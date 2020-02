Firmy rodzinne przebadane przez GUS

Przedsiębiorstwa rodzinne budzą w Polsce coraz większe zainteresowanie prawników, finansistów, doradców a nawet naukowców i mediów. Dlaczego? Stoją za nimi barwne historie i spektakularne przypadki przekazania wielkich majątków, ale to nie wszystko. Stanowią też nowy rynek dla usługodawców oraz źródło wpływów podatkowych. Aby dowiedzieć się o nich więcej, badania przeprowadził GUS.

- W przeprowadzonym badaniu spośród 44,9% respondentów około 14,7 tys., tj. 33,9 % uznało swoje przedsiębiorstwa za firmę rodzinną. W odniesieniu do badanych podmiotów, w których liczba pracujących kształtowała się w przedziale 10-49 osób, przedsiębiorstwa rodzinne stanowiły 35,4%, a w przypadku większych podmiotów, o liczbie pracujących w przedziale 50-249 osób –27,4%. Oznacza to, że liczba firm rodzinnych wśród podmiotów małych i średnich jest od lat niezmienna. Badania potwierdzają również zasadę malejących udziałów firm rodzinnych wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. Najwyższy odsetek firm rodzinnych jest wśród przedsiębiorstw mikro a najniższy wśród dużych – mówi dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, twórca Kongresu Firm Rodzinnych, który był konsultantem naukowym badań GUS.

- Panuje powszechna opinia, że przedsiębiorstwa rodzinne działają raczej w małej skali i na rynku lokalnym. Tymczasem badanie GUS pokazało, że sami zainteresowani myślą o sobie inaczej a analiza rynku działania przedsiębiorstw nie potwierdza lokalnego charakteru małych biznesów rodzinnych. Spośród badanych przedsiębiorstw rodzinnych 30,2% określiło swój rynek jako lokalny, 17,3 % jako regionalny, 34,8% jako krajowy a 17,7% jako międzynarodowy (przy czym dla 97% oznacza on rynek UE). Oznacza to, że rynek najbliższy geograficznie to rynek główny dla mniej niż połowy przedsiębiorstw rodzinnych (47,5%) – mówi dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, twórca Kongresu Firm Rodzinnych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. opracowanie własne GUS Udział przedsiębiorstw rodzinnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według województw w 2017 r. Udział przedsiębiorstw rodzinnych w poszczególnych województwach w Polsce jest zróżnicowany. Najwyższy odsetek zidentyfikowano w województwach wielkopolskim, łódzkim i podlaskim. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jednostka Odsetek firm rodzinnych DOLNOŚLĄSKIE 30,2 Powiat m. Wrocław 22,5 KUJAWSKO-POMORSKIE 35,2 Powiat m. Bydgoszcz 28,2 Powiat m. Toruń 31,6 LUBELSKIE 36,1 Powiat m. Lublin 31,9 LUBUSKIE 31,3 Powiat m. Gorzów Wielkopolski 29,6 Powiat m. Zielona Góra 27,9 ŁÓDZKIE 39,0 Powiat m. Łódź 32,3 MAŁOPOLSKIE 34,3 Powiat m. Kraków 23,8 MAZOWIECKIE 29,2 Powiat m. st. Warszawa 18,8 OPOLSKIE 37,1 Powiat m. Opole 31,4 PODKARPACKIE 36,2 Powiat m. Rzeszów 29,9 PODLASKIE 38,9 Powiat m. Białystok 33,2 POMORSKIE 32,6 Powiat m. Gdańsk 23,9 ŚLĄSKIE 33,3 Powiat m. Katowice 23,3 ŚWIĘTOKRZYSKIE 36,0 Powiat m. Kielce 28,3 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 33,1 Powiat m. Olsztyn 26,6 WIELKOPOLSKIE 37,6 Powiat m. Poznań 26,0 ZACHODNIOPOMORSKIE 30,5 Powiat m. Szczecin 24,9

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kongres Firm Rodzinnych Konferencja Tematyka firm rodzinnych, zarządzania przedsiębiorstwami i sukcesji pokoleniowej będzie pogłębiana podczas Kongresu Firm Rodzinnych „Własność zobowiązuje”, który odbędzie się 3-4 marca we Wrocławiu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wiedza o przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce jest ograniczona. Zdarza się, że sami przedsiębiorcy nie identyfikują się jako prowadzący firmy rodzinne. Dzieje się tak m.in. ze względu na brak powszechnie obowiązującej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. Z tego względu nie wiemy dokładnie, ile przedsiębiorstw należy do tej kategorii. Szacunki wskazują, że stanowią one od kilkunastu procent (w odniesieniu do dużych) do ponad 50% w odniesieniu do wszystkich mikroprzedsiębiorstw.Ogólnopolskie badania obejmujące zagadnienie firm rodzinnych przeprowadził Główny Urząd Statystyczny wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Były to eksperymentalne badania ankietowe przeprowadzone przez GUS na terenie całej Polski w okresie XII 2017 r. – I 2018 r. w ramach projektu pt. „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.Po raz pierwszy w Polsce na tak dużą skalę przeprowadzono badania pozwalające uzyskać informacje o firmach rodzinnych na podstawie ich samooceny. Dzięki temu zidentyfikowano ich liczebność, strukturę oraz czynniki wpływające na rozwój. Wyniki zostały opublikowane w raporcie pt. „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP” wydanym w 2018 r.Na podstawie badań pokazano, że udział przedsiębiorstw rodzinnych w poszczególnych województwach w Polsce jest zróżnicowany. Najwyższy odsetek zidentyfikowano w województwach wielkopolskim, łódzkim i podlaskim. Odsetek przedsiębiorstw rodzinnych w powiatach miejskich, które są stolicami województw jest niższy od średniej wojewódzkiej. Na tej podstawie można wnioskować, że duże ośrodki miejskie nie są przyjazną przestrzenią do rozwoju małych i średnich firm rodzinnych.Spośród firm objętych badaniem podstawową formą prawną były spółki prawa handlowego, które stanowiły 45,7% firm rodzinnych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 43,7% firm rodzinnych a spółki cywilne 10,4% ogólnej liczby badanych firm rodzinnych.Największy odsetek stanowiły przedsiębiorstwa rodzinne prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 35,2%. Następnie w zakresie handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych – 30,4% a także budownictwa – 11,7% firm rodzinnych.TABELA: Odsetek firm rodzinnych w województwach (średnia) oraz w powiatach miejskich - stolicach województwTematyka firm rodzinnych, zarządzania przedsiębiorstwami i sukcesji pokoleniowej będzie pogłębiana podczas Kongresu Firm Rodzinnych „Własność zobowiązuje”, który odbędzie się 3-4 marca we Wrocławiu. Do uczestnictwa zaproszeni są właścicieli firm, członkowie rodzin, kluczowi pracownicy oraz wszyscy zainteresowani. Wstęp jest bezpłatny, program i formularz rejestracji znajdują się na stronie: .