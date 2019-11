Europa: wydarzenia tygodnia 44/2019

Co się dzieje w europejskiej gospodarce, jakie są perspektywy rozwoju gospodarki globalnej. W swoim stanowisku posiłkujemy się ocenami prestiżowego The Economist, który co kwartał publikuje analizy dotyczące największych gospodarek świata. W swoich raportach stawia sprawę jasno: większość największych gospodarek świata zwolniła i dalej będzie zwalniać. Opinię swoją w stosunku gospodarki eurolandu The Economist precyzuje w oparciu o analizę wskaźników gospodarczych pierwszych trzech kwartałów i tak: zdaniem analityków Niemcy w najbliższym czasie mogą wejść w recesję. Z kolei Francja nadal powinna być najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o globalną gospodarkę The Economist w najnowszym raporcie twierdzi, że wzrost PKB w trzecim kwartale będzie słabszy w większości państw w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast "spośród gospodarek G7 i BRICS tylko Indie i Wielka Brytania powinny zanotować przyspieszenie gospodarcze w porównaniu z drugim kwartałem". W omawianym raporcie warto zwrócić uwagę na "czarny scenariusz" wobec gospodarki Niemiec i Argentyny, a także wobec Japonii, które pod koniec roku mają wejść w recesję. U progu recesji stoją Włoch i Finlandia. Pozostałe gospodarki będą rozwijać się w niewielkim tempie.

Na rynku przejęć i fuzji duży ruch. Proponuję zwrócić uwagę na francuski koncern LVMH (jest właścicielem m.in. marki Louis Vuitton), który zaoferował przejęcie znanej amerykańskiej firmy jubilerskiej Tiffany & Co. Analitycy wyceniają planowaną transakcję na ok. 14,5 mld USD. Jeśli transakcja zostanie zrealizowana LVMH zyska większy dostęp do rynku dóbr luksusowych w USA. Nie można powiedzieć, że amerykańska firma jest obecnie w rozkwicie. W opinii ekspertów w segmencie dóbr luksusowych panuje obecnie stagnacja i dotyczy to także Tiffany & Co. Jest to jedna z konsekwencji wojny handlowej oraz spowolnienia gospodarczego. Dotyczy to także Chin, które przez wiele ostatnich lat były jednym z największych rynków dla towarów z najwyższej półki. Jeśli LVMH sfinalizuje transakcję i przejęcia Tiffany & Co., wówczas francuski koncern uzupełni o wartościową firmę portfolio swoich 70 marek luksusowych, w którym ma już m.in. Christian Dior, Givenchy i Tag Heuer. Warto dodać, że Tiffany & Co. stworzyła pierścionek zaręczynowy jako symbol

Unia Europejska zatrzymała się w przyjmowaniu nowych członków, ostatnio zostały przymknięte drzwi do Unii przed Macedonią Północną i Albanią. Przyczynił się do tego głównie sprzeciw Francji. Oprócz Francji niechętne rozszerzeniu UE były także Dania i Holandia. Jak wiadomo tego typu decyzja wymaga jednomyślności. Proponuję zwrócić uwagę na konsekwencje takiej decyzji. UE nie zgodziła się w sprawie otwarcia rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią, co (wg analityków) może wzmocnić Rosję, Chiny czy Turcję, które starają się w tym rejonie Europy wzmacniać swoją pozycję kosztem UE. Omawiana decyzja nie była zaskoczeniem Kraje przeciwne tej decyzji już wcześniej sygnalizowały swoje stanowisko i można powiedzieć, że ich postawa nie była zaskoczeniem. Krytycznie na to fiasko zareagowali Donald Tusk, a także szef KE Jean-Claude Juncker, przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini oraz premier Włoch Giuseppe Conte. Na skutki kryzysu w polityce rozszerzeniowej Unii może wskazywać przykład Serbii, która podpisała w umowę z działającą pod auspicjami Władimira Putina Euroazjatycką Unią Gospodarczą (EUG).

Kryzys w polskiej służbie zdrowia przybrał międzynarodowy charakter. Publicznie rozważa się zatrudnianie w naszych szpitalach lekarzy z sąsiednich krajów (z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Jak wiadomo w polskich szpitali brakuje pielęgniarek i lekarzy. W mediach trwa publiczny spór dotyczący zatrudnienia personelu medycznego z tych krajów. Ścierają się poglądy nt. przepisów związanych z uzyskaniem prawa wykonywania zawodu przez lekarzy i pielęgniarki zza wschodniej granicy oraz brak ich standaryzacji. Badania Manpower wskazują, że 79 proc. szpitali chce zatrudnić personel medyczny z Ukrainy

Resort cyfryzacji ma poważny problem. Będzie musiał zapobiec niekontrolowanemu dostępowi służb amerykańskich do danych polskich użytkowników gromadzonych na serwerach amerykańskich operatorów . Problem jest obecnie coraz większy, bo pod egidą polskiego rządu tworzona jest publiczna chmura obliczeniowa. Mają być w niej przechowywane m.in. wrażliwe dane rodzimych firm. Okazuje się, że partnerem strategicznym Operatora Chmury Krajowej został Google. To stwarza problem, bo ustawa Cloud Act obowiązuje amerykańskich operatorów. Mówi ona, że bez potrzeby zawierania bilateralnych porozumień z innymi krajami, można zmusić amerykańskich operatorów chmury do udostępnienia danych klientów (np. na żądanie FBI) która takie żądanie umotywuje względami bezpieczeństwa amerykańskiego. Dotyczy to chmur nie tylko Google'a, ale też Amazona czy Microsoftu – napisano. To poważny problem, którego nie będziemy mogli rozwiązać sami. Będziemy musieli połączyć siły z unijnymi partnerami...

ŚWIATOWY DZIEŃ OSZCZĘDZANIA: RAPORT INTRUM POKAZUJE, ŻE MIESZKAŃCY EUROPY W DALSZYM CIĄGU NIE ODKŁADAJĄ PIENIĘDZY...4 na 10 Europejczyków przyznaje, że nie oszczędza pieniędzy każdego miesiąca. Zjawisko to jest jeszcze bardziej widoczne w przypadku konsumentów z Łotwy i Grecji, w których to krajach aż blisko 60 proc. ankietowanych mieszkańców nie odkłada gotówki. Za to odwrotna sytuacja występuje w Polsce - aż 64 proc. z nas regulanie powiększa swoje oszczędności. To one pozwalają osiągać marzenia i unikać problemów finansowych - mówi Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer Grupy Intrum.Światowy Dzień Oszczędzania, który obchodzimy 31 października, został ustanowiony w 1924 r. przez World Society of Savings Banks, aby promować oszczędzanie wśród konsumentów i wspomóc ich w osiąganiu samodzielności gospodarczej.Według danych pochodzących z raportu Intrum European Consumer Payment Report 2018 (Europejski Raport Płatności Konsumenckich) aż 41proc. Europejczyków nie oszczędza pieniędzy każdego miesiąca. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się mieszkańcy Łotwy i Grecji, które to kraje przechodzą problemy gospodarcze.58 proc. ankietowanych z Łotwy i 57 proc. respondentów z Grecji przyznaje się, że nie odkłada pieniędzy. Ale odsetek osób, które tego nie robią, jest również wysoki w Finlandii (50 proc.), we Włoszech (46 proc.), w Danii i na Litwie (po ok. 45 proc.). W tej kwestii inne państwa mogą brać przykład z Polski – ponad 6 na 10 osób w naszym kraju regularnie oszczędza.„Nie możemy przewidzieć przyszłości i dlatego zawsze rozsądnym rozwiązaniem jest oszczędzać pieniądze, gdy tylko możemy sobie na to pozwolić. To daje poczucie bezpieczeństwa i pomaga stworzyć wyjście awaryjne w przypadku kryzysowej sytuacji finansowej” – mówi Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer Grupy Intrum.Gdy przeanalizuje się różne grupy wiekowe, okazuje się, że Millenialsi (osoby pomiędzy 25, a 34 rokiem życia) oszczędzają najwięcej; prawie 7 na 10 osób (68 proc.) osób z tej grupy odkłada pieniądze każdego miesiąca, w przeciwieństwie do seniorów po 65. roku życia (55 proc.). Nie jest to zaskakujące, ponieważ dwudziestolatkowie czy osoby po 30. roku życia gromadzą gotówkę, by się ustatkować i zapewnić sobie bezpieczną przyszłość finansową, a u seniorów podobna potrzeba jest już mniejsza.65 proc. rodziców przyznało, że oszczędza pieniądze każdego miesiąca, do czego skłonnych jest 57 proc. osób, które dzieci nie posiadają.Dla tych osób, które powiększają swoje oszczędności każdego miesiąca, największą motywacją jest odkładanie gotówki na nieprzewidziane wydatki – uważa w ten sposób 67 proc. respondentów z Europy, którzy przyznają się do oszczędzania. W Polsce ten odsetek wygląda podobnie – 62 proc.Wśród innych powodów znalazła się chęć podróżowania (40 proc.), oszczędzanie na późniejsze lata życia (25 proc.), dla dzieci i wnuków (22 proc.), obawa przed utratą pracy lub innego źródła dochodów. Wiele krajów w Europie odzwierciedla te statystyki. W szczególności konsumenci w Czechach, Holandii i Portugalii są przygotowani na nieoczekiwane sytuacje. Aż 76 proc. respondentów w każdym z tych trzech krajów oszczędza, by zabezpieczyć się na wypadek niespodziewanych wydatków.Europejski Raport Płatności Konsumenckich pokazuje również, że wśród tych osób, które są skłonne do oszczędzania, najpopularniejszym sposobem odkładania pieniędzy są konta oszczędnościowe. Odpowiedziało w ten sposób 58 proc. respondentów. Fundusze, akcje i udziały są również popularnym wyborem, ale 22 proc. oszczędza gotówkę.Dla tych osób, które nie mogą liczyć na wyższe zarobki, oszczędzanie jest wyjątkowo trudne, co również oznacza, że mogą łatwo popaść w problemy finansowe, zaciągając pożyczki czy pożyczając pieniądze w inny sposób, by zdobyć środki na opłacenie rachunków. W takiej sytuacji warto poprosić o pomoc, by zyskać kontrolę nad własnymi finansami.“Celem działalności Intrum jest pomaganie zadłużonym konsumentom uwolnić się od długów, dlatego zachęcamy takie osoby, by skontaktowały się z nami najszybciej jak to możliwe, abyśmy mogli wspólnie ustalić plan, dzięki któremu rozwiążą swoje problemy” – zaznacza Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer Grupy Intrum. “Zdrowe finanse osobiste są podstawą dobrego i spokojnego życia. Pozwalają osiągać cele, które sobie stawiamy i spełniać marzenia.”Europejski Raport Płatności Konsumenckich oparty jest na badaniu przeprowadzonym jednocześnie w 24 krajach europejskich we wrześniu 2018 r. Wzięło w nim udział 24 098 respondentów. Celem raportu jest uzyskanie obrazu codziennego życia konsumentów, ich wydatków oraz zdolności zarządzania domowym budżetem w ujęciu miesięcznym.European Consumer Payment Report 2019 będzie dostępny 28 listopada 2019 r.