Badania internetu Gemius/PBI VII 2026

Choć z internetu korzysta już niemal 30 mln Polaków, układ sił w sieci pozostaje praktycznie niezmienny. Najnowszy Mediapanel pokazuje, że Google, Meta i Allegro nadal dominują wśród najczęściej odwiedzanych wydawców, a w rankingach domen i aplikacji największe platformy nie oddają pozycji konkurencji.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu internautów korzystało z internetu w Polsce w lipcu 2026 roku?

Którzy wydawcy zajęli czołowe miejsca w rankingu Mediapanel?

Jakie domeny były najczęściej odwiedzane przez polskich internautów?

Które aplikacje cieszyły się największą popularnością w lipcu 2026 roku?

WYDAWCY - INTERNET

Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Allegro i Meta Platforms Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Urządzenia mobilne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę podobnie jak w kwietniu zamyka Grupa Microsoft Kliknij, aby przejść do galerii (10)

DOMENY - INTERNET Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamyka tym razem blik.com Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Urządzenia mobilne

Aplikacje audytowane

Wszystkie aplikacje

Wydawcy - stream audio i wideo

Lipcowe dane Mediapanel nie przynoszą większych zmian, ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów w kategorii najczęściej odwiedzanych przez internautów wydawców stron i programów internetowych.Na pierwszym miejscu ponownie uplasowała się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecią - Grupa Allegro. Tuż za podium Grupa Polsat-Interia, a kolejną pozycję zajęła Grupa WhatsApp. TOP 5 bez zmian względem czerwca br.W zestawieniu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem pozostaje Grupa Google z wynikiem 69,85%. Drugie miejsce zajmuje Grupa Allegro (37,84%), a trzecie Grupa Meta Platforms. Ranking TOP 20 i tym razem zamyka Grupa Agora.W zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, pierwsze trzy miejsca zajmują odpowiednio: Grupa Google (90,50%), Grupa Meta Platforms (81,19%) oraz Grupa Allegro (66,48%).Układ i wyniki w zasadzie analogiczne do notowań sprzed miesiąca.W rankingu domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 89,49%. Na drugim miejscu ponownie znalazł się youtube.com (60,45%), a na trzecim facebook.com (56,15%).Kolejne pozycje zajmują interia.pl i onet.pl. Zestawienie dwudziestu domen zamyka w tym miesiącu booking.com.W rankingu TOP 20 domen odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (64,03%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (37,85%), a na trzecim facebook.com (33,54%).Ostatnie miejsce w zestawieniu przypadło tym razem domenie blik.com.W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI pozostaje domena google.com z wynikiem 74,57%. Na kolejnych miejscach – interia.pl, a dalej onet.pl, wp.pl oraz youtube.com. Nic nie zmieniło się względem minionego miesiąca.Ranking zamyka natomiast tiktok.com.Na pierwszym miejscu w rankingu audytowanych aplikacji ponownie znalazła się aplikacja Allegro z zasięgiem 31,12%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (12,60%), a trzecie miejsce aplikacja Nowa Poczta Interia z wynikiem 3,54%. Taki właśnie skład czołówki nie zmienia się od wielu miesięcy.Wśród wszystkich aplikacji pierwszą pozycję ponownie zajmuje Aplikacja Google z zasięgiem 84,64%. Na drugim miejscu znalazł się Facebook (73,00%), a na trzecim Messenger (68,18%).Podobnie jak miesiąc wcześniej, kolejność liderów nie uległa zmianie.Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo zupełnie bez zaskoczeń – na 1. miejscu pozostaje Grupa Polsat-Interia. Druga pozycja przypadłą w udziale Grupie RAS Polska, a trzecie Agorze. W kategorii odtwarzaczy audio najwyższy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.