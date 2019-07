Ataki hakerskie w I poł. 2019

Check Point Software Technologies prezentuje najnowsze zestawienie najbardziej uciążliwych zagrożeń, które doskwierały użytkownikom w I poł. br. Tym razem na miano lidera zagrożeń zasłużył sobie samonapędzający się i modułowy trojan Emotet. Jednocześnie autorzy raportu wskazują, że dziś praktycznie nie można już mówić o środowiskach wykazujących się odpornością na ataki hakerskie.

- Czy jest to chmura, telefon komórkowy czy poczta elektroniczna, żadne środowisko nie jest odporne na cyberataki. Ponadto zagrożenia, takie jak ataki ukierunkowane przez oprogramowanie typu ransomware, ataki DNS i cryptominery, będą nadal najistotniejszymi elementami krajobrazu zagrożeń w 2019 r. Eksperci ds. Bezpieczeństwa muszą znać i rozpoznawać najnowsze zagrożenia i metody ataku, aby zapewnić swoim organizacjom najwyższy poziom ochrony - powiedział Maya Horowitz, dyrektor ds. Analizy zagrożeń i badań, produkty w Check Point.

Top Botnet Malware During H1 2019

Emotet (29%) – samonapędzający się i modułowy trojan, który po raz pierwszy zwrócił uwagę badaczy bezpieczeństwa sieciowego w 2014 r, kiedy to uznawany był za trojana bankowego. W 2018 r. jego zastosowanie ewoluowało. Zaczął być używany głównie jako botnet, który w ostatnim czasie notowany był w pierwszej piątce najczęściej wykorzystywanego szkodliwego oprogramowania. Dorkbot (18%) – oparty o IRC, trojan kradnący poufne informacje i uruchamiający ataki typu denial-of-service. Trickbot (11%) – Trickbot będący wariantem Dyre, który wyłonił się w październiku 2016 r. Od momentu swojego pojawienia się skupia się na atakach bankowych, głównie w Australii i Wielkiej Brytanii, ostatnio pojawił się także w Indiach, Singapurze i Malezji.

Top Cryptominers During H1 2019

Coinhive (23%) – cryptominer wydobywający kryptowalutę Monero

Coinhive only emerged in September 2017 but has hit 12% of organizations worldwide hit by it. Cryptoloot (22%) – Cryptominer javascript, wykorzystujący moc procesora lub procesora graficznego ofiary oraz istniejące zasoby do wytworzenia nowej waluty. Dodaje transakcje do tzw. Blockchainu, wprowadzając nową walutę. XMRig (20%) – cryptominer, który dzięki pracy bezpośrednio na urządzeniu końcowym, a nie na samej przeglądarce internetowej jest w stanie wykopywać kryptowalutę Monero bez potrzeby sesji aktywnej przeglądarki internetowej na komputerze ofiary.

Top Mobile Malware During H1 2019

Triada (30%) – modułowy backdoor dla systemu Android, który nadaje super uprawnienia użytkownika w celu pobierania złośliwego oprogramowania. Triada jest również zdolna podszywania się pod URL-e w przeglądarce. Lotoor (11%) – Narzędzie hakerskie, które wykorzystuje luki w systemie operacyjnym Android w celu uzyskania uprawnień administratora na zainfekowanych urządzeniach mobilnych. Hidad (7%) – malware na Androida, którego główną funkcją jest wyświetlanie złośliwych reklam, jednak jest on również w stanie uzyskać dostęp do poufnych danych użytkownika.

Top Banking Malware During H1 2019

Ramnit (28%) – Trojan bankowy który kradnie dane bankowe oraz hasła FTP, ciasteczka czy inne dane prywatne. Trickbot (21%) - Trickbot będący wariantem Dyre, który wyłonił się w październiku 2016 r. Od momentu swojego pojawienia się skupia się na atakach bankowych, głównie w Australii i Wielkiej Brytanii, ostatnio pojawił się także w Indiach, Singapurze i Malezji. Ursnif (10%) – Ursnif to trojan atakujący platformę Windows. Zazwyczaj rozprzestrzenia się za pośrednictwem zestawów exploitów - Angler and Rig. Ma możliwość kradzieży informacji związanych z oprogramowaniem płatniczym Verifone Point-of-Sale (POS). Kontaktuje się ze zdalnym serwerem, aby przesłać zebrane informacje i otrzymać instrukcje. Ponadto pobiera I instaluje pliki na zainfekowanym systemie.

Z opracowanego przez Check Point Software Technologies raportu „Cyber Attack Trends: 2019 Mid-Year Report” wyraźnie wynika, że hakerzy nie ustają w opracowywaniu coraz to nowszych zestawów narzędzi i technik, których celem są przede wszystkim przechowywane w chmurze zasoby firmowe, urządzenia mobilne osób fizycznych, zaufane aplikacje dostawców zewnętrznych, a także cieszące się dużą popularnością platformy pocztowe.przy ponad 50% wzroście liczby ataków hakerskich w porównaniu z 2018 r. złośliwe oprogramowanie bankowe uległo przemianie w bardzo powszechne zagrożenie mobilne. Dziś dysponuje one możliwością wykradania nie tylko danych płatniczych i uwierzytelniających, ale również środków wprost z kont bankowych swoich ofiar. Co więcej, nowe wersje tego złośliwego oprogramowania są gotowe do masowej dystrybucji przez każdego, kto jest skłonny zapłacić za nie zapłacić.hakerzy rozszerzają swoje wektory ataku, m.in. skupiając się się na łańcuchu dostaw. W atakach w łańcuchy dostaw oprogramowania haker zazwyczaj umieszcza złośliwy kod w legalnym oprogramowaniu, modyfikując i infekując jeden z elementów, na których opiera się oprogramowanie.Wykorzystując scam e-mail, hakerzy zaczęli stosować różne techniki unikania, zaprojektowane w celu ominięcia zabezpieczeń i filtrów antyspamowych, takich jak zakodowane wiadomości e-mail, obrazy wiadomości osadzone w treści wiadomości e-mail, a także złożony kod źródłowy, który miesza zwykłe litery tekstowe z kodem HTML. Nowe metody umożliwiające oszustom pozostanie nierozpoznanym przez filtry Anty-spamowe i dotarcie do skrzynek odbiorczych celów za pomocą socjotechniki, w tym z personalizowaną pod ofiarę treścią.Rosnąca popularność środowisk chmury publicznej doprowadziła do wzrostu liczby cyberataków wymierzonych w ogromne zasoby i wrażliwe dane znajdujące się na tych platformach. Brak praktyk bezpieczeństwa, błędna konfiguracja chmury i złe zarządzanie zasobami, pozostają najważniejszymi zagrożeniami dla ekosystemu chmury w 2019 r.