GUS: inflacja 2,6%, ceny żywności w górę

GUS opublikował właśnie najnowsze doniesienia odnośnie inflacji w naszym kraju. W minionym miesiącu ceny towarów i usług były o 0,1% wyższe od październikowych. W ujęciu rocznym wzrost ukształtował się na poziomie 2,6%. Co tym razem wywarło największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

GUS: Inflacja XI 2019 - wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 r. Wskaźnik cen towarów i usług podniosły m.in. wyższe ceny żywności. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r. W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, największy udział wydatków w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mają żywność i napoje bezalkoholowe. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny towarów i usług konsumpcyjnych W listopadzie 2019 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określone-go przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Jak podaje GUS, w listopadzie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły względem października o 0,1 proc., przy czym drożały głównie towary. Jeśli zestawić dane rok do roku, to okaże się, że wzrosty cen sięgają 2,6%. W tym przypadku większe podwyżki objęły usługi (5,3%), towary zdrożały o 1,7%.O ile w październiku największe znaczenie dla poziomu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały podwyżki cen odzieży i obuwia, o tyle już w listopadzie były to przede wszystkim wyższe ceny żywności (o 0,4%), w zakresie mieszkania (o 0,1%), rekreacji i kultury (o 0,4%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc. i po 0,03 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,6%) oraz odzieży i obuwia (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc. i 0,01 p. proc.Jak podaje GUS, w porównaniu do listopada 2018, wyższe ceny żywności (o 7,0%), w zakresie mieszkania (o 1,6%) oraz restauracji i hoteli (o 5,3%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 1,56 p. proc., 0,40 p. proc. i 0,33 p. proc. Niższe ceny z w zakresie transportu (o 3,4%) oraz odzieży i obuwia (o 1,8%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,36 p. proc. i 0,09 p. proc.