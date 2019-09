Artykuł sponsorowany vs natywny. 8 różnic, które wpływają na skuteczność publikacji

Jeśli decydujemy się na reklamę w postaci publikacji artykułu, mamy zazwyczaj do wyboru dwa podstawowe rodzaje: artykuł sponsorowany lub artykuł natywny. Wielu osobom wydaje się, że jeśli płacimy za publikację artykułu, to nie ma znaczenia jego nazwa, możemy w nim zamieścić wszystko, niezależnie od rodzaju publikacji i przeznaczenia tego formatu reklamowego. Tak jednak nie jest. Główna różnica między artykułem sponsorowanym i natywnym to sposób podejścia do omawianego tematu oraz treść, jaka może znaleźć się w artykule. Czym jeszcze się różnią i który wybrać, aby nasza publikacja przyniosła pożądany efekt? Zapoznaj się z naszymi poradami.

1. Podstawowa różnica – sposób podejścia do tematu

2. Treść artykułu

3. Czas obecności artykułu w serwisie

4. Linki przekierowujące

5. Oznaczenie

6. Zainteresowanie użytkownika

7. Sposób zareklamowania się

8. Przeznaczenie

Rozpocznij promocję content marketingową Skontaktuj się z nami i promuj swoją firmę, produkty i usługi za pomocą narzędzi content marketingowych na eGospodarka.pl. Doradzimy w wyborze najlepszych form promocji. Pomożemy w przygotowaniu artykułów do publikacji. Biuro reklamy eGospodarka.pl Telefon: (22) 621 07 85

E-mail: reklama@egospodarka.pl

Skype: eGospodarka.pl

Jest sporo szczegółów odróżniających oba typy publikacji, zacznijmy jednak od jednego podobieństwa, które jednocześnie decyduje o skuteczności naszej reklamy w formie artykułu.Bez względu na to, na którą wersję artykułu się zdecydujemy, naszym celem w pierwszej kolejności powinno być zainteresowanie czytelników. Przede wszystkim zadbajmy więc o to, by treść artykułu była. Postarajmy się, by nasze. Tak przygotujmy nasz tekst, by użytkownik uznał, że warto przeznaczyć czas na przeczytanie go do końca. Tylko wtedy mamy szansę na to, że przeczyta go w całości i zainteresuje się tym, co chcemy mu przekazać.Warto także zadbać o stronę wizualną artykułu, tak aby był on jak najbardziej przystępny w odbiorze. Aktualnie internauci coraz częściej raczej „skanują” tekst wzrokiem w poszukiwaniu fragmentów, które przykują ich uwagę, niż czytają go od razu „od deski do deski”. Pomocne tutaj będą wszelkiego rodzaju wypunktowania i listy numerowane, czytelny podział na akapity i nagłówki, wyróżnienia najważniejszych treści, jak również grafiki, zdjęcia oraz infografiki czy wideo.Decydując się na artykuł natywny, musimy pamiętać, że jest to tekst, który powinien w sposóbprzedstawiać prezentowane treści. Z założenia nie możemy w sposób bezpośredni sugerować w treści konkretnych marek czy firm. Liczy się neutralność i przydatność treści dla użytkowników. Aby to osiągnąć powinniśmy zadbać o zapewnienie w artykule rzetelnej wiedzy, wyczerpująco traktującej poruszany temat.W przypadku artykułu sponsorowanego sprawa jest prostsza. Taki tekst może zawierać. Może też być oznaczony logo firmy i zawierać linki przekierowujące do naszych stron. Może to być także po prostu prezentacja naszego produktu czy usługi. Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli jest to czysto reklamowa prezentacja, nadal musi ona być atrakcyjna wizualnie i treściowo.W artykule sponsorowanym mamyi to od nas zależy jakie informacje w nim umieścimy. Możemy np. dokładnie przedstawić naszą ofertę, konkretny produkt lub usługę wraz z jego zaletami i ograniczeniami. Możemy opisać sytuacje, w których warto go zastosować, podać konkretne przykłady. Możemy opisać korzyści wynikające z użytkowania. Artykuł sponsorowany możemy również wykorzystać do przedstawienia informacji o samej firmie, jej profilu działalności, zachodzących zmianach, wydarzeniach, w jakich uczestniczymy, planach na przyszłość.w doborze tematu i treści w tekście sponsorowanym, powinniśmy jednak zawsze mieć na uwadze, że najważniejsze jest to, aby przedstawić informacje w sposób. Starajmy się więc zawsze spojrzeć na temat od strony klienta - dla niego interesujące będą prawdopodobnie inne kwestie niż dla nas jako osób związanych z firmą i jej produktami.Artykuł natywny to rozwiązanie, w którym jesteśmy zobligowani do przygotowaniaskupionych na potrzebach czytelników. Mogą to być także różnego rodzaju podsumowania trendów panujących rynku czy raporty przedstawiające wyniki obiektywnych badań. Ważny jest tu jednak obiektywizm i bezstronność. Nasi czytelnicy szybko bowiem zorientują się, jeśli pod z pozoru obiektywnym tekstem będziemy tak naprawdę chcieli przemycić reklamę naszych usług czy produktów.Przygotowując temat i treść artykułu poradnikowego zastanówmy się nad dziedziną, którą się zajmujemy i nad tematami, w których jesteśmy specjalistami. Co w tej kwestii najbardziej interesuje naszych potencjalnych klientów? Jakie mają problemy? Co wzbudza najwięcej wątpliwości? Jakich informacji poszukują? Artykuł natywny powinien być odpowiedzią na te potrzeby. Powinien w sposób kompleksowy i użyteczny wyjaśniać poruszane kwestie.Czy więc w artykule natywnym nie możemy w ogóle wspominać o naszej ofercie? Niezupełnie. W artykule natywnym możemy wpleść informacje o naszym produkcie czy usłudze, musimy jednak zrobić to umiejętnie. Na pewno nie może to być sugerowanie, że nasz produkt jest najlepszym rozwiązaniem problemów użytkownika. Jeśli już, możemy podać jako przykład, że istnieją na rynku produkty o określonych funkcjonalnościach czy usługi, które mogą być w danym zakresie pomocne. Aby ocenić,wykreślmy z niego te fragmenty, które dotyczą promowanego przez nas produktu/usługi. Jeśli po takim zabiegu nasz artykuł nadal jest spójny i wyczerpująco opisuje poruszany temat, to artykuł możemy opublikować jako natywny.Artykuł sponsorowany jest umieszczany w serwisie, zazwyczaj jest to 1-2 miesiące i po tym okresie jest usuwany z serwisu lub przenoszony do archiwum. Taki artykuł może dać szybki efekt w postaci zainteresowania użytkowników a następnie zniknie.Artykuł natywny jest w serwisie, dzięki czemu użytkownicy będą mieli dostęp do naszego tekstu również w przyszłości - zawsze, gdy będą szukać informacji na tematy związane z zakresem naszej działalności i poruszane przez nas w tekście problemy. Zyskujemy więc promocję „na zawsze”.W artykule sponsorowanym możemy umieścić(zazwyczaj ich liczba zależy od wersji artykułu sponsorowanego). Możemy też dowolnie wybrać strony, na które każdy z linków będzie przekierowywać i odpowiednio umiejscowić je w tekście.Przy artykule natywnym w treści możemy umieścić zazwyczajdo naszej strony i zrobić to. Pomimo takiego ograniczenia, informacje i wskazówki zamieszczone w tekście poradnikowym w naturalny sposób zachęcają do kliknięcia w link przekierowujący do strony eksperta tworzącego prezentowaną treść.Przy artykule sponsorowanym powinna być zawsze informacja, że jest to publikacja płatna, np. w formie oznaczenia „”. Dodatkowo może też być opatrzony logo naszej firmy.Artykuł natywny jest publikowany tak, jak tekst odredakcyjny, jednak także musi być odpowiednio oznaczony. Najczęściej różni się od tekstów przygotowywanych przez redakcję serwisu jedynie oznaczeniem na końcu artykułu - posiada adnotację typu „”. Przy takim rozwiązaniu artykuł nie jest traktowany przez czytelników jak reklama, a nasza marka jest obecna w nieinwazyjny sposób.Dużo łatwiej jest pozyskać zainteresowanie użytkownika, jeśli w naszym tekście. Jeśli w naszej publikacji przedstawimy rozwiązania i odpowiedzi na pytania i wątpliwości często nurtujące czytelników w ramach danego tematu, to użytkownicy sami będą poszukiwać informacji i trafiać na nasz artykuł. Łatwiej jest to osiągnąć w przypadku tekstów poradnikowych. Również w przypadku artykułów sponsorowanych jest to możliwe, choć może powodować więcej trudności na etapie przygotowywania dobrego tekstu. Przy artykule sponsorowanym jest dużo większe zagrożenie, że przygotowując go bardziej skupimy się na najlepszej promocji naszych produktów, zapominając o atrakcyjności tekstu dla czytelnika.Jeśli w artykule sponsorowanym prezentujemy nasz produkt czy usługę, to nie skupiajmy się na suchym opisie parametrów i cech technicznych, które potencjalnemu klientowi zazwyczaj niewiele mówią (wyjątkiem może być sytuacja, gdy tekst kierowany jest do profesjonalistów, którzy takich informacji oczekują), ale na problemach naszych klientów, które zakup produktu może rozwiązać oraz udogodnieniach i korzyściach, jakie będzie miał dzięki poszczególnym funkcjonalnościom. Przykładowo, jeśli prezentujemy nowy model telefonu komórkowego, to oprócz informacji o pojemności baterii warto pokusić się o zobrazowanie jak się to ma do faktycznego czasu użytkowania urządzenia (na ile godzin rozmów czy korzystania z aplikacji nam to wystarczy). Podobnie jeśli nasz zegarek jest wodoodporny, to napiszmy, co właściwie ten poziom wodoodporności oznacza – czy możemy w nim umyć ręce bez obawy, że się zachlapie, czy może bez problemu się w nim kąpać pod prysznicem, a może nawet pływać w basenie lub nurkować.W artykule sponsorowanym reklamujemy swoje produkty i firmę w sposób bezpośredni, w tekście natywnym jesteśmy reklamowani w sposób dużo bardziej subtelny, nie narzucający się czytelnikowi.Załóżmy, że prowadzimy firmę udzielającą pożyczek.możemy opisać swoją ofertę, uwypuklić jej zalety oraz punkty, w których jest lepsza od konkurencji. Możemy również np. zwrócić uwagę na historię naszej firmy, jakie spełnia standardy, w jaki sposób udziela pożyczek.Przygotowującmożemy natomiast opracować kompendium wiedzy dla osób po raz pierwszy zaciągających pożyczkę i skupić się na praktycznych kwestiach związanych z zaciąganiem zobowiązania finansowego, kosztami kredytu/pożyczki – tymi oczywistymi i tymi, które mogą być ukryte, znaczeniu RRSO oraz jakie koszty nie są w nim ujęte, możliwych zabezpieczeniach zadłużenia, znaczeniu terminowego opłacania rat oraz kosztów i konsekwencji w przypadku opóźnień lub braku spłat itp.Artykuł sponsorowany wybierzemy na pewno w przypadku, gdy naszym celem jest dokładne. W tej formie możemy przekazać odbiorcy wiele konkretnych informacji. Opowiedzieć o tym, co mamy mu do zaoferowania, jak nasze produkty ułatwią mu życie lub na jakie jego potrzeby odpowiadają.W przypadku artykułu natywnego nie mamy możliwości opowiedzenia o sobie i o swojej ofercie w sposób bezpośredni. Jednak dostarczając użytkownikom praktyczną wiedzę z dziedziny, która jest naszą domeną, zyskujemy w oczach klienta miano eksperta i wzmacniamy zaufanie do naszej firmy i jej oferty. W ten sposób budujemy też pozytywny wizerunek naszej firmy i znajomość naszej marki, a to przekłada się na