Private equity w Europie Środkowej. Mniejszy optymizm inwestorów

Spada zaufanie inwestorów funduszy private equity do rynku. Aż 46 proc. z nich obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej w nadchodzących miesiącach. To sprawia, że co czwarty ankietowany planuje większą sprzedaż w najbliższych miesiącach. Takie wnioski płyną z raportu firmy doradczej Deloitte "Private Equity Confidence Survey".

Kupić czy sprzedać?

– W ciągu ostatnich kilku lat poziom cen wspierał szereg lukratywnych wyjść dla funduszy private equity w regionie, co z kolei pomogło przyciągnąć inwestorów. Chociaż wydaje się, że obecny poziom cen obniży się, może to napędzać wzrost liczby transakcji, ponieważ fundusze ze świeżo pozyskanym kapitałem są w stanie spełnić oczekiwania sprzedawców – mówi Mark Jung, Partner w dziale doradztwa finansowego, Lider Private Equity w Europie Środkowej, Deloitte.

Kliknij, aby powiekszyć fot. eenevski - Fotolia.com Private equity Pogarszają się nastroje gospodarcze, a co za tym idzie zaufanie inwestorów funduszy private equity do rynku.

Liderzy rynkowi coraz mocniejsi

– Powodami tej zmiany są również wysokie ceny i niepewna sytuacja gospodarcza w Europie. Mogą one prowadzić do zawierania większych transakcji, co przecież zazwyczaj dzieje się w przypadku graczy globalnych. Ci mają stabilniejsze przychody, co daje pewność kredytodawcom, a cele inwestycyjne czyni bezpieczniejszymi – mówi Michał Tokarski, Partner w dziale doradztwa finansowego, Lider Zespołu Corporate Finance, Deloitte.

Wolniej, znaczy bezpieczniej

– Podobne warunki sprawiają, że inwestorzy chcą zawierać tylko "najlepsze" transakcje, o które zresztą wszyscy konkurują. Jak łatwo się domyślić, powoduje to presję na wzrost cen. W naszym regionie i w ogóle w Europie, dzieje się tak już od pewnego czasu – mówi Mark Jung.

Odsetek inwestorów obawiających się pogorszenia sytuacji gospodarczej wzrósł sporo od ostatniego badania, bo z 17% do 46%. Co gorsza, żaden z ankietowanych przez Deloitte nie uważa, że sytuacja gospodarcza poprawi się.Te gorsze nastroje pozostają bez wpływu na kraje Europy Środkowej, w tym Polskę, gdzie większość gospodarek rozwija się szybciej niż w Europie Zachodniej. Przykładowo Polska i Rumunia mają rosnąć w 2020 roku odpowiednio o 3,5 proc. i 3,1 proc. wobec 1 proc. dla strefy euro.Aż 48 proc. inwestorów planuje więcej kupić niż sprzedać, czyli sprzedaż aktywów o niskiej produktywności albo tych, które uzna za zbędne. To mniej o 7 pp. w porównaniu z poprzednią edycją badania. 25 proc. respondentów zdecyduje się na sprzedaż. W poprzednim badaniu deklarowało ją 19 proc. inwestorów funduszy private equity. 27 proc. inwestorów chce po równo skupić się na kupnie i sprzedaży.Mimo iż 65 proc. respondentów uważa, że ceny się nie zmieniły w ciągu ostatniego półrocza, to są one wysokie. Z badania Deloitte wynika, że wyceny mogą spaść Spodziewa się tego 48 proc. ankietowanych. Tylko 15 proc. prognozuje wzrost cen, a 37 proc. uważa, że pozostaną one na obecnym poziomie.Z badania Deloitte wynika, że liderzy rynkowi umocnią swoją pozycję i ponownie są uznawani za najbardziej konkurencyjnych. 62 proc. ankietowanych oczekuje, że największe firmy będą cieszyć się największym zainteresowaniem inwestorów w Europie Środkowej. To spora różnica w stosunku do poprzedniego badania, w którym uważała tak mniej niż połowa respondentów (47 proc.). Tę zmianę odczują średnie firmy, ponieważ to ich kosztem nastąpił wzrost. Uzyskały one tylko 29 proc. głosów, w porównaniu do 40 proc. w ostatnim badaniu.Respondenci badania Deloitte prognozują, że stłumione tempo aktywności rynkowej w Europie Środkowej utrzyma się na obecnym poziomie lub zwolni jeszcze bardziej. Większość ankietowanych (58 proc.) oczekuje utrzymania obecnego poziomu, jednak trzeba odnotować prawie dwukrotne zwiększenie liczby respondentów spodziewających się spadku aktywności w najbliższych miesiącach z 15 proc. w ostatnim badaniu do 27 proc. Najprawdopodobniej jest to spowodowane chęcią utrzymania przez inwestorów dyscypliny na rynku w regionie w związku z brakiem pewności co do globalnej sytuacji gospodarczej i wysokimi cenami. W Europie wpływ na to ma między innymi niepewność związana z Brexitem.Większość, bo aż 60 proc. respondentów uważa, że efektywność inwestycji finansowych w regionie pozostanie na tym samym poziomie. Z kolei 35 proc. oczekuje wzrostu wydajności, a jedynie 6 proc. uważa, że efektywność finansowa będzie spadać. Choć jest to wzrost w porównaniu z ostatnią ankietą, kiedy nikt nie spodziewał się spadków, nadal jest to wynik mniejszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy spadku spodziewało się aż 9 proc. respondentów Deloitte.