Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Artykuł sponsorowany to skuteczny sposób na przekazanie odbiorcy wielu treści związanych z naszymi produktami. Pozwala także zwiększyć sprzedaż i budować wizerunek naszej firmy oraz dobre relacje z użytkownikami. By jednak było to możliwe, musimy pamiętać o właściwym przygotowaniu artykułu i jego publikacji. Jakie są najczęstsze błędy i co zrobić, by się ich ustrzec? Postaramy się na te pytania odpowiedzieć w tym artykule.

1. Postawienie w centrum artykułu naszej firmy i naszych produktów zamiast użytkownika.

Przyciągnąć uwagę (Attention),

Zainteresować produktem i jego właściwościami (Interest),

Wywołać pragnienie posiadania produktu i przekonanie, że jest mu potrzebny (Desire),

Pobudzić czytelnika do działania np. zakupu naszego produktu (Action).

2. Używanie specjalistycznego, niezrozumiałego dla odbiorcy, języka.

3. Zapominamy jak wielkie znaczenie ma tytuł i krótka zajawka.

4. Nieczytelna forma.

5. Brak odpowiedniego oznaczenia treści.

6. Publikacja w niewłaściwym miejscu.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy przygotowywaniu i publikacji artykułów sponsorowanych? Poniżej podajemy te, z którymi często się spotykamy i na które chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę.Pisanie tekstów tylko z perspektywy naszej firmy i naszego punktu widzenia (przecież jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie) i zapominanie o potrzebach i zainteresowaniach naszych użytkowników naraża nas na to, że nikt nie będzie zainteresowany przeczytaniem naszych tekstów, gdyż nie będą nikomu do niczego potrzebne.Kluczem skutecznego artykułu sponsorowanego nie jest zachwalanie swojego produktu lecz. Pisząc artykuł skupmy się więc naa nie na tych, które my uważamy za ważne. Używajmy języka korzyści i pokazujmy konkretne sytuacje i rozwiązania uzyskiwane przez odbiorców dzięki naszemu produktowi, zamiast pisania ogólników wychwalających naszą ofertę czy firmę.Pamiętajmy też o(Attention-Interest-Desire-Action), czyli o tym, że skuteczny tekst powinien:Przygotowując nasz tekst, piszemy go z pozycji eksperta, więc wiele rzeczy jest dla nas oczywistych. Zdarza się więc, że taką naukową formą wypowiadania się chcielibyśmy zrobić na odbiorcach wrażenie znawcy tematu. Sztuka polega jednak nie na budowaniu swojego autorytetu poprzez wypowiedzi niezrozumiałe dla innych, lecz naOczywiście nie musimy pisać wszystkiego „jak dla przedszkolaka”. Pamiętajmy jednak, że czytelnicy nie muszą znać szczegółów i specyfiki naszej branży i produktów oraz specjalistycznej terminologii. Jeśli więc wprowadzamy w treści określone nazewnictwo branżowe (lub takie, o którym podejrzewamy, że użytkownicy mogą go nie znać) umieśćmy w tekście również wyjaśnienia tych pojęć.Tytuł i zajawka (wstęp) to jedyna i niepowtarzalna okazja do przekonania czytelnika, że czas przeznaczony na czytanie naszego artykułu nie będzie stracony i da odbiorcy realne korzyści. Koniecznie musimy zadbać więc o to, byi dawały zapowiedź tego, co czytelnik zyska czytając nasz tekst.Zajawkę warto opatrzyć zdjęciem, które dodatkowo przyciąga uwagę. Może to być zdjęcie mocno związane z treścią artykułu. Innym dobrym pomysłem jest wybranie grafiki, która mocno zaciekawi lub zaskoczy i w ten sposób skutecznie skupi na sobie uwagę czytelników i skieruje ją na zajawkę naszego artykułu.Artykuł napisany „jednym ciągiem”, bez zaznaczenia najważniejszych myśli, bez wypunktowań i podziału treści na akapity, jest trudny w odbiorze i odstrasza nawet osoby zainteresowane tym, co chcielibyśmy przekazać w naszej publikacji.Stosujmy znane sposoby ułatwiające czytającemu przyswajanie informacji. Podstawą jest czytelna prezentacja treści. Zacznijmy od podzielenia naszego tekstu na możliwie krótkie. Im krtósze bloki tekstu, tym łatwiej się je czyta. Wprowadźmynajważniejszych informacji. Wzbogaćmy też nasz artykuł oilustrujące najważniejsze informacje.W ostatnim czasie coraz częściej zdarzają się w serwisach internetowych płatne artykuły publikowane i wyglądające tak, jak materiały odredakcyjne - bez jakiejkolwiek informacji o pochodzeniu treści. Takie działania są jednak niezgodne z prawem i z uczciwością wobec czytelników.Artykuły sponsorowane w serwisach internetowych podlegają takim samym przepisom jak w tradycyjnych środkach przekazu, a art. 36 Prawa Prasowego jasno określa sytuację: „Prasa może zamieszczać odpłatne ogłoszenia i reklamy. (…) Ogłoszenia i reklamy muszą być oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego.” Oznaczenie może mieć różną formę. Może to być „Artykuł sponsorowany”, „Reklama”, „Informacja handlowa”…Jeśli nie przekonuje nas argument prawny i przyjdzie nam do głowy pomysł tego typu działań, to miejmy na uwadze również fakt, że użytkownicy są coraz bardziej wyedukowani w tej kwestii i sami łatwo rozpoznają, czy dany tekst powstał na zlecenie firmy pojawiającej się w treści. Jeśli taka publikacja nie ma jednocześnie odpowiedniego oznaczenia, to nasza marka traci wiarygodność w oczach potencjalnych klientów. Nikt nie lubi być oszukiwany, nie róbmy więc tak wobec naszych potencjalnych klientów.Częstym błędem popełnianym przy publikacji artykułu reklamowego jest niewłaściwy wybór miejsca publikacji. Wielokrotnie spotykamy się z podejściem, że dla firmy najważniejsze w wyborze miejsca publikacji są: zasięg, liczba użytkowników i odsłon. Popadają w pułapkę publikacji w serwisach o największych zasięgach bez rozważenia ilu z tych użytkowników może być choć trochę zainteresowanych danym tematem czy produktem.W ten sposób chcąc dotrzeć do wszystkich, nie docierają do nikogo. Są widoczni w miejscu, które odwiedza bardzo wiele osób, ale są to osoby, których nie interesuje ta treść. Zazwyczaj dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest publikacja w miejscu, gdzie trafiają osoby, do których nasz produkt jest skierowany, nawet jeśli będzie ich mniej niż w serwisie o ogromnym zasięgu.Sami odpowiedzmy więc sobie na pytanie co jest dla nas ważniejsze: duża liczba użytkowników, która zetknie się z naszym tytułem czy mniejsza ale lepiej rokująca grupa osób, które przeczytają nasz artykuł i przypuszczalnie skorzystają z naszej oferty. Zastanówmy się, do jakiej grupy odbiorców chcemy skierować nasz przekaz, jakimi wspólnymi cechami i zainteresowaniami się oni odznaczają i gdzie w internecie najczęściej bywają (gdzie w sieci najłatwiej ich spotkać).