy Park Luxury Hotel&SPA oraz Bachleda Club Residence. Wymienione obiekty są jednymi z większych, jakie pojawiły się w ubiegłym roku w rejonie pasa górskiego. Znacznie częściej budowane są tam mniejsze, bardziej kameralne obiekty z apartamentami na wynajem, oferujące po kilkadziesiąt pokoi.Największe polskie aglomeracje takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Sopot, Poznań, Łódź oraz reprezentujące okręg Aglomeracji Śląskiej Gliwice, według stanu na koniec 2019 r., oferowały w sumie ponad 5 200 pokoi w prawie 40 obiektach. Już od kilku lat w zakresie liczby otwieranych obiektów typu condohotel oraz obiektów z apartamentami na wynajem spośród wszystkich miast prym wiedzie Gdańsk. W 2019 r. otworzył się tam m.in. I etap inwestycji Granaria na Wyspie Spichrzów - budynek apartamentowy oferujący ponad 130 lokali, II etap inwestycji Deo Plaza – apartamentowiec z 120 lokalami na wynajem oraz Baltica Towers – obiekt z ponad 130 apartamentami inwestycyjnymi. Warszawa wzbogaciła się m.in. o 3* hotel ibis Styles (w formule condohotelu) oferujący ponad 200 pokoi. We Wrocławiu nastąpiło otwarcie obiektu Minimaxy przy ul. Zarembowicza, oferującego ponad 260 lokali inwestycyjnych o średniej powierzchni ok. 25 m2.Najmniejsza podaż z objętych analizą lokalizacji występuje na Warmii i Mazurach, gdzie w ofercie znajduje się prawie 700 pokoi w 9 obiektach. W 2019 r. analitycy Emmerson Evaluation nie zidentyfikowali tu nowo otwartych condohoteli ani apartamentów na wynajem inwestycyjny.