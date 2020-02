Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Jeśli zależy nam na pozycjonowaniu naszej strony, to link dofollow, jest czymś czego będziemy potrzebowali w pierwszej kolejności. Jednak linki nofollow, wbrew powszechnej opinii, też są nam potrzebne. Jakie mają znaczenie, jak je odróżnić i gdzie je warto je mieć? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Co to jest link dofollow?

Zalety i wady zastosowania linków dofollow

Jeśli posiadamy dużo linków dofollow z wartościowych stron, to roboty będą częściej odwiedzać naszą stronę i będziemy pojawiać się wyżej w wynikach wyszukiwania.

Nasza strona zyskuje większą wartość dzięki przekazaniu nam jej od stron, na których obecne są nasze linki dofollow.

W ten sposób przekazywane jest również zaufanie do naszej strony (wskaźnik Trust Rank) ze strony źródłowej.

Jeśli jednak nasz link dofollow znajduje się na stronie, która ma niski poziom zaufania lub nie ma go wcale, to również my stracimy przez to zaufanie. Warto zatem uważać, gdzie umieszczamy nasze linki i nie robić tego w nieodpowiednich miejscach.

Co to jest link nofollow?

Zalety i wady nofollow

Linki nofollow pomagają w bardziej naturalnym pozycjonowaniu, mimo że mają dużo mniejszy wpływ na pozycję naszej strony w wyszukiwarce w porównaniu z linkami dofollow.

Jeśli do naszej strony prowadziłyby tylko linki z atrybutem dofollow, to dla wyszukiwarek jest to znak, że nie jest to naturalna sytuacja i prawdopodobnie wszystkie linki zostały w internecie umieszczone celowo a ich zadaniem jest tylko wypozycjonowanie strony.

Zwiększają ruch osób zainteresowanych przechodzących do nas ze stron, na których zamieszczone są nasze linki.

Pomagają budować pozytywny wizerunek naszej marki, jeśli są umieszczone np. w ciekawych artykułach zawierających treści interesujące odbiorców.

Przekazują część zaufania, jeśli strony, na których są nasze linki, posiadają go.

Nie przekazują wartości (mocy) ze stron w której nasze linki nofollow są umieszczone.

Jak sprawdzić, czy link jest dofollow?

Uwaga:

<a href="nasz_link">podlinkowany_tekst</a>

<a href="nasz_link" rel="nofollow">podlinkowany_tekst</a>

Link dofollow w WordPress

Inne atrybuty linków

Wniosek

Opublikuj artykuł sponsorowany z linkiem SEO (dofollow) Chcesz promować usługi lub produkty za pomocą linków? Skorzystaj z narzędzi content marketingowych na eGospodarka.pl. Artykuły natywne, sponsorowane, z linkami dofollow i nofollow. Doradzimy w doborze tematów najlepszych do promocji. Pomożemy w przygotowaniu artykułów do publikacji. Biuro reklamy eGospodarka.pl Telefon: (22) 621 07 85

E-mail: reklama@egospodarka.pl

Skype: eGospodarka.pl

Pozycja naszej strony w wynikach wyszukiwania zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest umieszczanie na stronach interesujących tekstów, których poszukują użytkownicy i zawierających odpowiednie słowa kluczowe. Nie jest to już jednak wystarczające, gdyż Google cały czas modyfikuje i uaktualnia stosowane kryteria i metodologię.Innym, równie istotnym sposobem na poprawę pozycji jest pozyskiwanie wartościowych linków, które będą prowadziły do naszej strony internetowej. Możemy to zrobić umieszczając link z adresem naszej domeny na innych serwisach internetowych. Takie działania wpływają na poprawę pozycji naszej strony w wyszukiwarkach internetowych, a więc pośrednio również na zwiększenie liczby wejść użytkowników na naszą stronę.Link dofollow to link posiadający atrybut dofollow, który nakazuje robotom indeksującym odwiedzenie strony, do której prowadzi ten link i przekazanie na stronę linkowaną części mocy (wartości) ze strony, na której jest umieszczony.Internetowe roboty skanujące strony działają dla wyszukiwarek internetowych. Trafiając na jakiś link, w pierwszej kolejności sprawdzają jaki atrybut on posiada. Jeśli jest to atrybut dofollow, to przekazują część mocy strony linkującej na rzecz strony linkowanej, przez co pozycja strony linkowanej w wyszukiwarkach powinna wzrosnąć.Linki nofollow to linki oznaczone w kodzie HTML atrybutem rel="nofollow", który ma za zadanie poinformować roboty wyszukiwarek, że jest to link, którego mogą nie uwzględniać przy indeksowaniu stron i że mają nie przenosić części mocy na stronę linkowaną. Zgodnie z wytycznymi Google atrybutem "nofollow" powinny być oznaczone linki sponsorowane, linki umieszczane na forach internetowych, w komentarzach na blogach i w podobnych miejscach.Od strony użytkownika linki dofollow i nofollow wyglądają identycznie i pozwalają przejść na podlinkowaną stronę. Różnica jest widoczna dopiero wtedy, gdy sprawdzimy kod HTML strony, na której link jest umieszczony.Jeśli więc chcemy sprawdzić, jaki atrybut ma link prowadzący do naszej strony, musimy wyświetlić źródło strony (w Google Chrome uzyskamy do niego dostęp klikając prawym przyciskiem myszy na stronie, na której jest umieszczony nasz link i wybierając z menu podręcznego opcję „wyświetl źródło strony”). Następnie wyszukujemy miejsce, gdzie jest nasz link i sprawdzamy, czy jest przy nim zapis rel="nofollow" lub inny. Jeśli nie ma, to nasz link ma atrybut dofollow.skoro dofollow i nofollow to wartości atrybutu rel, to link dofollow można by także zapisać poprzez dodanie w kodzie HTML rel="dofollow", jednak dla robotów oznacza to dokładnie to samo, co brak atrybutu rel, więc w praktyce raczej nie stosuje się tego. Jeśli więc nasz link nie ma w ogóle atrybutu rel="" to jest to równoznaczne z tym, że jest to link dofollow.Link dofollow:Link nofollow:A co w przypadku, gdy sami na naszej stronie czy na blogu dodajemy linki prowadzące do innych stron? Jeśli nasze strony tworzymy przy użyciu systemu WordPress, to warto pamiętać, że każdy dodany link automatycznie jest linkiem dofollow. Wiąże się to więc z przeniesieniem części wartości z naszej strony na stronę podlinkowaną przez co pozycja i moc naszej strony osłabiają się. Warto więc pomyśleć o zmianie atrybutu na nofollow lub pobieraniu opłaty za link dofollow, jeśli uznamy to za stosowne.W 2019 roku Google wprowadziło dodatkowe atrybuty do stosowania przy linkach, mające docelowo zastąpić nofollow. Są to rel="sponsored" i rel="ugc".rel="sponsored" to atrybut , który powinien być stosowany w sytuacji, gdy link został zamieszczony odpłatnie.Atrybut rel="ugc" należy stosować w przypadku linków umieszczonych w komentarzach lub postach na forach internetowych (tzw.).Pomimo ogromnej popularności pozyskiwania linków dofollow warto pamiętać, że dużo lepszy efekt w pozycjonowaniu osiągniemy posiadając linki obydwu rodzajów, prowadzące do naszych stron. Zwracajmy też uwagę, na jakich stronach są one umieszczone. Tylko wartościowe, dobre strony dadzą nam pewność, że nie zrobimy sobie szkody zamiast pożytku.