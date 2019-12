Szantaż w internecie: nowe metody twórców sextortion

Sextortion, czyli szantaż w internecie z seksualnym wątkiem w tle nie jest niczym nowym. Cyberprzestępcy uciekali się do niego już nie raz. Scenariusz jest zawsze podobny. Oszuści domagają się od swojej ofiary okupu, grożąc, że w razie niedostosowania się do ich poleceń opublikują w sieci film, który miał rzekomo zostać nagrany przez ich kamery internetowe w trakcie oglądania przez szantażowanego materiałów dla dorosłych. Do tej pory żądana kwota najczęściej wyrażana była w kryptowalucie. Ostatnie obserwacje ekspertów Kaspersky wskazują jednak pewne zmiany w schemacie działania szantażystów.

Warto pamiętać, że niezależnie od wskazanej przez oszustów metody płatności, nie należy płacić okupu. W ogromnej większości przypadków szantaż w internecie bazuje wyłącznie na strachu, jaki odczuwamy w zetknięciu ze „wszechmocnymi” hakerami. W rzeczywistości bardzo często nie posiadają oni żadnych filmów ani innych wrażliwych danych – powiedziała Tatiana Szczerbakowa, badaczka ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

Szantaż w internecie - porady bezpieczeństwa

Aby uniknąć spamu z żądaniem okupu i zapobiec jego rozprzestrzenianiu, warto rozważyć następujące działania:

Nigdy nie płać oszustom – to jedynie zachęci ich jeszcze bardziej do dalszego wyłudzania pieniędzy.

Nie odpowiadaj na e-maila, nawet jeśli chcesz tylko przekonać nadawcę, że z pewnością nie ma żadnych informacji na Twój temat. Robiąc to, potwierdzisz, że Twój adres jest aktywny, i narazisz się na jeszcze większą falę spamu.

Zamknij wiadomość i oznacz ją jako spam – w ten sposób filtr antyspamowy będzie mógł lepiej wykonywać swoje zadanie i wyłapywać kolejne oszustwa.

Stosuj niezawodne rozwiązanie zabezpieczające, które zapewnia wszechstronną ochronę przed szerokim wachlarzem zagrożeń, łącznie z tymi, które próbują przechwycić nagrania z kamery w Twoim komputerze. Przykładem takiego rozwiązania jest Kaspersky Total Security.

Sextortion Ostatnio cyberprzestępcy nieco zmienili schemat swojego działania

Jak wynika z doniesień firmy Kaspersky, w ostatnim czasie odpowiedzialni za sextortion cyberprzestępcy próbowali nakłaniać swoje ofiary do zapłaty okupu nie – jak dotąd – w kryptowalucie, ale przy użyciu karty przedpłaconej. Szantażowany internauta ma ją zasilić odpowiednią kwotą, sfotografować z obu stron i wysłać na wskazany adres.Jak przypomina Kaspersky, główna różnica między kartami przedpłaconymi a zwykłymi kartami bankowymi polega na tym, że w przypadku tych pierwszych nie trzeba iść do banku, aby je wyrobić – można je nabyć i doładować w sklepie lub supermarkecie.Karty przedpłacone są połączone z globalnymi systemami płatniczymi, takimi jak Visa lub Mastercard, i nie wymagają podania tylu informacji osobowych co ich tradycyjne odpowiedniki. To sprawia, że są niezwykle wygodne, ale z drugiej strony stwarza potencjał do wykorzystania w celach cyberprzestępczych: znacznie łatwiej jest przekonać niedoświadczonego użytkownika do zakupu karty w sklepie, niż czekać, aż opanuje dokonywanie transakcji kryptowalutowych.