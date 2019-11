Ceny produktów rolnych X 2019

Jak zachowywały się ceny produktów rolnych w październiku br.? Odpowiedzi na to pytanie, jak co miesiąc, dostarcza Główny Urząd Statystyczny. Z opublikowanych danych wynika, że w badanym okresie wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenica, żyto, żywiec wołowy i wieprzowy, drób, mleko krowie) osiągnął poziom 99,6 co oznacza, że w odniesieniu do września 2019 ceny spadły o 0,4%. Jeśli jednak porównać je z ubiegłorocznymi, mamy wzrost sięgający 2,6%.

Ceny produktów rolnych w skupie i na targowiskach

Ceny ważniejszych produktów rolnych

Jak czytamy w informacji opublikowanej przez GUS, w październiku br. ceny produktów rolnych w skupie przeważnie spadały. Wyjątkiem były ceny pszenicy, owsa, żywca wołowego i mleka krowiego, które okazały się wyższe aniżeli we wrześniu . W ujęciu rocznym ceny skupu większości produktów rolnych były niższe. Podwyżki zanotowały ceny ziemniaków i żywca wieprzowego.Z kolei ceny produktów rolnych na targowiskach spadły w skali miesiąca (z wyjątkiem cen prosiąt na chów), a wzrosły w ujęciu rocznym. Tu wyjątkiem okazały się ceny żywca wołowego.Jak donosi GUS, w październiku 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 66,43 zł/dt, tj. o 0,6% więcej niż przed miesiącem, natomiast o 18,0% mniej niż przed rokiem . Ceny targowiskowe pszenicy (87,88 zł/dt) spadły o 1,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosły o 0,7% w stosunku do roku ubiegłego.Ceny żyta w skupie wyniosły 54,50 zł/dt i były niższe zarówno w skali miesiąca (o 3,9%), jak i w skali roku (o 22,3%). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 71,55 zł/dt i spadły o 1,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do października 2018 r. wzrosły o 1,1%.W skupie za ziemniaki płacono średnio 37,03 zł/dt, tj. o 12,2% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 16,4% więcej niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (215,23 zł) spadła o 4,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 104,7%.Ceny skupu żywca wołowego (6,05 zł/kg) wzrosły o 0,7% w skali miesiąca, natomiast spadły o 6,9% w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,43 zł/kg i były niższe za-równo w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,3%), jak i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (o 7,3%).Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,89 zł/kg i były niższe o 0,8% niż przed miesiącem, natomiast o 33,8% wyższe niż przed rokiem. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,96 zł, tj. o 1,2% mniej niż we wrześniu 2019 r. W skali roku natomiast odnotowano wzrost cen żywca wieprzowego o 19,9%.W październiku 2019 r. relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta pozostała bez zmian na poziomie 8,2 w porównaniu do września br., natomiast relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia pogorszyła się (7,1 wobec 7,2 przed miesiącem).Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,90 zł/kg i były niższe zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2,6%), jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 0,2%).Za 1 hl mleka płacono w skupie 132,95 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,3%, natomiast w odniesieniu do października 2018 r. spadła o 3,1%.