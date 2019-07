Usługi transportowe 2019. Co, jak i dokąd przewozimy?

Serwis Oferteo.pl przeprowadził kolejną analizę zapytań swoich użytkowników poszukujących usług transportowych. Wynika z niej m.in., że najczęściej wskazywany ciężar ładunku w transporcie krajowym nie przekraczał dwóch ton. Przewozy na terenie kraju wybierane były przez 3/4 respondentów. Jeżeli chodzi o zagranicę, to najważniejszym kierunkiem, tak w eksporcie, jak w imporcie, niezmiennie były Niemcy.

Trzy czwarte zapytań dotyczy transportu krajowego

Niemcy i Wielka Brytania nadal najpopularniejsze

Przewozimy stosunkowo lekkie ładunki

Czym przewożono ładunki?

– Na rynku działa wiele firm transportowych, przez co konkurencja w branży jest wyjątkowo duża. To oczywiście korzystne dla nas jako klientów i z pewnością warte wykorzystania. – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. – Szukając odpowiedniego przewoźnika, dobrze jest zapoznać się z ofertami przynajmniej kilku z nich. Istotnymi czynnikami przy dokonywaniu wyboru powinny być: cena, stan floty, doświadczenie kierowców, opinie oraz dostępne terminy.



Przeprowadzona analiza dowodzi, że użytkownicy Oferteo.pl najczęściej poszukują transportu krajowego, którego dotyczy 3/4 zapytań. 13% zapytań odnosi się do importu towarów, a co dziesiąte - ich wywózki z terenu Polski. Zapytania dotyczące transportu międzynarodowego - z rozładunkiem i załadunkiem poza granicami Polski - to zaledwie 2% wyszukiwań.Nie inaczej niż w poprzednich edycjach badania , najpopularniejszym kierunkiem eksportowym i importowym okazał się nasz zachodni sąsiad. Transport do/z Niemiec interesował 38% spośród osób zlecających eksport oraz 36% importerów. Na drugim miejscu w obu kategoriach znalazła się Wielka Brytania z 19% zleceń importowych oraz 20% zleceń eksportowych.Na kolejnych miejscach w kategorii importu znalazły się: Holandia (7%), Włochy (7%) i Francja (6%).Natomiast dla eksportu: Francja (8%), Holandia (5%) oraz Włochy i Czechy (po 4%).Najmniej popularnymi kierunkami eksportu (2%) są Dania, Norwegia, Szwajcaria, Ukraina oraz Irlandia, która była również na ostatnim miejscu w zestawieniu dotyczącym importu.W ubiegłym roku badani przez Oferteo.pl najczęściej poszukiwali transportu dla ładunków o wadze do 2 ton. Takie zapytania stanowiły 51% wszystkich złożonych w serwisie. Na drugim miejscu, z popularnością na poziomie 24%, znalazły się najcięższe ładunki, których waga przekracza 20 ton.Pojazdami najczęściej wybieranymi do transportu były samochody typu plandeka / firanka / mega. Ich popularność wzrosła aż o 18% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 46%. Na drugim miejscu plasuje się bus transportowy z wynikiem 30% oraz meblowóz wybierany w 10% przypadków.