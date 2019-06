Większe zatrudnienie = więcej leasingu

Mogłoby się wydawać, że konieczność wspierania inwestycji zewnętrznymi formami finansowania dotyczy przede wszystkim mniejszych firm, które znajdują się dopiero na starcie swojej rynkowej kariery i nie posiadają wystarczającej ilości środków własnych. Do odmiennych wniosków prowadzą jednak badania. „Leasing Index” wskazuje np., że korzystanie z leasingu jest powiązane z wielkością zatrudnienia. Im ta ostatnia jest większa, tym firma chętniej sięga po leasing.

- Pierwszym z nich jest czas funkcjonowania na rynku – chociaż liczba pracowników nie zależy od stażu na rynku, widać między tymi wartościami korelację. Nie dziwi,

że firmy prowadzone przez ludzi z doświadczeniem i biznesowym obyciem są bardziej nastawione na rozwój swoich usług i lepiej znają instrumenty finansowe, któreim to umożliwiają – mówi Daniel Mrozek, dyrektor marketingu i wsparcia sprzedaży w Santander Leasing. - Drugim aspektem związanym z wiedzą, jest poziom profesjonalizacji kadr. W większych przedsiębiorstwach mamy najczęściej do czynienia z bardziej rozbudowaną strukturą, gdzie za poszczególne obszary działania odpowiadają ludzie z branżowym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym – specjaliści potrafiący wybierać najbardziej efektywne źródła finansowania spośród dostępnych możliwości – dodaje.

Korzystanie z leasingu według wielkości zatrudnienia Wyraźnie widać jednak korelację między wielkością przedsiębiorstwa (wyrażonej liczbą zatrudnianych pracowników) i deklaracjami o finansowaniu inwestycji leasingiem.

Odsetek firm planujących rozwijać skalę działalności W 2019 roku skalę działalności planuje rozwijać znacznie więcej firm niż przed trzema laty.

Z odpowiedzi firm przebadanych na potrzeby „Leasing Index” wynika, że z leasingu korzysta już 43 proc. z nich. Widoczna jest również pewna zależność. Okazuje się bowiem, że deklaracje odnośnie korzystania z tej formy finansowania są skorelowane z wyrażoną liczbą zatrudnionych pracowników wielkością przedsiębiorstwa. I tak, w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych leasingiem wspiera się 37 proc. podmiotów, w firmach zatrudniających od 2 do 9 osób o 6 p. proc. więcej, a w tych, gdzie zatrudnienie znajduje ponad 9 pracowników odsetek ten rośnie do 46 proc. W tej ostatniej grupie zaznacza się również większe od średniej zainteresowanie leasingiem (30 proc. vs 26 proc.).Taka zależność nie powinna być jednak zaskoczeniem - poziom zatrudnienie w firmie jest bowiem powiązany z całym szeregiem czynników, które mogą zwiększać zainteresowanie leasingiem Kolejnym czynnikiem dowodzącym zależność wielkości przedsiębiorstwa i zainteresowania leasingiem jest ogólne nastawienie do zewnętrznych form finansowania. Bez względu na to czy mówimy o leasingu, pożyczkach czy kredycie – firmy jednoosobowe podchodzą do usług oferowanych przez sektor finansowy ze znacznie większym dystansem niż większe podmioty. Warto jednak zwrócić uwagę na trend, który widać porównując tegoroczny „Leasing Index” z badaniem przeprowadzonym w 2016 roku. Plany finansowania rozwoju ze środków własnych ówcześnie deklarowało 83 proc. firm. Dziś już mniej niż połowa (49 proc.).