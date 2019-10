Wyzwania cyberbezpieczeństwa - punkt widzenia zależy od punktu siedzenia

Co jest dziś najważniejszym wyzwaniem cyberbezpieczeństwa? Wiele zależy od tego, kogo zapytamy. Jak wskazuje ostatnie badanie Orange Insights, dla 43% dyrektorów IT w największych polskich firmach jest to ochrona przed cyberzagrożeniami. To zdanie podziela zaledwie co czwarta osoba z grona zarządzających (24%), dla których kwestią najwyższej wagi okazuje się zapewnienie ciągłości biznesowej.

- Badanie Orange Insights po raz kolejny pokazuje, że zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego to dla polskich firm spore wyzwanie. Tak uważa blisko 80% zarządzających i jeszcze większy odsetek dyrektorów IT. Gdy jednak przyjrzymy się szczegółom, widać, że inaczej postrzegają oni najważniejsze zagrożenia i wyzwania. W Orange zachęcamy naszych klientów, by do bezpieczeństwa podchodzili całościowo, począwszy od zabezpieczenia sieci firmowej przed cyberatakami, poprzez rozwój narzędzi wczesnego ostrzegania, aż po właściwe zabezpieczenie urządzeń służbowych. Tylko w ten sposób mogą przygotować swoje firmy do cyfrowej transformacji i w pełni z niej korzystać. To istotne zwłaszcza w obliczu szerokiego zastosowania technologii 5G już w niedalekiej przyszłości, a także rozwoju Przemysłu 4.0, czy handlu Retail 4.0 - mówi Bożena Leśniewska, wiceprezes Orange Polska ds. Rynku Biznesowego.



Tak szefowie IT, jak i przedstawiciele kadry zarządzającej dość zgodnie przyznają, że zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego jest w ich firmach coraz więcej - takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 67% i 74% ankietowanych.Badanie pokazuje również, że wzrost zagrożenia bezpieczeństwa informatycznego oraz przeciwdziałanie temu zjawisku jest bardzo ważne dla wszystkich ankietowanych firm, niezależnie od branży. Różnice pojawiają się w rozłożeniu akcentów. Przykładowo, dla branży handlowej dużym wyzwaniem jest pozyskanie niezbędnego finansowania na zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Taką opinię podzielało 26% respondentów z tej branży, podczas gdy średnia dla wszystkich branż wynosiła 19%. Z kolei wśród firm usługowych większy niż w innych branżach nacisk kładziono na budowanie świadomości dbania o bezpieczeństwo danych wśród pracowników.Orange Polska jest liderem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, o które dba specjalistyczna jednostka CERT Orange Polska. Firma oferuje szeroki zakres rozwiązań cyberbezpieczeństwa w modelu abonamentowym, czyli nie wymagających od firm dużych jednorazowych inwestycji. Przykładowo, niemal 400 przedsiębiorstw korzysta z ochrony przed atakami DDoS, które mogą zablokować funkcjonowanie stron internetowych czy aplikacji firmy i zagrozić ciągłości jej biznesu. By odpowiednio zabezpieczyć dane na firmowych smartfonach Orange oferuje także mobilną Cybertarczę, która pozwala ochronić je m.in. przed próbami phishingu. Jak wynika z najnowszych analiz CERT Orange Polska, próby wyłudzenia danych stanowiły ponad 2/3 zagrożeń (67 proc.) wykrytych w pierwszej połowie 2019 roku w sieci operatora.