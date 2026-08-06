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Badania internetu Gemius/PBI VII 2026

2026-08-06 00:10

Badania internetu Gemius/PBI VII 2026

Google, Facebook i Mesenger wiodą prym wśród aplikacji © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (10)

Choć z internetu korzysta już niemal 30 mln Polaków, układ sił w sieci pozostaje praktycznie niezmienny. Najnowszy Mediapanel pokazuje, że Google, Meta i Allegro nadal dominują wśród najczęściej odwiedzanych wydawców, a w rankingach domen i aplikacji największe platformy nie oddają pozycji konkurencji.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ilu internautów korzystało z internetu w Polsce w lipcu 2026 roku?
  • Którzy wydawcy zajęli czołowe miejsca w rankingu Mediapanel?
  • Jakie domeny były najczęściej odwiedzane przez polskich internautów?
  • Które aplikacje cieszyły się największą popularnością w lipcu 2026 roku?

WYDAWCY - INTERNET
Wszystkie urządzenia


Lipcowe dane Mediapanel nie przynoszą większych zmian, ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów w kategorii najczęściej odwiedzanych przez internautów wydawców stron i programów internetowych.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
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fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu jak zwykle Grupa Google, zestawienie zamyka OpenAI

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Na pierwszym miejscu ponownie uplasowała się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a trzecią - Grupa Allegro. Tuż za podium Grupa Polsat-Interia, a kolejną pozycję zajęła Grupa WhatsApp. TOP 5 bez zmian względem czerwca br.

Komputery osobiste i laptopy


W zestawieniu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem pozostaje Grupa Google z wynikiem 69,85%. Drugie miejsce zajmuje Grupa Allegro (37,84%), a trzecie Grupa Meta Platforms. Ranking TOP 20 i tym razem zamyka Grupa Agora.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
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fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google, za nią Allegro i Meta Platforms

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Urządzenia mobilne


W zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, pierwsze trzy miejsca zajmują odpowiednio: Grupa Google (90,50%), Grupa Meta Platforms (81,19%) oraz Grupa Allegro (66,48%).

Układ i wyniki w zasadzie analogiczne do notowań sprzed miesiąca.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
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fot. mat. prasowe

Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Miejsce pierwsze - bez zaskoczeń - zajmuje Grupa Google, 20-tkę podobnie jak w kwietniu zamyka Grupa Microsoft

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DOMENY - INTERNET Wszystkie urządzenia


W rankingu domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 89,49%. Na drugim miejscu ponownie znalazł się youtube.com (60,45%), a na trzecim facebook.com (56,15%).

Kolejne pozycje zajmują interia.pl i onet.pl. Zestawienie dwudziestu domen zamyka w tym miesiącu booking.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
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fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia

Na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI jak zwykle google.com, na 20. - booking.com

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Komputery osobiste i laptopy


W rankingu TOP 20 domen odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (64,03%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (37,85%), a na trzecim facebook.com (33,54%).

Ostatnie miejsce w zestawieniu przypadło tym razem domenie blik.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
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fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy

Pierwsze miejsce to tradycyjnie już google.com, zestawienie zamyka tym razem blik.com

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Urządzenia mobilne


W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI pozostaje domena google.com z wynikiem 74,57%. Na kolejnych miejscach – interia.pl, a dalej onet.pl, wp.pl oraz youtube.com. Nic nie zmieniło się względem minionego miesiąca.

Ranking zamyka natomiast tiktok.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
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fot. mat. prasowe

Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne

Ulubioną domeną użytkowników urządzeń mobilnych pozostaje google.com, TOP 20 zamyka tiktok.com

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Aplikacje audytowane


Na pierwszym miejscu w rankingu audytowanych aplikacji ponownie znalazła się aplikacja Allegro z zasięgiem 31,12%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (12,60%), a trzecie miejsce aplikacja Nowa Poczta Interia z wynikiem 3,54%. Taki właśnie skład czołówki nie zmienia się od wielu miesięcy.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
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fot. mat. prasowe

TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów

Liderem zestawienia ponownie okazała się Aplikacja Allegro, dwudziestkę zamyka Aplikacja Telemagazyn

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Wszystkie aplikacje


Wśród wszystkich aplikacji pierwszą pozycję ponownie zajmuje Aplikacja Google z zasięgiem 84,64%. Na drugim miejscu znalazł się Facebook (73,00%), a na trzecim Messenger (68,18%).

Podobnie jak miesiąc wcześniej, kolejność liderów nie uległa zmianie.
Wszystkie aplikacje
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fot. mat. prasowe

Wszystkie aplikacje

Liderem zestawienia tradycyjnie jest Aplikacja Google, zamyka je mObywatel

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Wydawcy - stream audio i wideo


Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo zupełnie bez zaskoczeń – na 1. miejscu pozostaje Grupa Polsat-Interia. Druga pozycja przypadłą w udziale Grupie RAS Polska, a trzecie Agorze. W kategorii odtwarzaczy audio najwyższy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
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fot. mat. prasowe

Wydawcy - stream audio i wideo

W zestawieniu audytowanych playerów wideo, podobnie jak na przestrzeni poprzednich miesięcy, liderem jest Grupa Polsat-Interia

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Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.


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oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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