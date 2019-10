OC i AC oczami Polaków

Multiagencja CUK Ubezpieczenia przedstawia rezultaty ogólnopolskiego badania "Polacy o ubezpieczeniach". Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów dowiadujemy się nie tylko, jakie ubezpieczenia posiadają, ale również jakie mają o nich opinie i czym kierują się przy wyborze ubezpieczyciela. Okazuje się np, że przeszło 56% z nas rozkłada płatność za ubezpieczenie komunikacyjne na raty, a nawet zamożniejsi posiadacze pojazdów uważają, że cena AC jest zbyt wygórowana.



– „Pierwszym zaskakującym wnioskiem jaki wyciągnęliśmy z naszego tegorocznego raportu jest fakt, że Polacy poruszają się coraz starszymi autami. Wśród naszych respondentów niemalże 70% zadeklarowało, że posiadany przez nich pojazd ma ponad 10 lat. Niestety, w przypadku starszych pojazdów, może się okazać, że składka za ubezpieczenie może być wyższa” – informuje Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.

– „Coraz częściej Polacy kontrolują ceny ubezpieczeń swoich pojazdów, obserwując przy tym czy zmiana towarzystwa będzie bardziej opłacalna. Nasi ankietowani, niemal jednogłośnie zadecydowali, że kryterium numer jeden podczas poszukiwań ubezpieczenia OC jest stawka jaką proponuje TU. Na kolejnych miejscach interesuje ich czy ubezpieczyciel oferuje jakieś zniżki lub promocje oraz to czy mają możliwość wyboru spośród wielu ofert” – dodaje ekspert.

– „Posiadanie polisy AC zadeklarowało zaledwie 32% badanych. Wśród posiadaczy autocasco 55% nigdy nie musiało korzystać z likwidacji szkody z polisy AC. W przypadku respondentów, którzy mieli już do czynienia z tym procesem, większość doznała szkody w skutek czyjejś winy. Niektórzy badani przyznają się jednak, że likwidacja dotyczyła usterki, która powstała w wyniku ich działań” – komentuje Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.

Jakie zniżki posiadasz? Najczęściej spotykaną zniżką jest ta za bezszkodową jazdę (86%) i za długą historię ubezpieczeniową u jednego ubezpieczyciela (23%).

– „Większość, z naszych tegorocznych respondentów, zdecydowała się na zakup zarówno swojej polisy OC jak i AC w oddziale multiagencji. W obu tych przypadkach suma badanych wyniosła po 60%. Drugim, co do popularności, sposobem zakupu ubezpieczenia był samodzielny agent ubezpieczeniowy (OC – 39%, AC – 33%), a na trzecim miejscu znalazła się siedziba ubezpieczyciela (OC – 34%, AC – 33%)” – dodaje Maciej Kuczwalski.

Najważniejsze czynniki przy wyborze ubezpieczenia OC Pozycja 1 oznacza, że dane kryterium jest najważniejsze dla respondentów, natomiast pozycja 7, że jest to najmniej istotny czynnik podczas wyboru ubezpieczenia.

Polacy coraz częściej poświęcają swój czas, aby znaleźć jak najtańszą i najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb ofertę. W efekcie tego nie wahają się zmienić ubezpieczyciela. Z badania wynika, że aż 90% jego respondentów dokonało zmiany TU przynajmniej raz, a 30% ma za sobą już ponad 5 takich zmian.Wprawdzie możliwość rozłożenia opłaty za polisę OC na raty nie jest dla nas najważniejszym kryterium wyboru ubezpieczyciela, to jednak okazuje się, że na takie rozwiązanie w przeszłości zdecydowała się całkiem pokaźna, bo 56-procentowa grupa badanych.Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku OC, również przy autocasco respondenci w pierwszej kolejności przyglądają się cenie polisy. W tym jednak przypadku niezwykle istotny okazuje się również zakres ubezpieczenia, a więc katalog zdarzeń chronionych oraz wszelkich wyłączeń.