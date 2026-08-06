Badania internetu Gemius/PBI VII 2026
2026-08-06 00:10
Google, Facebook i Mesenger wiodą prym wśród aplikacji © fot. mat. prasowe
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Ilu internautów korzystało z internetu w Polsce w lipcu 2026 roku?
- Którzy wydawcy zajęli czołowe miejsca w rankingu Mediapanel?
- Jakie domeny były najczęściej odwiedzane przez polskich internautów?
- Które aplikacje cieszyły się największą popularnością w lipcu 2026 roku?
WYDAWCY - INTERNET
Wszystkie urządzenia
Lipcowe dane Mediapanel nie przynoszą większych zmian, ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów w kategorii najczęściej odwiedzanych przez internautów wydawców stron i programów internetowych.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Na pierwszym miejscu ponownie uplasowała się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecią - Grupa Allegro. Tuż za podium Grupa Polsat-Interia, a kolejną pozycję zajęła Grupa WhatsApp. TOP 5 bez zmian względem czerwca br.
Komputery osobiste i laptopy
W zestawieniu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem pozostaje Grupa Google z wynikiem 69,85%. Drugie miejsce zajmuje Grupa Allegro (37,84%), a trzecie Grupa Meta Platforms. Ranking TOP 20 i tym razem zamyka Grupa Agora.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
W zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, pierwsze trzy miejsca zajmują odpowiednio: Grupa Google (90,50%), Grupa Meta Platforms (81,19%) oraz Grupa Allegro (66,48%).
Układ i wyniki w zasadzie analogiczne do notowań sprzed miesiąca.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
DOMENY - INTERNET Wszystkie urządzenia
W rankingu domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 89,49%. Na drugim miejscu ponownie znalazł się youtube.com (60,45%), a na trzecim facebook.com (56,15%).
Kolejne pozycje zajmują interia.pl i onet.pl. Zestawienie dwudziestu domen zamyka w tym miesiącu booking.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy
W rankingu TOP 20 domen odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (64,03%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (37,85%), a na trzecim facebook.com (33,54%).
Ostatnie miejsce w zestawieniu przypadło tym razem domenie blik.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne
W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI pozostaje domena google.com z wynikiem 74,57%. Na kolejnych miejscach – interia.pl, a dalej onet.pl, wp.pl oraz youtube.com. Nic nie zmieniło się względem minionego miesiąca.
Ranking zamyka natomiast tiktok.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Aplikacje audytowane
Na pierwszym miejscu w rankingu audytowanych aplikacji ponownie znalazła się aplikacja Allegro z zasięgiem 31,12%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (12,60%), a trzecie miejsce aplikacja Nowa Poczta Interia z wynikiem 3,54%. Taki właśnie skład czołówki nie zmienia się od wielu miesięcy.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
Wszystkie aplikacje
Wśród wszystkich aplikacji pierwszą pozycję ponownie zajmuje Aplikacja Google z zasięgiem 84,64%. Na drugim miejscu znalazł się Facebook (73,00%), a na trzecim Messenger (68,18%).
Podobnie jak miesiąc wcześniej, kolejność liderów nie uległa zmianie.
Wszystkie aplikacje
Wydawcy - stream audio i wideo
Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo zupełnie bez zaskoczeń – na 1. miejscu pozostaje Grupa Polsat-Interia. Druga pozycja przypadłą w udziale Grupie RAS Polska, a trzecie Agorze. W kategorii odtwarzaczy audio najwyższy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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