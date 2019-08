Aparat bezlusterkowy Panasonic LUMIX S1H

Panasonic wprowadza nowy pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy LUMIX S1H z funkcją wideofilmowania w jakości kinowej oraz z funkcją wideofilmowania w rozdzielczości 6K/24p (proporcje obrazu 3:2), 5,9K/30p (16:9) oraz 10-bit 60p 4K/C4K.

Parametry rejestracji wideo o jakości kinowej

Wysoka niezawodność wspomagająca profesjonalną pracę

Wolność twórcza dzięki możliwości rozszerzania funkcji aparatu

Wysoki komfort obsługi ułatwiający intuicyjne sterowanie

Znakomite parametry fotografii podczas użytkowania jako aparat cyfrowy

LUMIX S1H ma matrycę o rozdzielczości 24,2 megapikseli, która jest zgodna z nową technologią Dual Native ISO. W połączeniu z optymalnym przetwarzaniem sygnału przez procesor obrazu Venus Engine osiąga wysoką czułość i minimalny poziom szumów. LUMIX S1H zapewnia ponad 14 stopni rozpiętości tonalnej, której zakres jest porównywalny z zakresem kamer kinowych, oraz funkcje V-Log / V-Gamut kompatybilne z popularną kolorymetrią „VariCam Look”. LUMIX S1H ma nieograniczony czas rejestracji we wszystkich trybach dzięki technologiom odprowadzania ciepła firmy Panasonic. HDR (wysoka rozpiętość tonalna) w trybie HLG (Hybrid Log Gamma), 10-bitowe wyjście HDMI 4:2:2 i tryby anamorficzne 4:3 są również dostępne wraz z szeregiem praktycznych narzędzi do tworzenia filmów, takich jak lampki sygnalizujące rejestrację w toku, monitor przebiegów falowych i funkcja V-Log View Assist.Lumix S1H jest wyposażony w stabilizację obrazu w korpusie aparatu, aby skutecznie niwelować skutki ruchu ręki. Połączenie (5-osiowej) stabilizacji obrazu w korpusie aparatu i 2-osiowej optycznej stabilizacji obrazu w obiektywach LUMIX serii S, tworzy system Dual I.S. 2, który kompensuje praktycznie każdy rodzaj rozmycia jeszcze skuteczniej, umożliwiając zastosowanie czasów naświetlania dłuższych o 6,5 EV. Nowy tylny wyświetlacz, wizjer RVF (Real View Finder) i wyświetlacz statusu mają duże rozmiary, wysoką rozdzielczość, a obraz na nich jest bardzo wyraźny. Solidna konstrukcja zapewnia cenioną przez profesjonalnych fotografów wysoką niezawodność.W pełnoklatkowym bezlusterkowym systemie aparatów LUMIX serii S zastosowano system mocowania L-Mount, który zapewnia użytkownikom zróżnicowaną gamę produktów i stanowi przyszłościowe rozwiązanie.W najbliższym czasie zaplanowanych jest ponad 46 obiektywów, w tym 11 lub więcej obiektywów LUMIX S/S PRO (kolejne wkrótce pojawią się w ofercie Panasonic), Leica Camera i Sigma. Poza tym różnorodność adapterów mocowania/konwerterów poszerza możliwości stosowania jeszcze większej liczby obiektywów. Mocowanie L-Mount otwiera więc niemal nieograniczone spektrum nowych możliwości twórczych.Wyjątkowe możliwości rejestracji wideo to cecha LUMIX S1H, która sprawia, że jest to profesjonalne narzędzie do tworzenia filmów.S1H zawiera 24,2-megapikselową pełnoklatkową matrycę CMOS 35 mm (35,6 mm x 23,8 mm), która rejestruje obraz w rozdzielczości 6K. Przy aktywnej rozdzielczości 6024 x 4016, S1H dostarcza około 24,2 miliona pikseli. Zastosowanie OLPF (optycznego filtra dolnoprzepustowego) likwiduje zjawisko mory. W połączeniu z optymalnym przetwarzaniem sygnału przez procesor obrazu Venus Engine zapewnia to wysoką (mającą wartość ISO 51200) czułość i minimalny poziom szumów.Wyjątkową cechą LUMIX S1H jest podwójna natywna czułość ISO, technologia, która po raz pierwszy została wprowadzona do sztandarowej linii VariCam. W technologii tej zastosowano proces, który umożliwia odczytanie danych z matrycy w zupełnie inny sposób, wydobywając więcej informacji bez pogarszania jakości obrazu. Wynikiem tego jest aparat, który może przełączyć się ze standardowej czułości na wysoką bez zwiększania poziomu szumów i innych artefaktów. Dual Native ISO daje operatorom większą różnorodność artystycznych wyborów oraz możliwość wykorzystania mniejszej ilości światła na planie zdjęciowym, co pozwala zaoszczędzić czas. Wartości Dual Native ISO w LUMIX S1H wynoszą 640 i 4000, co umożliwi kamerzystom filmowanie w prawie każdych warunkach oświetleniowych. W przypadku matrycy o jednej natywnej czułości ISO zakłócenia zazwyczaj rosną wraz ze wzrostem czułości. W modelu S1H z technologią Dual Native matryca jednak ogranicza do minimum powstawanie zakłóceń, co jest możliwe dzięki wyborowi odpowiedniego układu do danej czułości przed rozpoczęciem przetwarzania danych. W efekcie użytkownik może nagrywać filmy przy maksymalnej czułości ISO 51200. Technologię Dual Native ISO można ręcznie przełączać na jedną z dwóch opcji LOW (ISO 640‒5000) i HIGH (ISO 4000‒51200).Dzięki maksymalizacji wykorzystania pikseli w pełnoklatkowej matrycy LUMIX S1H jest pierwszym na świecie aparatem cyfrowym, który w trybie kamery cyfrowej pozwala uzyskać rozdzielczość 6K/24p, 5,4/30p (proporcje obrazu 3:2) lub 5,9K/30p (16:9) przy płynnej rejestracji wideo. Jest on także pierwszym na świecie pełnoklatkowym cyfrowym systemowym aparatem fotograficznym z wymienną optyką z funkcją wideofilmowania 10-bit 60p 4K/C4K HEVC przy wykorzystaniu powierzchni obrazu równoważnej Super 35mm. Możliwość rejestracji 4:2:2 10-bit 4K30p jest dostępna w H.264 na całej powierzchni. Dane wysokiej rozdzielczości można wykorzystać także do tworzenia materiałów wideo 4K z wyższą jakością obrazu lub do przycinania obrazu w 4K.Rozpiętość tonalna mierzy zakres luminancji, który może zarejestrować aparat cyfrowy. LUMIX S1H oferuje rozpiętość tonalną 14+ EV, co praktycznie odpowiada parametrom kamer kinowych Panasonic i pozwala precyzyjnie uchwycić wszystkie detale – od ciemnych do bardzo jasnych obszarów.Możliwość wiernego odwzorowania barw i bogatych odcieni skóry jest niezbędna dla każdego filmowca. W LUMIX S1H użytkownik ma możliwość zaimportowania renomowanej kolorymetrii znanej z kamer kinowych VariCam. LUMIX S1H umożliwia rejestrację w trybie V-Log/V-Gamut zapewniającym szeroki zakres rozpiętości tonalnej i szeroką gamę barw. V-Log renderuje bardzo płaski obraz przy zachowaniu wszystkich informacji dotyczących koloru w danym obrazie. Oznacza to wyższy poziom możliwości w obróbce i postprodukcji obrazów. Matryca CMOS LUMIX S1H uzyskuje szeroką gamę kolorów znaną jako V-Gamut, która jest optymalną przestrzenią barw. Przestrzeń barw S1H jest szersza niż BT.2020. V-Log ma charakterystykę krzywej logarytmicznej, która przypomina nieco charakterystykę filmu negatywowego, a V-Gamut zapewnia przestrzeń barw nawet większą niż w przypadku kliszy fotograficznej.Rejestracja wideo z szerokim zakresem dynamicznym (HDR) obrazu pozwala na uzyskanie obrazu o wiernym odwzorowaniu barw zarówno w jasnych, jak i ciemnych jego partiach, co sprawia że zbliża się ono do tego, jak dany kadr postrzega wzrok człowieka. Aparat nagrywa filmy z użyciem krzywej gamma, która jest zgodna ze standardem ITU R BT.2100, a użytkownik może skorzystać z funkcji Hybrid Log Gamma (HLG) w trybie Photo Style.LUMIX S1H umożliwia wysyłanie danych wideo w 10 bitowym formacie 4:2:2 4K 60p/50p za pomocą kabla HDMI. Urządzenie obsługuje wiele trybów rejestracji obrazu, w tym tryb anamorficzny 4:3, zaspokajając potrzeby profesjonalnych użytkowników.Zapis ze zmienną liczbą klatek na sekundę (VFR, Variable Frame Rate) pozwala na nagrywanie filmów w zwolnionym lub przyspieszonym tempie w rozdzielczości C4K/4K (60 kl./s, maksymalnie 2,5 raza wolniej w 24p) i Full HD (180 kl./s, maksymalnie 7,5 razy wolnej w 24p). Minimalna liczba klatek na sekundę dla filmu w przyspieszonym tempie wynosi 2. Ponadto wideo HFR (duża liczba klatek na sekundę) można rejestrować z dźwiękiem nawet podczas korzystania z autofokusa. Dostępnych jest wiele efektów do tworzenia filmów w zwolnionym tempie w procesie postprodukcji.Aparat wyposażono także w praktyczne narzędzia, takie jak monitor przebiegów falowych (Waveform Monitor) i V-Log View Assist. Lampki sygnalizujące rejestrację w toku są umieszczone zarówno z przodu, jak i z tyłu, do zastosowania w konfiguracji z wieloma aparatami.Aparat LUMIX S1H posiada stabilizację obrazu w korpusie, co skutecznie koryguje skutki drgania ręki. Firma Panasonic opracowała algorytm, który precyzyjnie oblicza informacje dotyczące wstrząsów pozyskiwane nie tylko z czujnika żyroskopowego, ale także z czujnika obrazu i czujnika przyspieszeniomierza. Pozwala to na dokładniejsze wykrywanie wstrząsów i ich kompensację, dzięki czemu możliwe jest użycie migawki z czasem naświetlania dłuższym o 6 EV. Połączenie (5-osiowej) stabilizacji obrazu w korpusie aparatu i 2-osiowej optycznej stabilizacji obrazu w obiektywach LUMIX serii S, czyli system Dual I.S. 2, kompensuje znaczniejsze poruszenia, co wcześniej nie było możliwe przy zastosowaniu konwencjonalnych metod. Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu możliwości technologii stabilizacji optycznej (O.I.S.) i w korpusie (B.I.S.) aparat wykonuje doskonałe zdjęcia z teleobiektywem. Świetnie radzi sobie też w niekorzystnych warunkach świetlnych lub kiedy urządzenie trzymane jest tylko jedną ręką podczas robienia zdjęć przy dłuższym czasie naświetlania, np. 6,5 EV. System pięcioosiowej podwójnej stabilizacji obrazu (5-axis Dual I.S. 2) sprawdza się zarówno podczas robienia zdjęć, jak i nagrywania filmów, w tym wideo o rozdzielczości 4K. Stabilizacja obrazu w korpusie kompensuje poruszenia aparatu, nawet w przypadku używania innych obiektywów z mocowaniem L-Mount bez optycznej stabilizacji obrazu.Aby osiągnąć stabilną, ciągłą rejestrację wideo, zasadniczą kwestią jest rozpraszanie ciepła. Na podstawie badań symulacji ciepła prowadzonych przy opracowywaniu zarówno profesjonalnych kamer kinowych, jak i cyfrowych aparatów fotograficznych, firma Panasonic zaprojektowała wentylator chłodzący o innowacyjnej konstrukcji, który skutecznie odprowadza ciepło. Aparat LUMIX S1H został jako jedyny wyposażony w to wyjątkowe rozwiązanie, aby rozszerzyć jego nieograniczone możliwości rejestracji wideo.Główną obudowę aparatu wykonano ze stopu magnezu, a ramę górna, przednią i tylną – z odlewu ciśnieniowego. Zapewnia to wytrzymałość nawet w najtrudniejszych warunkach plenerowych. Solidna budowa i uszczelnienie każdego złącza, pokrętła czy przycisku sprawiają, że aparat LUMIX S1H jest nie tylko kroploszczelny oraz pyłoszczelny, ale także odporny na mróz do -10 stopni Celsjusza. Trwałość układu migawki szacowana jest w przybliżeniu na 400 000 cykli pracy.LUMIX S1H wyposażono w podwójne gniazdo na kartę pamięci SD, kompatybilne z szybkim i pojemnym standardem UHS II i klasą szybkości zapisu VSC 90. Użytkownicy mogą swobodnie wybierać metodę zapisu w trybie Relay Recording, Backup Recording lub Allocation Recording, co umożliwia zapis danych wideo i danych fotografii na oddzielnej karcie. Akumulator o dużej pojemności 7,4-V 3050 mAh umożliwia długi czas rejestracji – około 2 godzin we wszystkich trybach nagrywania. Akumulator można szybko naładować za pomocą USB PD (USB Power Delivery), korzystając w tym celu z dołączonego kabla USB 3.1 typu C, co zapewnia również szybki transfer danych.LUMIX S1H jest zgodny z wyjściem HDMI 4:2:2 10-bit 4K 60p/50p. Aparat jest wyposażony w złącze HDMI typu A. Ponadto LUMIX S1H posiada uchwyt na zamocowanie kabla HDMI, co zapobiega jego wypadaniu i eliminuje problemy, jakie mogą z tego wyniknąć na planie zdjęciowym.LUMIX S1H obsługuje również synchronizację kodów czasowych poprzez wykorzystanie przyłącza do synchronizacji błysku oraz konwertera BNC z kablem BNC. Ułatwia to nieliniową edycję materiałów rejestrowanych wieloma aparatami.Wiele akcesoriów z modeli S1R i S1 można używać również w LUMIX S1H – adapter mikrofonu (DMW-XLR1), zdalną migawkę (DMW-RS2), muszlę oczną (DMW-EC6), uchwyt akumulatora (DMW -BGS1), ładowarkę (DMW-BTC14) i inne. Adapter do mikrofonu to adapter wtykowy typu plug-in do mikrofonu XLR, umożliwiający nagrywanie dźwięku stereo wysokiej jakości. Umożliwia on doskonalą synchronizację nagrywanego dźwięku z ruchem warg osoby mówiącej. Dedykowane przełączniki pozwalają na bezpośrednie i szybkie sterowanie. Wejścia mikrofonu dynamicznego, liniowe i mikrofonów pojemnościowych są przełączalne. Ładowarka akumulatora jest również zgodna ze standardem zasilania przez USB PD i umożliwia szybkie ładowanie w ciągu ok. 2 godzin. Z aparatu można korzystać podczas jego ładowania za pomocą tego adaptera. Na aparatach z serii LUMIX S można także zamontować konwencjonalną lampę błyskową (DMW-FL580L / FL360L / FL200L).Kompatybilność ze standardem Bluetooth 4.2 (tzw. BLE: Bluetooth Low Energy — Bluetooth z niskim poborem energii) umożliwia ciągłe połączenie ze smartfonem/tabletem przy niewielkim zużyciu energii. Ustawienia LUMIX S1H można kopiować i przesyłać bezprzewodowo do innych aparatów S1H (w przypadku korzystania z większej ich liczby). Ponadto Wi-Fi 5 GHz (IEEE802.11ac) działa również na częstotliwości 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n.). Zapewnia to bezpieczne i stabilne połączenie nie tylko ze smartfonem lub tabletem, ale również z innymi urządzeniami w danej lokalizacji, pozwalając na niezakłócone funkcjonowanie zdalnego sterowania. Korzystanie z pasma 5 GHz zwiększa również prędkość przesyłania danych fotografii i filmów*2. Aplikacja LUMIX Sync dla urządzeń z systemem iOS/Android umożliwia przesłanie zdjęć do smartfona lub tabletu za pomocą łatwego do uzyskania połączenia bezprzewodowego. Pozwala to również na zdalne sterowanie aparatem za pomocą tych urządzeń.Aplikacja LUMIX Tether umożliwia fotografowanie/filmowanie za pomocą urządzenia podłączonego przez USB. Użytkownicy mogą sterować aparatem po podłączeniu go do komputera PC przez złącze USB. Umożliwia to podgląd obrazu na dużym ekranie komputera w trakcie wykonywania zdjęć/filmowania.W modelu LUMIX S1H zastosowano trzy duże wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości w celu płynnego potwierdzania obrazów w miejscu ich wykonywania.Tylny wyświetlacz o wielkości 3,2 cala, 2330K-dot i proporcji 3:2 cechuje się luminancją wyższą o około 150% w porównaniu z wyświetlaczami LUMIX S1R/S1, GH5 i GH5S, co zapewnia znakomitą widoczność podczas użytkowania na zewnątrz. Zastosowano nową konstrukcję mechaniczną, która zapewnia zarówno odchylanie, jak i obrót, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo zmieniać kąty bez konieczności odłączania kabli HDMI lub USB. Aparat wyposażono również w system sterowania dotykowego. Kolejną przydatną funkcją jest Live View Boost, która umożliwia sprawdzanie kompozycji kadru nawet w całkowitej ciemności poprzez zwiększenie czułości „podglądu na żywo”. Posiada również tryb nocny, w którym działa łagodne podświetlenie. Umożliwia użytkownikowi oglądanie obiektu w wygodny sposób, nawet zaraz po oglądaniu monitora w ciemności przez długi czas.Wizjer LVF stanowi czynnik o zasadniczym znaczeniu dla ultraszybkiej reakcji aparatu. LUMIX S1H, podobnie jak S1R/S1, posiada największy poziom rozdzielczości wizjera Real View Finder o najwyższej na świecie rozdzielczości wynoszącej 5760k-dot. Współczynnik powiększenia wynoszący 0,78 można zmieniać w zakresie wartości od 0,7x do 0,74x w zależności od sytuacji podczas fotografowania. Zastosowanie technologii OLED o dużej prędkości odświeżania i wysokiej precyzji w wizjera LVF (60 kl./s/120 kl./s) pozwoliło uzyskać wysoką szybkość reakcji przy opóźnieniu mniejszym niż 0,005 s oraz wysoki kontrast 10 000:1 gwarantujący doskonałą widoczność. Dzięki minimalnym zniekształceniom i wysokim parametrom optycznym wizjer Real View Finder zapewnia widok równie naturalny, jak ten widoczny gołym okiem. Obraz jest zawsze ostry i wyraźny, od środka aż po narożniki.Nowy wyświetlacz statusu LCD ma wysoką rozdzielczość i największy w swojej klasie rozmiar – 1,8 cala. Dzięki zastosowaniu technologii MIP (Memory In Pixel) zużywa niewielką ilość energii i idealnie nadaje się do użytkowania ciągłego nawet wtedy, gdy aparat jest wyłączony. Wyświetlacz pokazuje możliwy do zapisu czas rejestracji wideo, liczbę obrazów i pozostałą pojemność akumulatora na przełączanym czarno-białym tle. Zapewnia to znakomitą widoczność zarówno na zewnątrz, w jasnym świetle, jak i w ciemnych lokalizacjach dzięki zastosowaniu odblaskowego wyświetlacza LCD z podświetleniem. Wyświetlane są główne ustawienia fotografowania lub rejestracji wideo. Reakcja wyświetlacza LCD jest również wystarczająco szybka, aby zliczać kody czasowe i monitorować dźwięk.LUMIX S1H posiada na przedniej części korpusu wiele przycisków Fn (funkcjonalnych) umożliwiających szybki dostęp do określonych funkcji. Z przodu dostępny jest również przycisk pomocniczy wideo, dzięki czemu użytkownik może dosięgnąć tego przycisku z lewej strony. Większość przycisków można indywidualnie dostosować w celu przypisania im funkcji w zależności od sposobu użytkowania.Możliwości LUMIX S1H obejmują nie tylko wysokiej jakości kamerę wideo, ale także wspaniałe zdjęcia. Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć w 14-bitowym formacie RAW i precyzyjne odwzorowanie detali.Wykorzystując w pełni matrycę o wysokiej rozdzielczości, LUMIX S1H zapewnia tryb wysokiej rozdzielczości wiernie rejestrujący nawet najdrobniejsze szczegóły, które mają być zapisane jako piękne, niezwykle realistyczne obrazy RAW. Podczas gdy matryca przesuwana jest za pomocą mechanizmu stabilizacji obrazu w korpusie (stabilizatora obrazu), automatycznie wykonywanych jest osiem kolejnych zdjęć, które zostają zsyntetyzowane w 96-megapikselowy równoważnik obrazu (12 000 x 8000 pikseli) przez najnowszy procesor obrazu Venus Engine cechujący się szybkim przetwarzaniem sygnału. Tryb ten nadaje się do fotografowania krajobrazów lub dzieł sztuki, gdzie liczy się uchwycenie subtelnych detali. Takie obrazy w niezwykle wysokiej rozdzielczości są idealne w przypadku robienia zdjęć krajobrazowych i fotografowania obiektów nieruchomych z użyciem statywu. Z trybu tego można jednak korzystać również w sytuacjach, gdy w kadrze znajdują się poruszające się obiekty (poprzez przełączenie w tryb podrzędny, tzw. sub mode).Firma Panasonic osiągnęła szybkie działanie autofokusa dzięki zaawansowanej technologii sterowania głównymi urządzeniami – obiektywem, matrycą i procesorem obrazu. Obiektyw i matryca komunikują się z maksymalną prędkością 480 kl./s. Dzięki połączeniu autofokusa opartego na detekcji kontrastu z technologią DFD LUMIX S1H uzyskał ultraszybki autofokus o wysokiej precyzji i czasie działania wynoszącym w przybliżeniu 0,08 s. Do funkcji aparatu LUMIX S1H należy także szybki tryb zdjęć seryjnych rejestrujący 9 kl./s (AFS) lub 6 kl./s (AFC). Dzięki wyjątkowym możliwościom śledzenia obiektu aparat nigdy nie gubi obiektu docelowego. Jako aparat wyróżniający się w fotografowaniu przy słabym oświetleniu, LUMIX S1H szczególnie dobrze spisuje się dzięki wykrywaniu luminancji -6EV z funkcją Low Light AF, a także wyższej czułości i zoptymalizowaniu matrycy. Technologia wykrywania twarzy i oczu umożliwia rejestrację postaci z wyraźną ostrością. System Eye AF wykrywa źrenicę oka i precyzyjnie ostrzy na niej w celu uzyskania imponujących zdjęć portretowych.W modelu LUMIX S1H zastosowano również zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji, która wykrywa określone obiekty – ludzi i szybko poruszające się zwierzęta, w tym psowate, kotowate i ptaki. Aparat śledzi te obiekty nawet wtedy, gdy odwracają się one tyłem do aparatu.Aby uzyskać więcej zdjęć seryjnych, funkcja 6K PHOTO pozwala uwiecznić warte zapamiętania chwile z prędkością 30 kl./s przez wybór klatki z najlepszym ujęciem danego momentu z pliku serii 6K (w proporcjach 4:3 lub 3:2) w celu zapisania jako odpowiednika około 18 megapikselowego zdjęcia wysokiej rozdzielczości. Funkcja 4K PHOTO umożliwia zapis z prędkością 60 kl./s w rozdzielczości odpowiadającej zdjęciom 8 megapikselowym. W 6K PHOTO dostępne są trzy tryby, których można użyć w zależności od potrzeb: 6K Burst/4K Burst, 6K Burst (Start/Stop)/4K Burst (Start/Stop) i 6K Pre-burst/4K Pre-burst.W zależności od sytuacji, poza zwykłym trybem robienia zdjęć w pełnej rozdzielczości, użytkownik może wybrać najbardziej odpowiadający mu tryb robienia zdjęć seryjnych.Tryb HLG Photo to całkowicie nowy styl ekspresji fotograficznej proponowany przez firmę Panasonic. Zapewnia szerszy zakres rozpiętości tonalnej, aby uchwycić światło i cień z bardziej naturalnym kontrastem. Fotografie w trybie HLG Photo mogą być również zapisywane w pliku HSP ze skompresowanymi sygnałami wysokiej jasności w pełnej rozdzielczości (5888 x 3312, w formacie 16:9, z LUMIX S1H) oraz plikami JPEG/RAW. To rozwiązanie doskonale sprawdza się przy rejestracji tematów o dużej jasności, takich jak błyszczące światło gwiazd lub oślepiające światło słoneczne. Użytkownik może wyświetlać niezwykłe obrazy na ekranie najnowszego telewizora 4K obsługującego technologię HLG za pośrednictwem kabla HDMI lub na innych urządzeniach zgodnych z tym standardem. Jest to również idealne rozwiązanie do prezentacji fotograficznych dla profesjonalnych fotografów.Precyzyjny układ migawki oferuje najkrótszy czas naświetlania wynoszący 1/8000 s w celu uchwycenia ulotnych momentów, szybko poruszających się obiektów, a także aby umożliwić wykorzystanie jasnego obiektywu z całkowicie otwartą przysłoną do uzyskania efektu rozmycia (również w zdjęciach plenerowych). Zewnętrzną lampę błyskową można zsynchronizować z najkrótszym w branży czasem naświetlania wynoszącym 1/320 s.Tryb Highlight Weighted Light Metering Mode (tryb ważonego pomiaru światła z priorytetem jasnych partii) mierzy światło z priorytetem partii jasnych, aby zapobiec ich wymywaniu.