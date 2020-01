Ataki irańskich hakerów wymierzone w zagraniczne firmy

W związku z wydarzeniami w Iraku, które zelektryzowały świat, eksperci Check Point Software Technologies rozpoczęli dokładniejszy monitoring przestrzeni cybernetycznej i ilości ataków APT w regionie Iranu i Iraku. Wykazał on zintensyfikowane działania hakerów irańskich wymierzone w zagraniczne firmy.

- Liczby te są dość podobne do tych sprzed amerykańskiego ataku. Chociaż relatywnie nie ma zmian w liczbie ataków irańskich grup APT, widzimy więcej niezależnych ataków przeprowadzanych przez prywatnych hakerów, którzy nie są powiązani ze znanym lub oficjalnym podmiotami irańskimi. Ataki te zwykle powodują uszkodzenie publicznych witryn internetowych, a ich celem jest wywołanie paniki bardziej niż realnej szkody – podkreśla Lotem Finkelstein, szef grupy wywiadu cybernetycznego Check Point.

Według firmy Check Point co tydzień na celowniku irańskich grup APT znalazło się co najmniej 35 dużych, międzynarodowych organizacji. 19 proc. cyberataków było wymierzonych w cele tureckie, 17 proc. - w cele amerykańskie, a 7 proc. przeciwko celom izraelskim. Wśród atakowanych firm nie znalazły się cele w Polsce.1/4 globalnych celów Irańskich hakerów była celami rządowymi, kolejna jedna czwarta była przeciwko sektorowi finansowemu (bankom, VC itp.), a około jedna dziesiąta była skierowana przeciwko celom produkcyjnym.Takie wnioski płyną z raportów wygenerowanych z systemu ThreatCloud należącego do Check Pointa. System ten śledzi, w jaki sposób i gdzie mają miejsce cyberataki w czasie rzeczywistym, i który posiada swoje bazy w 180 krajach i ponad 100 000 organizacjach na całym świecie.