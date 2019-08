Polska: wydarzenia tygodnia 33/2019

Niepokój na polskim rynku towarów konsumpcyjnych. Mam wrażenie, że powoli mija euforia związana z uruchomieniem programów socjalnych (500+, 500+II, jednorazowy dodatek dla emerytów i 500+ dla osób z niepełnosprawnościami...). Wiemy, jakie to daje korzyści, ale też wiemy jakie to ma wady. Niepodważalnym sukcesem politycznym jest pozytywny wpływ tych decyzji na podniesienie poziomu życia i zmniejszenie obszarów biedy, a w konsekwencji powoduje to dobre samopoczucie poważnej części naszego społeczeństwa. Wadą takiej polityki jest wzrost zadłużenia państwa (o ok. 110 mld zł w 20018 do ponad biliona złotych) i chyba wzrastająca świadomość, że zadłużenie to kiedyś będzie trzeba spłacać. W obliczu pogarszającej się światowej koniunktury a także spadającej dynamiki wzrostu polskiego PKB to wzrastające zadłużenie będzie coraz mocniej ograniczać możliwości rozwojowe naszego kraju. Proponuję nie zamykać oczu na to, że coraz bardziej rząd zwiększa daniny obywateli na rzecz państwa i samorządów, że rosną podatki i opłaty. Przewiduję, że ten proces będzie kontynuowany. Nie mam też wątpliwości, że te działania będą kontynuowane, w znaczącym stopniu redukując wcześniej uzyskane korzyści. Jest też oczywistym, że duża ilość pieniądza wprowadzona na rynek musiała kiedyś odbić się na cenach rynkowych, a wzrastająca inflacja będzie znacząco wpływać na koszty życia w najbliższej perspektywie. Jeśli do tego dodać skutki wpływu procesów klimatycznych przewiduję w niedalekiej przyszłości nieco większe problemy odczuwalne przez zwykłego obywatela ale też w skali makro... Spójrzmy teraz na obecną sytuację rynkową posiłkując się danymi GUS:

- Ceny towarów i usług w lipcu wzrosły o 2,9 proc. r/r. Inflacja znalazła się na najwyższym poziomie od października 2012 r.

- Polska gospodarka łagodnie spowalnia ( wzrost w II kwartale wyniósł 4,4 proc., wobec 4,7 proc. w I kwartale oraz 5,1 w IV kwartale 2018 roku

- Żywność drożeje kolejny miesiąc z rzędu. W lipcu rosły ceny głównie warzyw, owoców i wieprzowiny, a w szczególności dotyczy to cen żywności: warzyw o 32,4 proc. r/r, cukru (28,4 proc. r/r), wieprzowiny (12,4 proc. r/r) czy pieczywa (9,6 proc. r/r).

- Wzrosły też ceny w restauracjach i hotelach o 4,4 proc. r/r a także ceny wywozu śmieci o 24 proc. r/r oraz w sektorach: zdrowie (3,7 proc. r/r; rekreacja i kultura (3,0 proc. r/r, oraz edukacja (3,1 proc. r/r. Powyższe rozważania i dale liczbowe zostawiam bez komentarza...

- Ceny towarów i usług w lipcu wzrosły o 2,9 proc. r/r. Inflacja znalazła się na najwyższym poziomie od października 2012 r. - Polska gospodarka łagodnie spowalnia ( wzrost w II kwartale wyniósł 4,4 proc., wobec 4,7 proc. w I kwartale oraz 5,1 w IV kwartale 2018 roku - Żywność drożeje kolejny miesiąc z rzędu. W lipcu rosły ceny głównie warzyw, owoców i wieprzowiny, a w szczególności dotyczy to cen żywności: warzyw o 32,4 proc. r/r, cukru (28,4 proc. r/r), wieprzowiny (12,4 proc. r/r) czy pieczywa (9,6 proc. r/r). - Wzrosły też ceny w restauracjach i hotelach o 4,4 proc. r/r a także ceny wywozu śmieci o 24 proc. r/r oraz w sektorach: zdrowie (3,7 proc. r/r; rekreacja i kultura (3,0 proc. r/r, oraz edukacja (3,1 proc. r/r. Powyższe rozważania i dale liczbowe zostawiam bez komentarza... Analitycy prawie zawsze z dużą ostrożnością podchodzą do komentowania wydatków budżetowych na obronność. W tych sprawach kompetentnym źródłem informacji jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) i publikowane przez niego raporty. Warto też korzystać z raportów NATO. Wg tych danych:

- Polska wydała w 2018 roku 12 mld USD na swoją armię, a w budżecie na 2019 r. na obronność przeznaczono 44 mld 674 mln zł.

- Z danych NATO wynika, że w 2018 roku Polska wydała na obronność 2,05 proc. PKB (w 2017 roku było to 1,89 proc.). Wydatki te mają rosnąć by osiągnąć próg 2,5 proc. PKB w 2030 r.

- Z rocznego raportu NATO wynika, że w 2018 roku Polska i pięć innych krajów europejskich - Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa i Wielka Brytania – osiągnęły wyznaczony przez Sojusz Północnoatlantycki cel 2 proc. PKB wydatków na obronność.

- Z raportu SIPRI wynika też, że globalne wydatki na wojsko w 2018 r. wyniosły 1 bln 822 mld USD.

- Polska wydała w 2018 roku 12 mld USD na swoją armię, a w budżecie na 2019 r. na obronność przeznaczono 44 mld 674 mln zł. - Z danych NATO wynika, że w 2018 roku Polska wydała na obronność 2,05 proc. PKB (w 2017 roku było to 1,89 proc.). Wydatki te mają rosnąć by osiągnąć próg 2,5 proc. PKB w 2030 r. - Z rocznego raportu NATO wynika, że w 2018 roku Polska i pięć innych krajów europejskich - Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa i Wielka Brytania – osiągnęły wyznaczony przez Sojusz Północnoatlantycki cel 2 proc. PKB wydatków na obronność. - Z raportu SIPRI wynika też, że globalne wydatki na wojsko w 2018 r. wyniosły 1 bln 822 mld USD. Wieści ze światowego i polskiego rynku paliw, co z tego wynika dla polskiego kierowcy w IV kwartale br. Okres wakacji i urlopów na ogół kojarzy się polskim kierowcom ze wzrostem cen na stacjach paliwowych. Naszym zdaniem w ostatnich tygodniach było wiele pretekstów by te ceny poszły w górę. Jednak tak się nie stało. Dlaczego? Głównym powodem takich zachowań rynku mógł być wzrost napięcia w rejonie Zatoki Perskiej i niebezpieczeństwo wybuchu bezpośrednich działań wojennych. Przypominam nerwową reakcję kilku rządów mających tam swoje interesy zaraz po zestrzeleniu amerykańskiego drona czy po zajęciu brytyjskiego tankowca przez Irańczyków, a także po ataku terrorystycznym na dwa tankowce krajów arabskich i zatrzymaniu irańskiego tankowca w Gibraltarze przez Brytyjczyków. Ostatnio te wydarzenia znormalniały, prawie każdego dnia mają miejsce liczne prowokacje praktycznie z każdej strony. Dotąd taka permanentna sytuacja prawie zawsze przekładała się na wzrost poziomu ryzyka w dostawach ropy na światowe rynki z krajów Zatoki Perskiej i na ogół skutkowała wzrostem cen. Jednak w mijającym tygodniu taki sposób myślenia nie obowiązywał na rynkach surowców (w tym ropy), bowiem świat z niepokojem czekał na zapowiedziany przez D. Trumpa kolejny etap wojny handlowej z Chinami. Ponieważ te zapowiedziane działania zostały odwołane i przesunięte na połowę grudnia, zostało to odebrane jako impuls optymistyczny co przełożyło się na opinię ekspertów, że … ceny paliw będą dalej spadać. W ubiegłym tygodniu polscy dystrybutorzy prognozowali średnie ceny paliw na stacjach w tygodniu od 19 do 25 sierpnia 2019 r. na następującym poziomie: benzyna Pb98 za 5,46-5,47 zł/l, Pb95 za 5,02-5,13 zł/l, olej napędowy ON za 4,95-5,06 zł/l, autogaz LPG za 1,95-2,02 zł/l.

Co o tym sądzisz?... KASTRACJA ZAPOBIEGA NIEKONTROLOWANEMU ROZMNAŻANIU SIĘ ZWIERZĄT. POMAGA W WALCE Z ICH BEZDOMNOŚCIĄ.Chirurgiczna kastracja jest formą trwałej antykoncepcji, stanowi ważny element w walce z bezdomnością zwierząt, a także zapobiega wielu groźnym chorobom psów i kotów. Temat ten nadal jednak budzi wiele wątpliwości wśród właścicieli zwierząt. Opiekunowie obawiają się przygotowań do zabiegu, rekonwalescencji i postępowania ze swoim pupilem, kiedy ten dojdzie już do siebie.Kastracja pozwala uzyskać trwałą niepłodność i zapobiega niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę to, że każda niekastrowana suka może w ciągu roku urodzić od kilku do kilkunastu szczeniąt. Przy braku kontroli nad rozmnażaniem psów w niedługim czasie populacja może się wielokrotnie powiększyć.– Kastracja przede wszystkim pozwala na zapobieganie bezdomności zwierząt, czyli niekontrolowanemu rozmnażaniu się tych zwierzaków. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że bezdomność nie wynika z tego, że zwierzaki rozmnażają się w lesie, to wszystko są zwierzęta właścicielskie, u których dochodzi do niechcianych ciąż i wtedy właściciel pozbywa się takich zwierząt albo tuż przed porodem suczki czy kotki, albo już jak ten miot pojawi się na świecie – mówi agencji Newseria Ewa Bieniek, lekarz weterynarii, laureatka nagrody Serce dla Zwierząt 2019.Kastracja, czyli operacyjne odjęcie gonad, to zabieg chirurgiczny, na skutek którego zwierzę staje się nieodwracalnie bezpłodne. Samicom usuwa się jajniki, jajowody i macicę, a samcom jądra i najądrza. Wykastrowana samica nigdy już nie będzie miała potomstwa i cieczki, wykastrowany samiec nie będzie więcej odczuwał popędu płciowego.– Usuwane są gonady, czyli narządy rozrodcze samicy lub samca, w zależności od tego, z czym mamy do czynienia. Zabieg trwa dosyć krótko, zwierzak później dostaje leki przeciwbólowe. Warto podkreślić, że taki zabieg wykonuje się raz na całe życie zwierzaka, podczas gdy ewentualnie środki hormonalne trzeba podawać nawet dwa razy w roku i kończy się to często chorobami układu rozrodczego – mówi Ewa Bieniek.Kastracja przeprowadzana jest w pełnym znieczuleniu, w warunkach sterylnych w sali operacyjnej. Najnowsze badania dowodzą, że suczki najlepiej kastrować tuż przed pierwszą cieczką lub miesiąc po niej, gdyż dzięki temu zabieg niemal w stu procentach chroni je przed ewentualnym zachorowaniem na nowotwór gruczołu mlekowego. Dla samców optymalny wiek to 7–12 miesiąc życia.– Wiek nie gra roli, im młodsze zwierzę – oczywiście po osiągnięciu dojrzałości płciowej – tym lepiej. Natomiast u starszych zwierząt bardzo często są choroby związane z układem rozrodczym i taka kastracja ze względów zdrowotnych jest również bardzo wskazana – mówi Ewa Bieniek.Zwierzęta wracają do zdrowia w ciągu kilku dni po zabiegu.