Smartfon TP-Link Neffos X20

TP-Link wprowadza do oferty nowy smartfon Neffos X20 z podwójnym obiektywem i ekranem 19:9 typu Dewdrop o przekątnej 6,26 cala. Smartfon ma baterię o pojemności 4100mAh i będzie dostępny w czterech modnych odcieniach.

TP-Link Neffos X20 ma panoramiczny ekran 19:9 FullView IPS HD+ typu Dewdrop, który został zamknięty w smukłej obudowie, której bok mierzy 0,85 cm. Krawędzie wyświetlacza są lekko zaokrąglone. W smartfonie znajdziemy dwa tryby chroniące oczy, dzięki wbudowanemu czujnikowi oświetlenia.Neffos X20 jest wyposażony w czterordzeniowy procesor MediaTek MT6761 oraz otrzymał 32GB ROM i 2GB RAM. Posiada tackę na dwie karty nano SIM w technologii Dual Standby, które umożliwiają przełączanie się pomiędzy dwoma numerami, np. służbowym i prywatnym. Zamiast drugiej karty SIM można zastosować kartę microSD zwiększającą pamięć wewnętrzną urządzenia nawet do 128GB.Neffos X20 wyposażony został w dwa tylne obiektywy 13MP i 5MP oraz przedni 8MP, które w połączeniu z precyzyjnym efektem bokeh, czyli oddania nieostrości obiektów znajdujących się na dalszym planie, pozwalają uzyskać piękne ujęcia. Znacznie zwiększona światłoczułość aparatu zapewnia wysoką jakość zdjęć robionych pod światło lub przy słabym oświetleniu. Wystarczy jedno kliknięcie a X20 sam zadba o ostrość i doświetlenie obrazu. Aplikacja NFUI 9.0 została wzbogacona o funkcję inteligentnego rozpoznawania scenerii, która identyfikuje 17 różnych kadrów. Tryb upiększania selfie korzystając z technologii AI i deep learning, umożliwia korekcję niedoskonałości.TP-Link Neffos X20 pracuje pod kontrolą systemu Android 9 Pie z przygotowaną dla niego wersją autorskiej nakładki NFUI 9.0, która dba o bezpieczeństwo, optymalizuje pracę i zwiększa wygodę codziennego korzystania z urządzenia. Model X20 obsługuje dwa pasma sieci bezprzewodowej – 5GHz i 2.4GHz, zapewniając dostęp do najszybszych połączeń WiFi.Smartfon ma baterię o pojemności 4100mAh. Odblokujemy go za pomocą czytnika linii papilarnych lub korzystając z funkcji rozpoznawania twarzy.Neffos X20 dostępny będzie w czterech atrakcyjnych kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i fioletowym. Ten ostatni, inspirowany naturą Aurora Purple, doskonale łączy niebiesko-fioletowy gradient nawiązujący do zorzy polarnej.Czarna wersja kolorystyczna jest już dostępna w sklepach, a cena detaliczna kształtuje się poziomie ok. 599 zł.