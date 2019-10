10 najdziwniejszych powodów odwołanego lub opóźnionego lotu

Opóźniony lot to sytuacja, której doświadczyła znaczna część pasażerów linii lotniczych. Przyczyną zakłóceń najczęściej bywają niesprzyjające warunki atmosferyczne lub usterki. Zdarza się jednak, że samolot zostaje uziemiony z dużo bardziej zaskakujących powodów jak np. bójka pomiędzy personelem pokładowym.

1. Nieprzytomny pracownik w ładowni samolotu

2. Załoga wolała surfować na Bali

3. Iguana na pokładzie

4. Kot w kokpicie

5. Walka stewardes

6. Dziwne notatki pasażera obok

7. Żółwie na pasie startowym

8. Zagubione sztućce

9. Nieprawidłowo podane orzeszki

10. Za małe piżamy w 1 klasie



- Należy pamiętać, że z powodu nadzwyczajnych okoliczności nie przysługuje odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot – mówi Elżbieta Tyszka, główny prawnik w GIVT. - W doktrynie

i orzecznictwie za nadzwyczajne okoliczności zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności uznaje się m.in.: złe warunki pogodowe, destabilizację polityczną w kraju, gdzie odbywa się lot, zagrożenie bezpieczeństwa, strajki kontrolerów – dodaje.



Maszyna angolskiego przewoźnika narodowego TAAG zmuszona była niespodziewanie lądować w Porto, tuż po swoim starcie w Lizbonie. Powód? Załoga otrzymała informację, że w przestrzeni ładownej samolotu uwięziony został pracownik obsługi naziemnej. Po wylądowaniu okazało się, że tak faktycznie się stało. Nieszczęśnik został przewieziony do szpitala z objawami hipotermii. Okazało się, że zemdlał jeszcze przed startem, w czasie układania bagaży.Opóźniony aż dobę lot Air France z Kuala Lumpur do Paryża był wynikiem dość sporej beztroski personelu. W czasie obowiązkowej przerwy członkowie załogi postanowili odpocząć i oddać się surfingowi na Bali. Nie przewidzieli jednak, że po wybuchu wulkanu na indonezyjskiej wyspie Jawa, ich lot powrotny do Kuala Lumpur zostanie odwołany, przez co nie mogli stawić się w pracy na czas.Pasażer linii WastJet z Kuby do Kanady wszczął alarm po wylądowaniu w Toronto. Okazało się, że podczas lotu zniknęły dwie z czterech iguan przewożonych w jego bagażu. Samolot musiał zostać kompleksowo sprawdzony oraz zdezynfekowany, co spowodowało opóźnienie lotu Dziesięcioletni kocur o imieniu Ripples wydostał się z transportera podczas lotu liniami Air Canada z miejscowości Halifax. Jak na ciekawskiego podróżnika przystało, Ripples skierował się prosto do pierwszej klasy, a potem do kokpitu, gdzie ukrył się pod stopami załogi. Zrobił to na tyle skutecznie, że poszukiwania zajęły technikom aż cztery godziny – dopiero wówczas udało się schwytać kota i umieścić z powrotem w klatce.Lot linii American Eagle z nowojorskiego lotniska JFK do Waszyngtonu miał trwać niespełna 60 minut. Opóźnienie lotu wyniosło jednak aż cztery godziny, a wszystko przez bójkę, do której doszło pomiędzy stewardesami.Lot American Airlines z Filadelfii do nowojorskiego Syracuse został wstrzymany, ponieważ jedna z pasażerek zgłosiła obsłudze podejrzane zachowanie sąsiada obok. Wręczyła stewardesie notatkę ostrzegającą o swoich obawach, w wyniku czego mężczyzna został usunięty z samolotu. Dlaczego? Podobno przeprowadzał jakieś skomplikowane obliczenia, co zaniepokoiło pasażerkę. Okazało się, że tym człowiekiem był Guido Menzio, znany ekonomista, który pracował nad różniczkowym równaniem matematycznym. Po przesłuchaniu przez służby i pokazaniu obliczeń, matematyk mógł wrócić na swoje miejsce, a 41-minutowy lot rozpoczął się ponad dwie godziny po planowanym starcie.Ponad 400 żółwi diamentowych próbowało się dostać na pas startowy nowojorskiego lotniska JFK. Kilku z nich się to udało, co spowodowało liczne opóźnienia lotów. Szczęśliwie, po interwencji personelu, zarówno samoloty jak i żółwie wyszły z tego bez szwanku – czego nie można powiedzieć o pasażerach, którym odwołano lub opóźniono loty.Kłopoty linii lotniczej Thomas Cook zaczęły się dużo wcześniej niż sugeruje niedawne bankructwo. W sierpniu lot z meksykańskiego Cancun do londyńskiego Stansted był znacznie opóźniony, ponieważ wykryto braki w wyposażeniu pokładowym. Nie chodziło jednak o części silnika – nieścisłości dotyczyły liczby sztućców.W 2014 r. wiceprezes linii Korean Air - Heather Cho, pojawiła się na pierwszych stronach gazet na całym świecie, gdy (już po starcie) uziemiła samolot tej linii na nowojorskim lotnisku JFK. Przyczyną było podanie jej orzechów makadamia w torbie, zamiast na talerzu. Pani Cho, której ojciec był prezesem linii lotniczych, została ostatecznie aresztowana i skazana na rok więzienia, z którego została zwolniona już cztery miesiące później.Dwoje pasażerów linii Quantas spowodowało półgodzinne opóźnienie na trasie z Los Angeles do Melbourne z powodu zbyt małego rozmiaru piżam, zaoferowanych im w pierwszej klasie. Mimo przekazania innych kompletów bielizny, zdecydowali się opuścić pokład, a przyczynę ich decyzji podał pilot w komunikacie do pasażerów.